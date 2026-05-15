Live TV

Cum a ajuns partidul „Oameni Noi”, creat de Kremlin pentru a controla voturile anti-Putin, a doua forță politică din Rusia

Data publicării:
moscova
Printre aplicaţiile exceptate de la blocaj se numără servicii guvernamentale şi magazine online. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Restricțiile internetului au alimentat nemulțumirea rușilor O „opoziție” permisă de Kremlin Kremlinul urmărește cu atenție ascensiunea partidului

Partidul rus „Oameni Noi”, creat în 2020 de Kremlin ca o alternativă controlată pentru alegătorii nemulțumiți de putere, a urcat pe locul al doilea în sondajele oficiale din Rusia, pe fondul frustrării tot mai mari provocate de restricțiile asupra internetului și de efectele războiului din Ucraina.

Potrivit datelor publicate de VTsIOM, centrul de sondare susținut de stat, formațiunea are în prezent 13,4% susținere, aproape dublu față de 6,6% înregistrat în urmă cu un an, relatează Euronews. Prin comparație, Partidul Comunist se află la 10,9%, iar Partidul Liberal-Democrat, condus până în 2022 de ultranaționalistul Vladimir Jirinovski, la 10,1%.

În același timp, susținerea pentru Rusia Unită, partidul aflat la putere și asociat direct cu președintele Vladimir Putin, a scăzut de la 36% la 27,7% din aprilie 2024 până în prezent.

Datele VTsIOM nu pot fi verificate independent, iar climatul de cenzură din Rusia ridică semne de întrebare privind sinceritatea răspunsurilor oferite în sondaje, semnalează publicația. Totuși, mai mulți analiști ruși consideră că ascensiunea partidului reflectă o nemulțumire reală în societate.

Restricțiile internetului au alimentat nemulțumirea rușilor

După invazia pe scară largă a Ucrainei, autoritățile ruse au început să limiteze sistematic accesul la platformele digitale occidentale. Facebook și Instagram au fost blocate încă din 2022, iar YouTube a fost încetinit artificial în 2024. În ultimele luni, inclusiv aplicațiile Telegram și WhatsApp, folosite de zeci de milioane de ruși, au devenit greu accesibile în anumite regiuni.

Frustrarea a crescut puternic în martie, când internetul mobil a dispărut timp de aproape trei săptămâni în centrul Moscovei. Au rămas funcționale doar serviciile aprobate de Kremlin, precum marile bănci, platformele Yandex și presa de stat. Locuitorii capitalei nu au mai putut chema taxiuri, efectua plăți online sau utiliza anumite servicii publice. Presa rusă a relatat că economia Moscovei a pierdut miliarde de ruble în doar câteva zile.

În acest context, „Oameni Noi” a încercat să se prezinte drept vocea celor afectați de restricții. Vicepreședintele Dumei de Stat, Vladislav Davankov, fost candidat la alegerile prezidențiale, a lansat o petiție împotriva limitării accesului la Telegram, iar partidul a făcut din libertatea internetului una dintre principalele teme politice.

La congresul formațiunii din martie, pe scenă a fost afișat în mod vizibil cuvântul „VPN”, simbol al accesului liber la internet în Rusia. Liderul partidului, Alexei Neceaev, a declarat atunci că formațiunea reprezintă „o nouă Rusie”, care dorește să trăiască „fără interdicții și constrângeri”.

O „opoziție” permisă de Kremlin

În ciuda mesajelor critice, analiștii politici arată că „Oameni Noi” nu reprezintă o opoziție reală la regimul Putin, ci mai degrabă un proiect politic tolerat și chiar încurajat de Kremlin pentru a canaliza voturile de protest într-o zonă controlabilă. Partidul a fost fondat în martie 2020 și a intrat în parlament după alegerile legislative din 2021, obținând 5,32% din voturi și 13 mandate în Duma de Stat.

Fondatorul formațiunii, Alexei Neceaev, este antreprenor și proprietarul companiei de cosmetice Faberlic. Presa independentă rusă a relatat anterior că proiectul ar fi beneficiat de sprijinul unor persoane apropiate Kremlinului, informații negate de liderul partidului.

Neceaev a explicat într-un interviu acordat în 2021 că există trei reguli nescrise pentru partidele din Rusia: să nu-l critice direct pe Vladimir Putin, să nu organizeze proteste și să nu accepte finanțare externă. În practică, partidul a susținut frecvent inițiativele promovate de putere.

Deputații „Oameni Noi” au votat alături de Rusia Unită pentru mai multe proiecte controversate, inclusiv pentru legile care pedepsesc răspândirea de „informații false” despre armata rusă. Formațiunea nu s-a opus nici invaziei din Ucraina.

