Cum a ajuns liderul suprem al Iranului la un armistițiu cu Donald Trump: „Nu aveam nicio idee ce urma să se întâmple”

Oficialii din SUA și Israel au aflat luni despre o evoluție interesantă, pe fondul ultimatumului președintelui Donald Trump: Liderul Suprem Mojtaba Khamenei le-a dat instrucțiuni negociatorilor săi, pentru prima dată de la începutul războiului, să facă pași către încheierea unui acord, potrivit unui oficial israelian, unui oficial regional și unei a treia surse bine informate, notează Axios.

În timp ce Trump amenința public cu anihilarea totală, în culise se observau semne de dinamism diplomatic — deși nici măcar sursele apropiate liderului de la Casa Albă nu știau la ce rezultat să se aștepte până în momentul anunțării încetării focului.

Forțele americane din Orientul Mijlociu și oficialii de la Pentagon și-au petrecut acele ultime ore pregătindu-se pentru o campanie de bombardamente la scară largă asupra infrastructurii iraniene și încercând să-și dea seama în ce direcție înclina Trump. „Nu aveam nicio idee ce urma să se întâmple. A fost o nebunie”, a declarat un oficial din domeniul apărării.

Aliații din regiune se pregăteau pentru o ripostă iraniană de o amploare fără precedent. În Iran, unii civili își părăseau locuințele în încercarea de a evita lovitura directă a atacurilor.

Această relatare a eforturilor diplomatice care au împiedicat, deocamdată, acea escaladare se bazează pe discuții purtate cu unsprezece surse care au cunoștințe despre negocierile respective, precizează Axios.

Luni dimineață, în timp ce Trump interacționa cu mulțimea la o festivitate de Paște organizată la Casa Albă, un Steve Witkoff „foarte furios” era ocupat cu convorbirile telefonice. Trimisul special al SUA le-a spus mediatorilor că contrapropunerea în 10 puncte pe care SUA tocmai o primise din partea Iranului era „un dezastru, o catastrofă”, a declarat o sursă bine informată.

Astfel a început o zi „haotică” de amendamente, în care mediatorii pakistanezi au transmis noi proiecte de text între Witkoff și ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi, iar șefii diplomației din Egipt și Turcia au încercat să contribuie la reducerea divergențelor.

Până luni seara, mediatorii au obținut aprobarea SUA pentru o propunere actualizată privind un armistițiu de două săptămâni. Apoi a fost rândul lui Mojtaba Khamenei — despre care sursele au spus că a fost implicat activ în proces luni și marți — să ia o decizie.

Implicarea noului lider suprem a fost, în mod inevitabil, secretă și dificilă. Confruntându-se cu o amenințare concretă de asasinat din partea Israelului, Khamenei a comunicat în principal prin intermediul unor mesageri care îi transmiteau bilețele.

Două surse au descris aprobarea dată de Khamenei negociatorilor săi pentru a ajunge la un acord drept o „realizare importantă”. Sursa regională a afirmat că Araghchi a jucat, de asemenea, un rol central atât în gestionarea negocierilor, cât și în convingerea comandanților din Garda Revoluționară să accepte un acord.

China îi recomanda, de asemenea, Iranului să caute o cale de ieșire.

Însă, în cele din urmă, toate deciziile importante luate luni și marți au trecut pe la Khamenei. „Fără aprobarea sa, nu s-ar fi ajuns la un acord”, a declarat sursa regională.

Marți dimineață era deja evident că se înregistrau progrese, dar asta nu l-a împiedicat pe Trump să lanseze o nouă amenințare: „O întreagă civilizație va pieri în această noapte”.

Unele mass-media americane au relatat că Iranul ar fi întrerupt negocierile ca răspuns la aceasta. Surse implicate în negocieri au declarat pentru Axios că nu era cazul și că, de fapt, se înregistra o anumită dinamică.

Vicepreședintele american JD Vance purta discuții telefonice din Ungaria, ocupându-se în principal de părțile pakistaneze.

Între timp, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ținut legătura în mod frecvent pe parcursul zilei cu Donald Trump și echipa sa — deși israelienii erau din ce în ce mai îngrijorați că au pierdut controlul asupra procesului.

Marți, în jurul prânzului (ora Coastei de Est), se contura o înțelegere generală potrivit căreia părțile se îndreptau spre un armistițiu de două săptămâni. Trei ore mai târziu, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a publicat termenii pe X și a îndemnat ambele părți să îi accepte.

Cel de-al 47-lea președinte american a început imediat să primească telefoane și mesaje de la aliații și confidentii săi cu poziții dure, care îl îndemnau să respingă armistițiul.

Confuzia din jurul gândirii lui Trump era atât de mare, chiar și printre apropiații săi, încât mai multe persoane care vorbiseră cu el cu doar o oră sau două înainte încă mai credeau că va respinge oferta de încetare a focului — chiar până în momentul în care a acceptat-o.

Cu puțin timp înainte de a-și publica răspunsul, Trump a vorbit cu Netanyahu pentru a obține angajamentul acestuia de a respecta armistițiul. Apoi a vorbit cu mareșalul pakistanez Asim Munir pentru a finaliza acordul.

Forțele americane au primit ordinul de a se retrage la 15 minute după postarea lui Trump.

Araghchi a continuat, afirmând că Iranul va respecta armistițiul și va deschide Strâmtoarea Ormuz pentru navele care operează „în coordonare cu forțele armate iraniene”.

Rămâne de văzut în ce măsură Iranul va permite reluarea transporturilor maritime sau cât de ferm va fi Netanyahu în respectarea armistițiului.

Un înalt oficial israelian a declarat pentru Axios că Netanyahu a primit asigurări că Statele Unite vor insista, în cadrul negocierilor de pace, ca Iranul să renunțe la materialele sale nucleare, să înceteze îmbogățirea uraniului și să renunțe la amenințarea reprezentată de rachetele balistice.

Este foarte probabil ca Vance să conducă delegația americană la negocierile programate pentru vineri în Pakistan — fără îndoială cea mai importantă misiune din cariera sa politică. Încă există diferențe majore între viziunile Statelor Unite și ale Iranului cu privire la un acord, ceea ce lasă deschisă posibilitatea foarte reală ca războiul să reînceapă.

Se așteaptă ca atât secretarul apărării, Pete Hegseth, cât și purtătorul de cuvânt, Karoline Leavitt, să susțină miercuri conferințe de presă în care îi vor critica aspru pe cei care au contestat promisiunile lui Trump de a anihila Iranul. Aceștia vor susține că amenințările lui Trump au făcut posibilă încheierea unui acord.

Regimul iranian, care a susținut exact contrariul, s-ar putea întreba dacă amenințările lui Trump au încetat cu totul.

