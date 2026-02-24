Live TV

Culisele operațiunii derulate de armata mexicană: o întâlnire romantică a dus la capturarea şi uciderea liderului de cartel „El Mencho”

Data actualizării: Data publicării:
Agenția antidrog din SUA oferă o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informațiile pot duce la capturarea lui „El Mencho
Agenția antidrog din SUA oferise o recompensă pentru informațiile care pot duce la capturarea lui „El Mencho”. Foto: Profimedia
Din articol
Prins cu ajutorul informațiilor primite de la americani Răzbunarea cartelului Impact imediat asupra turismului

O informaţie despre relaţiile amoroase ale baronului drogurilor Nemesio Oseguera, zis „El Mencho”, a condus autorităţile mexicane la ascunzătoarea liderului cartelului dintr-un mic oraş din statul Jalisco, unde acesta a fost ucis, au declarat luni autorităţile mexicane în prima relatare a ambuscadei, care a generat ulterior violenţe în mare parte din Mexic, relatează Reuters.

Cel puţin 62 de persoane au murit în raidul de duminică dimineaţă care a dus la eliminarea lui Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”, şi în violenţele care au urmat.  Inclusiv 25 de membri ai poliţiei militare din Garda Naţională figurează printre victime şi 34 de presupuşi membri ai bandelor. Loialiştii cartelului au incendiat maşini organizând 85 de blocaje rutiere în mai mult de o duzină de state, au declarat autorităţile.

Preşedinta Claudia Sheinbaum a declarat luni dimineaţă că situaţia se normalizează şi că barajele rutiere sunt sub control.

Cu toate acestea, Mexicul a întărit securitatea în Jalisco, bastionul temutului cartel Jalisco Nueva Generation (CJNG) al lui Oseguera, prin desfăşurarea a 2.000 de soldaţi, iar mexicanii şi turiştii din renumitele oraşe de coastă ale statului sunt îngrijoraţi de răspândirea rapidă a violenţei până în colţurile îndepărtate ale Mexicului.

Moartea lui Oseguera este o lovitură pentru CJNG, o organizaţie criminală extrem de diversificată, şi o victorie pentru guvernul mexican, după presiunile exercitate de preşedintele american Donald Trump pentru a combate cartelurile de droguri. Cu toate acestea, victoria ar putea duce la noi violenţe într-o ţară care se confruntă deja de ani de zile cu crime şi dispariţii cauzate de crima organizată.

„Din păcate, nu este prima dată când ne confruntăm cu această situaţie, dar de data aceasta pare puţin mai îngrijorătoare, deoarece nu există un succesor al acestor carteluri”, a declarat Fabiola Cortes, profesoară în Ciudad de Mexico. „Sperăm că preşedintele nostru va face cu adevărat ceva pentru noi, ne va proteja, pentru că, sincer, frica este omniprezentă pe străzi”, a adăugat ea.

Oseguera, cel mai căutat lider de cartel din Mexic, era creierul puternicului cartel Jalisco Nueva Generation, rival al celebrului cartel Sinaloa. Statele Unite au oferit o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informaţii care să ducă la arestarea sa.

Prins cu ajutorul informațiilor primite de la americani

SUA au furnizat, de altfel, informaţii pentru a ajuta la localizarea exactă a complexului din oraşul Tapalpa, unde autorităţile mexicane l-au găsit pe şeful cartelului, dar oficialii mexicani au subliniat că ei au condus operaţiunea. „Forţele americane nu au participat la această operaţiune. Ce a existat a fost un schimb de informaţii”, a dat asigurări preşedinta Sheinbaum.

Oseguera a murit într-un elicopter după ce a fost rănit într-o operaţiune militară a forţelor speciale mexicane într-o zonă împădurită din afara oraşului Tapalpa, în statul Jalisco, din vestul ţării, potrivit Ministerului Apărării din Mexic.

