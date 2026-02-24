Culisele operațiunii derulate de armata mexicană: o întâlnire romantică a dus la capturarea şi uciderea liderului de cartel „El Mencho”

O informaţie despre relaţiile amoroase ale baronului drogurilor Nemesio Oseguera, zis „El Mencho”, a condus autorităţile mexicane la ascunzătoarea liderului cartelului dintr-un mic oraş din statul Jalisco, unde acesta a fost ucis, au declarat luni autorităţile mexicane în prima relatare a ambuscadei, care a generat ulterior violenţe în mare parte din Mexic, relatează Reuters.

Cel puţin 62 de persoane au murit în raidul de duminică dimineaţă care a dus la eliminarea lui Oseguera, cunoscut sub numele de „El Mencho”, şi în violenţele care au urmat. Inclusiv 25 de membri ai poliţiei militare din Garda Naţională figurează printre victime şi 34 de presupuşi membri ai bandelor. Loialiştii cartelului au incendiat maşini organizând 85 de blocaje rutiere în mai mult de o duzină de state, au declarat autorităţile.

Preşedinta Claudia Sheinbaum a declarat luni dimineaţă că situaţia se normalizează şi că barajele rutiere sunt sub control.

Cu toate acestea, Mexicul a întărit securitatea în Jalisco, bastionul temutului cartel Jalisco Nueva Generation (CJNG) al lui Oseguera, prin desfăşurarea a 2.000 de soldaţi, iar mexicanii şi turiştii din renumitele oraşe de coastă ale statului sunt îngrijoraţi de răspândirea rapidă a violenţei până în colţurile îndepărtate ale Mexicului.

Moartea lui Oseguera este o lovitură pentru CJNG, o organizaţie criminală extrem de diversificată, şi o victorie pentru guvernul mexican, după presiunile exercitate de preşedintele american Donald Trump pentru a combate cartelurile de droguri. Cu toate acestea, victoria ar putea duce la noi violenţe într-o ţară care se confruntă deja de ani de zile cu crime şi dispariţii cauzate de crima organizată.

„Din păcate, nu este prima dată când ne confruntăm cu această situaţie, dar de data aceasta pare puţin mai îngrijorătoare, deoarece nu există un succesor al acestor carteluri”, a declarat Fabiola Cortes, profesoară în Ciudad de Mexico. „Sperăm că preşedintele nostru va face cu adevărat ceva pentru noi, ne va proteja, pentru că, sincer, frica este omniprezentă pe străzi”, a adăugat ea.

Oseguera, cel mai căutat lider de cartel din Mexic, era creierul puternicului cartel Jalisco Nueva Generation, rival al celebrului cartel Sinaloa. Statele Unite au oferit o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informaţii care să ducă la arestarea sa.

Prins cu ajutorul informațiilor primite de la americani

SUA au furnizat, de altfel, informaţii pentru a ajuta la localizarea exactă a complexului din oraşul Tapalpa, unde autorităţile mexicane l-au găsit pe şeful cartelului, dar oficialii mexicani au subliniat că ei au condus operaţiunea. „Forţele americane nu au participat la această operaţiune. Ce a existat a fost un schimb de informaţii”, a dat asigurări preşedinta Sheinbaum.

Oseguera a murit într-un elicopter după ce a fost rănit într-o operaţiune militară a forţelor speciale mexicane într-o zonă împădurită din afara oraşului Tapalpa, în statul Jalisco, din vestul ţării, potrivit Ministerului Apărării din Mexic.

Violențe în Mexic, după moartea șefului de cartel "El Mencho”. Sursa: Profimedia

Ministrul apărării, Ricardo Trevilla, a declarat că informaţiile furnizate de o persoană de încredere a uneia dintre partenerele romantice ale lui Oseguera au ajutat autorităţile să planifice rapid raidul pentru a doua zi la complexul şefului crimei organizate.

În timpul raidului, oamenii înarmaţi ai lui Oseguera au deschis focul asupra forţelor de securitate, iar conflictul s-a mutat într-un complex de cabane dintr-o zonă împădurită, unde acesta a fost rănit împreună cu doi dintre bodyguarzii săi. Cei trei au fost transportaţi cu elicopterul la Mexico City, dar nu au supravieţuit, a declarat Trevilla.

