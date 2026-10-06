Live TV

Video Culisele summitului Xi - Trump din SUA: liderul chinez a refuzat prânzul de lucru și a vrut pauze de odihnă. „Este ceva neobișnuit”

Data publicării:
DC: Chinese President Xi Jinping State Visit
Președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, ține un discurs în timp ce el și președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, își aduc toasturi reciproce la cina oficială organizată în Sala de Est a Casei Albe din Washington, DC, SUA, joi, 24 septembrie 2026. Foto: Annabelle Gordon - Pool via CNP / DPA / Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Oficialii chinezi au formulat cereri neobișnuite, solicitând ca SUA să țină cont de nevoia de odihnă a lui Xi Jinping în timpul summitului cu președintele Donald Trump, oferind o imagine rară asupra limitărilor fizice tot mai evidente ale liderului în vârstă de 73 de ani, au declarat persoane familiarizate cu planificarea vizitei, relatează The Wall Street Journal.

Printre cerințe se număra în primul rând o cameră privată în Aripa de Vest, unde Xi să poată lua o pauză între evenimente, în care să i se permită accesul doar soției sale, Peng Liyuan, au afirmat sursele. Niciun alt membru al delegației chineze nu a avut voie să folosească „camera de așteptare”, așa cum era numită — nici măcar Cai Qi, șeful de cabinet al lui Xi, au adăugat acestea.

Cu aproximativ o lună înainte ca Xi Jinping să pornească în călătorie, echipa sa de pregătire a refuzat, de asemenea, un prânz de lucru între liderul chinez și Trump, programat pentru 24 septembrie, singura zi întreagă a summitului, au afirmat sursele. Când liderul de la Casa Albă a vizitat Beijingul în luna mai, cei doi președinți au avut un prânz de lucru în complexul de conducere Zhongnanhai.

Surse au declarat că oficialii de la Beijing le-au transmis omologilor americani că ar prefera ca Xi să aibă mai mult timp pentru odihnă în timpul vizitei sale la Washington. Rezultatul a fost un interval de aproximativ cinci ore în agenda summitului, o perioadă lungă de pauză în cadrul unei vizite care a durat două zile.

În plus, au afirmat sursele, delegația chineză nu a organizat nicio activitate pentru Xi în seara sosirii sale, iar liderul chinez a petrecut doar aproximativ 10 minute în incinta Arhivelor Naționale în ultima zi a vizitei sale, pe 25 septembrie — mult mai puțin decât planificaseră oficialii americani.

Desigur, Xi tocmai încheiase un zbor de aproximativ 14 ore de la Beijing, iar doar diferența de fus orar ar putea explica o parte din modificările aduse programului, în special în noaptea sosirii sale.

Când Trump, care are acum 80 de ani, s-a aflat la Beijing pentru un summit la începutul acestui an, echipa sa a programat perioade de timp dedicate activităților executive pe parcursul a două zile, potrivit unui rezumat guvernamental al activităților prezidențiale din cadrul evenimentului. Conform rezumatului, Trump a acordat interviuri postului Fox News în timpul unor momente de pauză.

Xi Jinping a beneficiat de toate onorurile specifice unei vizite de stat: un salut cu 21 de salve de tun, un survol al avioanelor de vânătoare americane și al unui bombardier stealth, precum și un cadou sub forma unei statui mari reprezentând un vultur pleșuv. Însă, în spatele scenei, propria sa echipă îi întocmea un program ținând cont de cât timp putea sta în picioare, cât de mult putea merge și când ar fi trebuit să se oprească, au afirmat sursele.

Dennis Wilder, fost director principal pentru China în cadrul Consiliului Național de Securitate, care a organizat trei vizite de stat în timpul administrației lui George W. Bush, a declarat că această situație în care vizitatorii au fost ținuți în așteptare este fără precedent. El a afirmat că, atunci când au fost organizate vizitele prim-ministrului japonez Junichiro Koizumi, ale prim-ministrului australian John Howard și ale președintelui chinez Hu Jintao, predecesorul lui Xi, „nu am făcut niciodată așa ceva. Este ceva neobișnuit”.

Întrebările privind starea de sănătate a liderului chinez nu sunt o noutate. Speculații similare au apărut și după turneul său european din 2019, când au circulat imagini video în care părea să meargă ușor șchiopătând și să se sprijine de un scaun pentru a-și menține echilibrul. La mai bine de șase ani distanță, Xi Jinping deține în continuare controlul deplin asupra Chinei.