Drug war in Mexico - Mexico City
Violențe în Mexic, după moartea șefului de cartel "El Mencho”. Sursa: Profimedia

Ministrul apărării, Ricardo Trevilla, a declarat că informaţiile furnizate de o persoană de încredere a uneia dintre partenerele romantice ale lui Oseguera au ajutat autorităţile să planifice rapid raidul pentru a doua zi la complexul şefului crimei organizate.

În timpul raidului, oamenii înarmaţi ai lui Oseguera au deschis focul asupra forţelor de securitate, iar conflictul s-a mutat într-un complex de cabane dintr-o zonă împădurită, unde acesta a fost rănit împreună cu doi dintre bodyguarzii săi. Cei trei au fost transportaţi cu elicopterul la Mexico City, dar nu au supravieţuit, a declarat Trevilla.

„Din păcate, au murit pe drum”, a spus Trevilla, vorbind la conferinţa de presă zilnică a preşedintei. El s-a emoţionat în timp ce a transmis condoleanţe familiilor ofiţerilor care au murit.

La locul raidului au fost găsite puşti cu lansatoare de grenade, lansatoare de rachete şi obuze de mortier, au adăugat oficialii.

Răzbunarea cartelului

Procuratura Generală a Mexicului a declarat că desfăşoară proceduri în 14 state, aproape jumătate din ţară, iar ministrul securităţii, Omar Garcia Harfuch, a declarat că cel puţin 70 de persoane au fost arestate în şapte state.

Pe tot parcursul zilei de duminică, membrii suspectaţi ai cartelului au incendiat vehicule şi magazine, blocând drumurile şi perturbând traficul, în semn de protest faţă de uciderea lui Oseguera.

Potrivit Ministerului Apărării, atacurile din Jalisco au fost organizate de mâna dreaptă a lui Oseguera şi de şeful financiar al cartelului, cunoscut sub numele de „El Tuli”, care a fost şi el ucis într-o confruntare cu forţele de securitate în timp ce acestea încercau să-l aresteze.

Agentul cartelului oferea o recompensă de 20.000 de pesos (1.160 de dolari) pentru uciderea personalului militar, potrivit lui Trevilla.

Garcia a adăugat că autorităţile monitorizează îndeaproape reacţiile sau restructurările din cadrul cartelului care ar putea declanşa noi violenţe. „Există deja o supraveghere specifică a mai multor lideri ai acestei organizaţii criminale”, a spus el.

Impact imediat asupra turismului

Izbucnirile violente au determinat companiile aeriene să anuleze zborurile duminică, iar luni dimineaţă acţiunile companiei aeriene mexicane Volaris şi ale operatorilor aeroportuari GAP şi ASUR au scăzut cu peste 4%. Compania aeriană Aeromexico a anunţat luni că reia treptat zborurile, în timp ce Air Canada a declarat că va relua zborurile către populara staţiune balneară Puerto Vallarta marţi şi zborurile către Guadalajara, capitala statului Jalisco, miercuri.

Ryan Davis a fost unul dintre turiştii străini din Puerto Vallarta şocaţi de violenţele de duminică. „A fost suprarealist, pentru că ne îndreptam spre aeroport şi trebuia să ocolim maşini arse în mijlocul străzii”, a relatat el.

Compania petrolieră de stat Pemex a anunţat că operaţiunile sale funcţionează normal şi că aprovizionarea cu combustibil este garantată la nivel naţional, după ce imagini video neverificate au arătat lupte şi focuri intense de armă la o benzinărie Pemex.

Conglomeratul mexican Femsa, care operează magazinele de proximitate Oxxo, omniprezente în Mexic, a raportat peste 200 de incidente la magazinele şi benzinăriile sale.

profimedia-1077721045
Moartea lui „El Mencho”, în presa locală. Sursa: Profimedia

Kimberley Sperrfechter, economist specializat în pieţele emergente la Capital Economics, a declarat că impactul imediat va afecta turismul, dar dacă tulburările se vor prelungi, ar putea pune în pericol şi producţia de electronice şi semiconductori din Jalisco.

Pe lângă producţia de electronice, Jalisco este şi un centru agricol pentru produse precum ouă, fructe de pădure şi avocado, precum şi locul de naştere şi principalul producător de tequila.

