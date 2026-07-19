Live TV

Cum a ajuns „arma secretă invincibilă” a Uniunii Sovietice pe fundul mării. Submarinul nuclear care a devenit o „bombă cu ceas”

Data publicării:
submarinul nuclear Komsomoleț al Uniunii Sovietice
Komsomoleț ar fi trebuit să fie „arma secretă invincibilă a Uniunii Sovietice”, dar a devenit „un dezastru tehnic și științific”. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Komsomoleț a fost „un dezastru tehnic și științific” „O contaminare oribilă” a zonelor de pescuit Sigilarea submarinului, „o recunoaștere oficială a riscului” de contaminare cu material radioactiv

În 1989, submarinul nuclear Komsomoleț al Uniunii Sovietice s-a scufundat în Marea Norvegiei. Acesta se află în continuare pe fundul mării la o adâncime de 1,7 kilometri, cu reactorul său nuclear și două torpile cu focoase nucleare la bord, epava fiind descrisă drept „o bombă cu ceas” care ar putea provoca o „contaminare oribilă” a mediului acvatic și a zonelor de pescuit, potrivit BBC.

Activistul Greenpeace Dmitri Litvinov a descris pericolul reprezentat de submarinul sovietic scufundat, într-un raport al BBC din 1993: „Komsomoleț este o bombă cu ceas care ticăie pe fundul Mării Norvegiei. Și dacă nu se iau măsuri rapide în această privință, suntem cu toții în pericol.”

Submarinul s-a scufundat în apropiere de coasta norvegiană după ce a izbucnit un incendiu la bord. Incidentul a stârnit îngrijorare la nivel internațional. Cele două torpile cu focoase nucleare rugineau și riscau să elibereze 4 kilograme de plutoniu în Marea Norvegiei.

Komsomoleț fusese construit folosind tehnologia sovietică de ultimă oră, care îi permitea să ajungă la adâncimi pe care niciun alt submarin nu mai putea să le atingă.

Ar fi trebuit să fie primul submarin dintr-o nouă clasă de submarine mari de atac, însă nicio altă navă de acest gen nu a mai fost construită.

Komsomoleț a fost „un dezastru tehnic și științific”

„Komsomoleț ar fi trebuit să fie arma secretă invincibilă a Uniunii Sovietice, singurul submarin din lume capabil să navigheze și să lanseze rachete nucleare de la o adâncime de 1.000 de metri – de două ori mai mare decât adâncimea la care pot opera submarinele occidentale. Astăzi, Komsomoleț este un dezastru tehnic și științific”, potrivit unui documentar BBC Horizon din 1994.

Când a izbucnit incendiul la bordul submarinului, pe data de 7 aprilie 1989, echipajul a reușit să aducă submarinul la suprafață, dar acesta s-a scufundat din nou după cinci ore. În total, 42 de membri ai echipajului au murit și 27 au supraviețuit.

Comandantul submarinului și alte patru persoane care se aflau la bord au intrat în capsula de salvare, însă doar unul dintre ei a reușit să mai iasă la suprafață, înainte ca aceasta să se umple cu apă.

Când submarinul s-a lovit de fundul mării, o explozie a distrus parțial coca sub presiune din titan, ceea ce a dus la inundarea compartimentelor în care se află torpilele nucleare.

O misiune de cercetare desfășurată de oceanografi ruși a descoperit că unele părți din coca submarinului „s-au spart și fărâmițat din cauza exploziei, ca sticla”.

„O contaminare oribilă” a zonelor de pescuit

După producerea dezastrului, oamenii de știință nu erau siguri cum să abordeze problema. Cercetătorul rus Igor Spassky de la Institutul Rubin, care a proiectat submarinul, a spus în 1993 că situația nu era una catastrofală – totuși, el a spus că submarinul ar trebui scos din mare.

„Într-un deceniu, cele două focoase nucleare de pe navă vor fi complet ruginite de o reacție electrochimică ce implică apa sărată, iar plutoniul extrem de toxic va ieși din torpilele avariate în mediul înconjurător”, a spus Spassky pentru Institutul Naval al Statelor Unite.

„Potrivit ecologiștilor, dacă acest lucru se va întâmpla, marinarii care au murit aici nu vor fi singurele victime ale Komsomoleț. Viețile multor alți oameni ar fi puse în pericol, pentru că zonele de pescuit abundente ar suferi o contaminare oribilă”, a spus Ben Brown în reportajul său din 1993 pentru BBC.

Un alt raport din același an a indicat faptul că este puțin probabil ca submarinul să contamineze zonele de pescuit din Marea Norvegiei.

În ciuda părerilor împărțite, autoritățile au fost luate măsuri speciale pentru a scădea riscul unei contaminări. Operațiunile la mare adâncime desfășurate în 1995 și 1996 au sigilat găurile apărute în coca submarinului și în tuburile din care sunt lansate torpilele.

Lucrările s-au terminat acum 30 de ani, dar investigatorii norvegieni au dezvăluit, între timp, că există în continuare scurgeri, iar materialul de etanșare era de așteptat să reziste doar 30 de ani.

Sigilarea submarinului, „o recunoaștere oficială a riscului” de contaminare cu material radioactiv

Un raport publicat în martie 2026 a descoperit că torpilele au rămas sigilate, dar reactorul se degradează și eliberează periodic material radioactiv în mare.

O echipă din partea Autorității Norvegiene pentru Radiații și Securitate Nucleară (DSA) a declarat că scurgerea nu este constantă, dar are loc în mod sporadic în anumite locuri pe unde se infiltrează apa.

