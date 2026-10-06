Oficialii chinezi au formulat cereri neobișnuite, solicitând ca SUA să țină cont de nevoia de odihnă a lui Xi Jinping în timpul summitului cu președintele Donald Trump, oferind o imagine rară asupra limitărilor fizice tot mai evidente ale liderului în vârstă de 73 de ani, au declarat persoane familiarizate cu planificarea vizitei, relatează The Wall Street Journal.

Printre cerințe se număra în primul rând o cameră privată în Aripa de Vest, unde Xi să poată lua o pauză între evenimente, în care să i se permită accesul doar soției sale, Peng Liyuan, au afirmat sursele. Niciun alt membru al delegației chineze nu a avut voie să folosească „camera de așteptare”, așa cum era numită — nici măcar Cai Qi, șeful de cabinet al lui Xi, au adăugat acestea.

Cu aproximativ o lună înainte ca Xi Jinping să pornească în călătorie, echipa sa de pregătire a refuzat, de asemenea, un prânz de lucru între liderul chinez și Trump, programat pentru 24 septembrie, singura zi întreagă a summitului, au afirmat sursele. Când liderul de la Casa Albă a vizitat Beijingul în luna mai, cei doi președinți au avut un prânz de lucru în complexul de conducere Zhongnanhai.

Surse au declarat că oficialii de la Beijing le-au transmis omologilor americani că ar prefera ca Xi să aibă mai mult timp pentru odihnă în timpul vizitei sale la Washington. Rezultatul a fost un interval de aproximativ cinci ore în agenda summitului, o perioadă lungă de pauză în cadrul unei vizite care a durat două zile.

În plus, au afirmat sursele, delegația chineză nu a organizat nicio activitate pentru Xi în seara sosirii sale, iar liderul chinez a petrecut doar aproximativ 10 minute în incinta Arhivelor Naționale în ultima zi a vizitei sale, pe 25 septembrie — mult mai puțin decât planificaseră oficialii americani.

Desigur, Xi tocmai încheiase un zbor de aproximativ 14 ore de la Beijing, iar doar diferența de fus orar ar putea explica o parte din modificările aduse programului, în special în noaptea sosirii sale.

Când Trump, care are acum 80 de ani, s-a aflat la Beijing pentru un summit la începutul acestui an, echipa sa a programat perioade de timp dedicate activităților executive pe parcursul a două zile, potrivit unui rezumat guvernamental al activităților prezidențiale din cadrul evenimentului. Conform rezumatului, Trump a acordat interviuri postului Fox News în timpul unor momente de pauză.

Xi Jinping a beneficiat de toate onorurile specifice unei vizite de stat: un salut cu 21 de salve de tun, un survol al avioanelor de vânătoare americane și al unui bombardier stealth, precum și un cadou sub forma unei statui mari reprezentând un vultur pleșuv. Însă, în spatele scenei, propria sa echipă îi întocmea un program ținând cont de cât timp putea sta în picioare, cât de mult putea merge și când ar fi trebuit să se oprească, au afirmat sursele.

Dennis Wilder, fost director principal pentru China în cadrul Consiliului Național de Securitate, care a organizat trei vizite de stat în timpul administrației lui George W. Bush, a declarat că această situație în care vizitatorii au fost ținuți în așteptare este fără precedent. El a afirmat că, atunci când au fost organizate vizitele prim-ministrului japonez Junichiro Koizumi, ale prim-ministrului australian John Howard și ale președintelui chinez Hu Jintao, predecesorul lui Xi, „nu am făcut niciodată așa ceva. Este ceva neobișnuit”.

Întrebările privind starea de sănătate a liderului chinez nu sunt o noutate. Speculații similare au apărut și după turneul său european din 2019, când au circulat imagini video în care părea să meargă ușor șchiopătând și să se sprijine de un scaun pentru a-și menține echilibrul. La mai bine de șase ani distanță, Xi Jinping deține în continuare controlul deplin asupra Chinei.

