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Cum a ajuns reședința premierilor britanici să fie listată pe o platformă de rezervări turistice: „Probleme grave de securitate”

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resedinta downing street 10
Foto: Profimedia
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Zeci de politicieni au luptat de-a lungul anilor pentru a numi această reședință „acasă”. Cu toate acestea, Downing Street 10, reședința premierilor britanici, a fost listată de Booking.com. Platforma de rezervări turistice este acuzată că are probleme grave de securitate după ce a permis crearea și acceptarea plății pentru o listare falsă cu această adresă, relatează The Guardian.

O proprietate listată ca „apartament cu 1 dormitor în inima Londrei”, având adresa exactă și o imagine cu reședința premierului, a fost creată pe 18 iunie de către cercetătorii de la organizația pentru protecția consumatorilor Which?.

Anunțul, care spune că de la adresă se poate ajunge pe jos în patru minute până la Clădirea Parlamentului, a fost configurat astfel încât utilizatorii platformei să facă o solicitare prealabilă pentru un sejur, fără să poată face rezervarea și plata automat.

Fereastra de rezervare s-a deschis scurt timp și s-a închis pentru ca un cercetător de la Which? să poată efectua un test. Organizația a declarat că o plată pentru un sejur de o săptămână a fost procesată de site-ul de rezervări.

La mai bine de șase săptămâni de la configurarea anunțului, banii nu au fost însă rambursați, potrivit Which?.

Pe site a fost încărcată și o recenzie falsă, care descria sejurul ca fiind „excepțional” și menționa plăcerea de a „petrece timpul cu pisica Larry”, o aluzie la felina care locuiește în Downing Street, indiferent de cine este premier al Marii Britanii.

În ciuda faptului că Booking.com a trimis un mesaj în care spunea că recenzia va fi verificată de o echipă de moderatori, organizația pentru protecția consumatorilor a precizat că aceasta a fost publicată aproape imediat.

Echipa de cercetători ar fi folosit, de asemenea, sistemul de corespondență al Booking.com pentru a trimite un URL extern prin care solicitau datele cardului de credit pentru a confirma rezervarea, a adăugat Which?.

Organizația a spus că site-ul de călătorii le-a comunicat că are capacitatea de a bloca URL-urile trimise prin sistemul de mesagerie dacă suspectează o activitate frauduloasă, însă nu a făcut acest lucru.

Anunțul a fost, în cele din urmă, eliminat pe 27 august, la șase săptămâni după ce a devenit public.

„Dacă așa-numitele sisteme avansate de AI ale Booking.com nu pot detecta că Downing Street 10 nu este o locuință de vacanță de închiriat, atunci nu este de mirare că escrocii pot exploata platforma atât de ușor”, a spus Rory Boland, redactorul-șef al Which? Travel.

Organizația a subliniat că investigația sa a „scos la iveală probleme sistemice de securitate pe întreaga platformă” și a îndemnat Ofcom, autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor din Regatul Unit, să declanșeze o anchetă.

Editor : M.B.

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