„Emisiile radioactive din reactor au un impact mic asupra mediului marin înconjurător”, a spus Ingar Amundsen, director interimar al Departamentului pentru Siguranță și Securitate Nucleară Internațională din cadrul DSA.

Situația se poate schimba, însă, pe măsură ce submarinul continuă să ruginească, ceea ce ar putea afecta nivelul radiațiilor, potrivit lui Hans Kristensen, director al Proiectului de Informații Nucleare al Federației Oamenilor de Știință Americani.

„Faptul că submarinul a fost deja sigilat este o recunoaștere oficială a riscului” de contaminare cu material radioactiv, care ar putea intra în lanțul trofic prin pești și alte organisme care se hrănesc pe fundul mării, potrivit lui Kristensen.

Cu toate că cercetătorii spun că ar fi nevoie de studii mai amănunțite, acest lucru este puțin probabil în viitorul apropiat. „Adâncimea la care se află submarinul, aproape de 1.700 de metri, face dificilă implementarea oricărei acțiuni de ameliorare și nu știm să existe niciun astfel de plan în acest moment”, a spus Amundsen.

Kristensen susține că este nevoie de o nouă expediție pentru a determina condiția actuală a submarinului. „Cu o perioadă de înjumătățire de 24.000 de ani, plutoniul din focoasele nucleare va rămâne un potențial pericol pe termen nelimitat, după standardele umane.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
N11 TINERI DISPARUTI-COPERTA_00044
2
Tinerii dispăruți în timpul unei excursii pe Transalpina au fost găsiți după aproape două...
ID328654_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu-1536x1024
3
Judecătoarea Ionela Tudor, celebră pentru propoziţia „m-a sunat Lia”, se reîntoarce în...
grindeanu simion
4
Grindeanu îi pune condiții lui Simion pentru un Guvern PSD-AUR: „Sunt chestiuni pe care...
US President Trump to deliver address to nation
5
Scopul explicit al discursului ținut de Donald Trump: pregătirea terenului pentru...
FIFA, condamnată în direct la Franța - Anglia: "Bătaie de joc! Știm cu toții ce ascunde acest meci"
Digi Sport
FIFA, condamnată în direct la Franța - Anglia: "Bătaie de joc! Știm cu toții ce ascunde acest meci"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
submarinul Minerve al marinei franceze
Arme nucleare pe fundul oceanului și o misiune secretă CIA: Misterul celor patru submarine dispărute pe timp de pace în același an
Submarin nuclear chinezesc
China anunţă că a efectuat un test cu o rachetă strategică în Pacific. Reacțiile internaționale nu au întârziat să apară
putin si afganistan
De ce a decis Vladimir Putin să-i „îmbrățișeze” pe urmașii mujahedinilor, care au provocat retragerea umilitoare a URSS din Afganistan
prizonieri într-un lagăr sovietic
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Recomandările redacţiei
jocuri de noroc
Orașul în care oamenii se opun mutării păcănelelor într-un cartier de...
faza de joc din meciul franta - anglia
CM 2026. Anglia a învins Franța în finala mică, un meci-spectacol cu...
Andrew Tate
Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați în SUA, în urma unei...
campinguri inchise bihor
Paradox birocratic: cazul celor patru campinguri noi din Bihor...
Ultimele știri
Viitură în Valea Rea din Făgăraș: zeci de persoane au fost evacuate de autorități
Cele mai frecvente alergii de vară. Medicii explică simptomele care pot fi confundate cu o răceală și ce le declanșează
Rechinii pot număra și preferă jazzul. Descoperirile care le schimbă imaginea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anna Lesko, senzuală în lanul de lavandă, doar într-un costum de baie minuscul. Vacanță cu parfum...
Cancan
Internarea la psihiatrie l-a schimbat radical? Cheloo, de nerecunoscut pe scena de la Arena Națională
Fanatik.ro
Ilie Năstase, interviu eveniment la 80 de ani: „Nu poți ajunge în vârf numai cu lucruri bune! Mă fac țigan...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Frații Tate au fost arestați sâmbătă la Miami, orașul care a găzduit finala mică de la CM 2026! Anunțul făcut...
Adevărul
„Să te ia dracu, Putin!”. Revolta comercianților care și-au pierdut afacerile în urma atacului cu drone al...
Playtech
Ce drepturi mai are persoana care donează un apartament. Situațiile în care donația poate fi anulată
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat pe rețelele sociale: „Este timpul să fiu din nou fericită”. Ce a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adio! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre Denis Drăguș
Pro FM
Sore, siluetă armonioasă în costum de baie, în vacanța din Turcia. S-a distrat cu fiica ei în parcurile...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Regretul lui Cillian Murphy după ce a jucat cu Sam Neill în „Peaky Blinders”: „Mi-a plăcut să lucrez cu el, e...
Adevarul
Un bărbat concediat abuziv a refuzat sumele compensatorii. A câștigat în instanță despăgubiri de trei ori mai...
Newsweek
De ce nu au crescut pensiile în 2025 și 2026? Când s-ar putea da indexarea? Ministerul Muncii explică
Digi FM
Ziua tratează bolnavi de cancer, iar în weekend pilotează avioane. Povestea impresionantă a unei tinere de 27...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
8 obiceiuri simple care ne pot proteja de stres, obezitate și boli cronice. Mulți le-au uitat sau nu le mai...
Digi Animal World
Unii câini pot deveni „dependenți” de jucăriile lor. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Brad Pitt are doi frați despre care se vorbește foarte rar. Cu ce se ocupă, de fapt, Doug și Julie
UTV
Loredana Groza a publicat imagini rare din tinerețe, când era o tânără mămică. Fotografiile au apărut de ziua...