Starea de sănătate a lui Xi are o importanță care depășește cu mult bunăstarea sa personală. El a concentrat mai multă putere decât orice alt lider chinez de la Mao Zedong încoace și nu a desemnat niciun succesor. China nu dispune, de fapt, de un proces instituționalizat pentru alegerea unui lider care să dețină cele trei funcții importante ale lui Xi: secretar general al Partidului Comunist, președinte și președinte al Comisiei Militare Centrale a Chinei.

În timpul vizitei lui Xi la Washington, comportamentul său prudent a fost vizibil în imaginile neprelucrate. În timp ce Xi cobora scările avionului său la Baza Comună Andrews, a întins o mână spre Peng, ținându-se cu cealaltă de balustradă.

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Două zile mai târziu, în timp ce urcau treptele Arhivelor Naționale alături de Trump și de Prima Doamnă, cei doi soți s-au ținut din nou de mână pe tot parcursul urcării, Xi părând să se bazeze pe Peng pentru sprijin fizic, mai degrabă decât să o țină pur și simplu de mână.

Presa de stat chineză a eliminat acele momente din reportajele difuzate în intervalul de maximă audiență. De asemenea, Xi a ținut-o de mână pe Peng cu mult timp în urmă cu ocazia unor evenimente oficiale, un gest neobișnuit pentru un lider chinez, pe care presa de stat l-a prezentat ca un semn al devotamentului reciproc al cuplului.

Înainte de vizita la Washington, se înmulțiseră întrebările cu privire la starea de sănătate a lui Xi. La summitul BRICS din India, care a avut loc la începutul lunii septembrie, Xi nu a participat la o cină de gală la care au fost prezenți președintele rus Vladimir Putin și alți lideri mondiali, deoarece nu se simțea bine, a relatat The Wall Street Journal.

Wilder, care este în prezent profesor de studii asiatice la Universitatea Georgetown, a afirmat că a ieșit în evidență și programul redus al întâlnirii dintre Trump și Xi. Ședința bilaterală a celor doi lideri la Casa Albă, din 24 septembrie, a început aproape de prânz și s-a încheiat la începutul după-amiezii. După aceea, Xi a părăsit incinta Casei Albe și nu s-a întors decât la cina oficială din acea seară, la care au participat și lideri ai mediului de afaceri american, printre care Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, și Elon Musk, directorul executiv al Tesla.

„Este o durată incredibil de scurtă pentru un summit de acest gen”, a spus el referindu-se la timpul limitat alocat discuțiilor de fond dintre liderii celor două cele mai mari economii ale lumii.

Starea de sănătate a celor mai înalți lideri ai Chinei a fost întotdeauna considerată unul dintre cele mai bine păzite secrete de stat, o tradiție care își are rădăcinile în convingerea Partidului Comunist că orice slăbiciune percepută la vârf ar putea atrage provocări din partea facțiunilor sau ar putea destabiliza controlul său asupra puterii.

Analiștii specializați în conducerea chineză afirmă că nu observă semne de declin cognitiv în aparițiile publice ale lui Xi.

„Există o diferență uriașă între un lider care nu poate funcționa pe deplin din cauza unui accident vascular cerebral grav și un lider care are dizabilități fizice, dar care poate funcționa din punct de vedere mental”, a declarat Minxin Pei, profesor de științe politice la Claremont McKenna College, care studiază politica elitelor chineze.

În primul caz, a spus el, partidul ar trebui să găsească rapid un succesor. În cel de-al doilea caz, a afirmat Pei, partidul ar trebui să aștepte, iar politica probabil că nu s-ar schimba prea mult, la fel ca în ultimii ani ai lui Mao la putere, înainte de a muri la vârsta de 82 de ani.

Cu toate acestea, problemele legate de succesiune prezintă riscuri chiar și dincolo de granițele Chinei. Lupta pentru putere dintre cei dornici să-i succeadă lui Xi, a afirmat Pei, ar putea determina unele facțiuni să susțină politici agresive pentru a obține un avantaj în cadrul unei lupte interne pentru putere.

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Editor : A.M.G.