În timpul campaniei prezidențiale din 2024, Vladislav Davankov a încercat să atragă alegători anti-război fără să folosească însă termenul „război” și fără să ceară retragerea trupelor ruse din Ucraina. După alegeri, acesta l-a felicitat pe Putin și a declarat că „doar Putin poate câștiga războiul și obține o pace durabilă”.

Kremlinul urmărește cu atenție ascensiunea partidului

Înaintea alegerilor parlamentare programate pentru septembrie, „Oameni Noi” își consolidează poziția și ar putea deveni oficial a doua forță politică din Rusia. Analiștii spun însă că succesul partidului depinde în mare măsură de modul în care Kremlinul va decide să gestioneze nemulțumirea socială tot mai vizibilă.

Analistul politic Abbas Gallyamov a descris ascensiunea partidului drept „un semn al creșterii sentimentului antisistem”. „Când nu există pește, și racul este considerat pește”, a declarat el pentru Euronews.

„Pentru că alegerea este extrem de limitată, oamenii aleg dintre opțiunile existente. Nu este meritul partidului, este ratingul negativ al sistemului”, a declarat Pertsev, care a ubliniat că mulți ruși caută o modalitate sigură de a-și exprima nemulțumirea și văd Oameni Noi drept o formă legalizată de protest.

„Politica publică este încă un organism viu, chiar dacă nu vorbim despre o democrație reală”, a afirmat el. „Oamenii au probleme și se îndreaptă către oricine măcar vorbește despre ele și critică blând acțiunile statului.”

Potrivit unor informații apărute în presa rusă, oficialii administrației prezidențiale discută deja despre modalități de limitare a creșterii partidului. Alți observatori consideră însă că autoritățile ar putea prefera să transforme „Oameni Noi” într-o opoziție controlată mai modernă și mai flexibilă decât Partidul Comunist, pentru a absorbi voturile de protest fără a pune în pericol sistemul politic construit în jurul lui Vladimir Putin.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Screenshot 2026-05-13 230514
3
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
5
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada...
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
Digi Sport
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin
Economia Rusiei a ajuns pe marginea prăpastiei. Putin ar fi obligat să majoreze încă o dată impozitele
tanc rusesc afundat într-o mlaștină în Ucraina
Cum plănuiește Lituania să oprească o posibilă invazie a Rusiei și să combată încălzirea globală folosind o singură soluție ieftină
Kestutis Budrys
Ministrul unui stat UE: „Ţările Europei nu iau apărarea în serios. Rusia nu poate fi descurajată prin discuții”
Geran-2
Rusia mizează tot mai mult pe dronele Shahed cu motor cu reacție ca Geran-4 sau Geran-5
Parada Armatei Ruse în Piața Roșie
Rusia a ordonat trupelor să decapiteze soldații ucraineni căzuți la datorie. „O crimă de război premeditată”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu si ilie bolojan
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide...
Baza Mihail Kogălniceanu
În timp ce Europa spune „nu” bazelor americane, Polonia spune „da”...
vasile dincu la o sedinta
„Societatea se aștepta să fie jucător”. Ce crede Vasile Dîncu (PSD)...
Donald Trump și JD Vance
Donald Trump ar păstra o scrisoare secretă pentru JD Vance, în cazul...
Ultimele știri
Documentul obligatoriu pe care șoferii trebuie să îl aibă în mașină la ieșirea din țară. Ce riscuri pot apărea la trecerea graniței
Cu cine împarte celula Nicolas Maduro în închisoarea din New York. Fiul fostului președinte venezuelean face dezvăluiri
Ziua Internațională a Familiei, celebrată pe 15 mai în România: Cum a luat naștere conceptul și ce rol are în societatea modernă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zâmbet de Hollywood, rochie de prințesă. Iulia Vântur, emoții și o apariție de poveste la Cannes 2026, în...
Cancan
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Fanatik.ro
Haos în SuperLiga înainte de ultima etapă din play-out! Lupta pentru evitarea retrogradării, aruncată în aer...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Au construit o groapă de gunoi pe munte, acum UE cere 6,5 milioane de euro înapoi. Cum încearcă CJ Suceava să...
Adevărul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea, după ce a fost învinsă de Coco Gauff în semifinale la Roma
Pro FM
Cât costă un bilet la finala Eurovision 2026 de la Viena. Prețurile au explodat pe site-urile de revânzare
Film Now
Vin Diesel, moment emoționant cu fiica lui Paul Walker la Cannes. Meadow Walker abia și-a putut stăpâni...
Adevarul
Pensie record: o femeie care a lucrat 61 de ani primește 9.700 euro pe lună
Newsweek
În care județe pensiile sunt de 2 ori mai mari ca în altele? De ce unii pensionari iau cu 1.900 lei mai mult?
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...