Starea de sănătate a lui Xi are o importanță care depășește cu mult bunăstarea sa personală. El a concentrat mai multă putere decât orice alt lider chinez de la Mao Zedong încoace și nu a desemnat niciun succesor. China nu dispune, de fapt, de un proces instituționalizat pentru alegerea unui lider care să dețină cele trei funcții importante ale lui Xi: secretar general al Partidului Comunist, președinte și președinte al Comisiei Militare Centrale a Chinei.

În timpul vizitei lui Xi la Washington, comportamentul său prudent a fost vizibil în imaginile neprelucrate. În timp ce Xi cobora scările avionului său la Baza Comună Andrews, a întins o mână spre Peng, ținându-se cu cealaltă de balustradă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Două zile mai târziu, în timp ce urcau treptele Arhivelor Naționale alături de Trump și de Prima Doamnă, cei doi soți s-au ținut din nou de mână pe tot parcursul urcării, Xi părând să se bazeze pe Peng pentru sprijin fizic, mai degrabă decât să o țină pur și simplu de mână.

Presa de stat chineză a eliminat acele momente din reportajele difuzate în intervalul de maximă audiență. De asemenea, Xi a ținut-o de mână pe Peng cu mult timp în urmă cu ocazia unor evenimente oficiale, un gest neobișnuit pentru un lider chinez, pe care presa de stat l-a prezentat ca un semn al devotamentului reciproc al cuplului.

Înainte de vizita la Washington, se înmulțiseră întrebările cu privire la starea de sănătate a lui Xi. La summitul BRICS din India, care a avut loc la începutul lunii septembrie, Xi nu a participat la o cină de gală la care au fost prezenți președintele rus Vladimir Putin și alți lideri mondiali, deoarece nu se simțea bine, a relatat The Wall Street Journal.

Wilder, care este în prezent profesor de studii asiatice la Universitatea Georgetown, a afirmat că a ieșit în evidență și programul redus al întâlnirii dintre Trump și Xi. Ședința bilaterală a celor doi lideri la Casa Albă, din 24 septembrie, a început aproape de prânz și s-a încheiat la începutul după-amiezii. După aceea, Xi a părăsit incinta Casei Albe și nu s-a întors decât la cina oficială din acea seară, la care au participat și lideri ai mediului de afaceri american, printre care Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, și Elon Musk, directorul executiv al Tesla.

„Este o durată incredibil de scurtă pentru un summit de acest gen”, a spus el referindu-se la timpul limitat alocat discuțiilor de fond dintre liderii celor două cele mai mari economii ale lumii.

Starea de sănătate a celor mai înalți lideri ai Chinei a fost întotdeauna considerată unul dintre cele mai bine păzite secrete de stat, o tradiție care își are rădăcinile în convingerea Partidului Comunist că orice slăbiciune percepută la vârf ar putea atrage provocări din partea facțiunilor sau ar putea destabiliza controlul său asupra puterii.

Analiștii specializați în conducerea chineză afirmă că nu observă semne de declin cognitiv în aparițiile publice ale lui Xi.

„Există o diferență uriașă între un lider care nu poate funcționa pe deplin din cauza unui accident vascular cerebral grav și un lider care are dizabilități fizice, dar care poate funcționa din punct de vedere mental”, a declarat Minxin Pei, profesor de științe politice la Claremont McKenna College, care studiază politica elitelor chineze.

În primul caz, a spus el, partidul ar trebui să găsească rapid un succesor. În cel de-al doilea caz, a afirmat Pei, partidul ar trebui să aștepte, iar politica probabil că nu s-ar schimba prea mult, la fel ca în ultimii ani ai lui Mao la putere, înainte de a muri la vârsta de 82 de ani.

Cu toate acestea, problemele legate de succesiune prezintă riscuri chiar și dincolo de granițele Chinei. Lupta pentru putere dintre cei dornici să-i succeadă lui Xi, a afirmat Pei, ar putea determina unele facțiuni să susțină politici agresive pentru a obține un avantaj în cadrul unei lupte interne pentru putere.