„Dincolo de implicaţiile macroeconomice, uciderea arată că guvernul mexican face tot ce poate pentru a calma administraţia Trump înainte de revizuirea USMCA din acest an”, a adăugat ea, referindu-se la pactul de liber schimb dintre SUA, Canada şi Mexic.

Cu toate acestea, luni dimineaţă, preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut Mexicului să-şi intensifice eforturile împotriva cartelurilor de droguri. „Mexicul trebuie să-şi intensifice eforturile împotriva cartelurilor şi drogurilor!”, a scris el într-o postare pe reţelele sociale.

În timp ce SUA presează Mexicul să ia mai multe măsuri împotriva traficului de droguri, autorităţile mexicane solicită de mult timp SUA să facă mai mult pentru a limita vânzările ilegale de arme de foc care alimentează arsenalul vast şi mortal al cartelurilor ce operează pe teritoriul său. Potrivit datelor guvernului SUA, aproximativ 70% din armele ilegale identificate în Mexic provin din SUA.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
vad in antarctica
3
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
soldati rusi urcati in avion
4
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
5
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în...
"Nu știe un cuvânt în limba română!" A făcut-o praf pe Julia Sauter, iar acum a primit o replică pe măsură
Digi Sport
"Nu știe un cuvânt în limba română!" A făcut-o praf pe Julia Sauter, iar acum a primit o replică pe măsură
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mexico cartel violente
Zeci de morți în Mexic în urma violențelor declanșate după uciderea liderului de cartel „El Mencho”
Ministerul Afacerilor Externe.
MAE, atenționare pentru Mexic: „Evitați călătoriile”. Creștere a jafurilor și violenței, turiștii sunt principalele ținte
Drug war in Mexico - Mexico City
Violențe în Mexic, după uciderea liderului de cartel „El Mencho”. SUA îşi îndeamnă cetăţenii să rămână „la adăpost”. Avertismentul MAE
Agenția antidrog din SUA oferă o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informațiile pot duce la capturarea lui „El Mencho
„El Mencho”, liderul cartelului de droguri Jalisco New Generation, a fost ucis de armată. Ce a transmis ministerul Apărării din Mexic
Agenția antidrog din SUA oferă o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informațiile pot duce la capturarea lui „El Mencho
Soția lui „El Mencho”, șeful temutului cartel al drogurilor Jalisco New Generation, a fost arestată în Mexic
Recomandările redacţiei
Dmitri Medvedev încruntat
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot...
femeie cu umbrela si ninsoare
Aproape toată țara, vizată de ploi, viscol, ninsori și vânt puternic...
G7 Leaders Meeting on the Anniversary of the Russian Invasion of Ukraine, Kiev, Kyiv Oblast - 24 Feb 2025
Ursula von der Leyen și Antonio Costa, vizită în Kiev la patru ani de...
Steaguri Ucraina Rusia
Sondaj: Doar 3 din 10 români cred că războiul din Ucraina se va...
Ultimele știri
„Masculi alfa” la Casa Albă: Hegseth și Kennedy Jr. fac demonstrații de forță în cabinetul lui Trump. Mesaje către „manosferă”
Interviul pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție. Vlad Grigorescu: „Instituția se orientează către cauze mai puțin complexe”
Mesajul sfidător al Kremlinului la patru ani de când Putin a ordonat începerea invaziei pe scară largă în Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Care e starea lui Florin Tănase după o nouă accidentare la FCSB: “Ar trebui să luăm deja un RMN portabil la...
Adevărul
Reforma administrației, pe masa Guvernului: salarii reduse cu 10%, concedieri în masă, amenzi majorate și...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo, surpriză uriașă!
Pro FM
Wiz Khalifa, moment controversat de ziua fiului său. Tradiția care a stârnit reacții după ce l-a lovit de 13...
Film Now
Zendaya, surprinsă cu verighetă în locul inelului de logodnă. Fanii sunt convinși că actrița s-a căsătorit în...
Adevarul
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Newsweek
Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...