„Din păcate, au murit pe drum”, a spus Trevilla, vorbind la conferinţa de presă zilnică a preşedintei. El s-a emoţionat în timp ce a transmis condoleanţe familiilor ofiţerilor care au murit.

La locul raidului au fost găsite puşti cu lansatoare de grenade, lansatoare de rachete şi obuze de mortier, au adăugat oficialii.

Răzbunarea cartelului

Procuratura Generală a Mexicului a declarat că desfăşoară proceduri în 14 state, aproape jumătate din ţară, iar ministrul securităţii, Omar Garcia Harfuch, a declarat că cel puţin 70 de persoane au fost arestate în şapte state.

Pe tot parcursul zilei de duminică, membrii suspectaţi ai cartelului au incendiat vehicule şi magazine, blocând drumurile şi perturbând traficul, în semn de protest faţă de uciderea lui Oseguera.

Potrivit Ministerului Apărării, atacurile din Jalisco au fost organizate de mâna dreaptă a lui Oseguera şi de şeful financiar al cartelului, cunoscut sub numele de „El Tuli”, care a fost şi el ucis într-o confruntare cu forţele de securitate în timp ce acestea încercau să-l aresteze.

Agentul cartelului oferea o recompensă de 20.000 de pesos (1.160 de dolari) pentru uciderea personalului militar, potrivit lui Trevilla.

Garcia a adăugat că autorităţile monitorizează îndeaproape reacţiile sau restructurările din cadrul cartelului care ar putea declanşa noi violenţe. „Există deja o supraveghere specifică a mai multor lideri ai acestei organizaţii criminale”, a spus el.

Impact imediat asupra turismului

Izbucnirile violente au determinat companiile aeriene să anuleze zborurile duminică, iar luni dimineaţă acţiunile companiei aeriene mexicane Volaris şi ale operatorilor aeroportuari GAP şi ASUR au scăzut cu peste 4%. Compania aeriană Aeromexico a anunţat luni că reia treptat zborurile, în timp ce Air Canada a declarat că va relua zborurile către populara staţiune balneară Puerto Vallarta marţi şi zborurile către Guadalajara, capitala statului Jalisco, miercuri.

Ryan Davis a fost unul dintre turiştii străini din Puerto Vallarta şocaţi de violenţele de duminică. „A fost suprarealist, pentru că ne îndreptam spre aeroport şi trebuia să ocolim maşini arse în mijlocul străzii”, a relatat el.

Compania petrolieră de stat Pemex a anunţat că operaţiunile sale funcţionează normal şi că aprovizionarea cu combustibil este garantată la nivel naţional, după ce imagini video neverificate au arătat lupte şi focuri intense de armă la o benzinărie Pemex.

Conglomeratul mexican Femsa, care operează magazinele de proximitate Oxxo, omniprezente în Mexic, a raportat peste 200 de incidente la magazinele şi benzinăriile sale.

Moartea lui „El Mencho”, în presa locală. Sursa: Profimedia

Kimberley Sperrfechter, economist specializat în pieţele emergente la Capital Economics, a declarat că impactul imediat va afecta turismul, dar dacă tulburările se vor prelungi, ar putea pune în pericol şi producţia de electronice şi semiconductori din Jalisco.

Pe lângă producţia de electronice, Jalisco este şi un centru agricol pentru produse precum ouă, fructe de pădure şi avocado, precum şi locul de naştere şi principalul producător de tequila.

„Dincolo de implicaţiile macroeconomice, uciderea arată că guvernul mexican face tot ce poate pentru a calma administraţia Trump înainte de revizuirea USMCA din acest an”, a adăugat ea, referindu-se la pactul de liber schimb dintre SUA, Canada şi Mexic.

Cu toate acestea, luni dimineaţă, preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut Mexicului să-şi intensifice eforturile împotriva cartelurilor de droguri. „Mexicul trebuie să-şi intensifice eforturile împotriva cartelurilor şi drogurilor!”, a scris el într-o postare pe reţelele sociale.

În timp ce SUA presează Mexicul să ia mai multe măsuri împotriva traficului de droguri, autorităţile mexicane solicită de mult timp SUA să facă mai mult pentru a limita vânzările ilegale de arme de foc care alimentează arsenalul vast şi mortal al cartelurilor ce operează pe teritoriul său. Potrivit datelor guvernului SUA, aproximativ 70% din armele ilegale identificate în Mexic provin din SUA.