Citește și:

Foie gras, delfini și prăjitoare de pâine: China și SUA reduc taxele reciproce pentru mărfuri în valoare de 30 de miliarde de dolari

Trump neagă că i-a propus lui Xi să cumpere arme americane: „Probabil că le-ar plăcea. Fabricăm echipamente mai bune decât ei”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
nicusor dan profimedia
2
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
3
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI PREMIER - 5 OCT 2026
4
Nicușor Dan pregătește a patra desemnare. Mesajele transmise de PSD, AUR, PNL, USR, UDMR...
2026-10-05-3527
5
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
Lucrul pe care puțini îl știu despre Luca Niculescu, premierul nominalizat de Nicușor Dan. ”Aveam asigurat locul”
Digi Sport
Lucrul pe care puțini îl știu despre Luca Niculescu, premierul nominalizat de Nicușor Dan. ”Aveam asigurat locul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu o centrală nucleară cu reactoare modulare mici construite de companiile Hitachi și GE Vernova
Un „moment de tip Proiectul Manhattan” în energie? Planul susținut de SUA pentru a construi zeci de mini-reactoare nucleare în Europa
B-1B Bombers at RAF Fairford, Gloucestershire, Operation Epic Fury
Reacția lui Trump după repatrierea bombardierelor americane din Regatul Unit. „Le-am mutat puţin, nu foarte departe”
Trump Ireland
Noua purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump stârnește deja polemici. Pușca de asalt și tricoul cu „F... Joe Biden”
donald trump profimedia
Donald Trump susţine că preţul la benzină creşte din cauza atacurilor Ucrainei asupra Rusiei
donald trump
Unde a ajuns fosta purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump după ce a plecat de la Casa Albă
Recomandările redacţiei
soldați NATO coboară dintr-un avion la baza aeriană Amari din Estonia
„Teoria victoriei”. Un document NATO arată cum planifică alianța...
curenți oceanici în Atlantic
„Risc existențial”: Coșmarul climatic care pândește Europa în...
Asistent maternal în România. Foto Getty Images
Jobul plătit de stat pe care îl poți face în propria locuință. Ce...
femeie cu multe bancnote de lei in mana
Indemnizația pentru tineri: Cine poate primi 3.170 de lei lunar de la...
Ultimele știri
Noi reguli pentru pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană. Ce se schimbă
Un bărbat a cumpărat cu 30 de dolari un tablou găsit într-un colț întunecat al unei case. Acum l-a vândut cu 1,35 milioane de dolari
Războiul nevăzut din spațiu: de ce sateliții europeni sunt în vizorul Moscovei și Beijingului și ce soluții are Uniunea Europeană
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii atrag banii ca un magnet pe 6 octombrie 2026. Norocul financiar se întoarce de partea lor
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Marius Mitran, mesaj ferm după România – Suedia 0-1: „Zero sau punctul plecării. Obligatoriu cu Gică Hagi!”
editiadedimineata.ro
Wikipedia afirmă că agenți AI, ce aparțin OpenAI, ar fi cauzat o întrerupere a site-ului
Fanatik.ro
Șansele României la EURO 2028, aruncate în aer după campania dezastruoasă din Liga Națiunilor!
Adevărul
Bagajul de mână, inclus în prețul biletului. Noile reguli care schimbă călătoriile cu avionul în UE
Playtech
Prima de pensionare a profesorilor, în așteptarea unui răspuns. Ce se întâmplă cu plata celor două salarii de...
Digi FM
Cine este Luca Niculescu, noul premier desemnat al României. Diplomat fără carnet de partid, fost jurnalist...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce face Ionel Ganea în fiecare zi, de aproape un an și jumătate, după moartea fiului său: ”Chiar și în miez...
Pro FM
Una în rochie transparentă, cealaltă în roșu aprins. Dua Lipa și Shakira au făcut spectacol la Madrid
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
Șapte cafele pe zi pentru un copil de clasa a VII-a. Cum ajung părinții să-și împingă copiii dincolo de limite
Newsweek
De ce bani are nevoie o familie de pensionari ca să se retragă la pensie în Grecia? Câți români și-ar permite?
Digi FM
Elena Udrea rupe tăcerea despre momentul în care a fost arestată în Costa Rica: „Fetița mea avea doar 13...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Nu-ți lăsa câinele să se joace în frunzele căzute. Pericolul pe care puțini proprietari îl cunosc
Film Now
Ben Affleck, primele declarații după moartea ambilor părinți. Ce a descoperit despre mama sa: „A fost foarte...
UTV
Raluca Bădulescu a transmis un mesaj dur pentru influenceri după protestul pentru drepturile animalelor...