Cum a ajuns Trump să dețină acțiuni Nvidia de 62 de milioane $ chiar înaintea scandalului Jensen Huang (The Washington Post)

Fostul director general al Nvidia, Jensen Huang, s-a bucurat de un acces privilegiat la președintele Donald Trump, călătorind alături de acesta la bordul avionului Air Force One în ultima sa vizită în China. Trump a permis companiei dominante la nivel mondial în domeniul cipurilor pentru inteligență artificială să vândă o parte din cipurile sale avansate în China, iar secretarul pentru Comerț, Howard Lutnick, a amânat impunerea de restricții asupra unei companii suspectate că deturna cipuri Nvidia către această țară. Între timp, Trump a beneficiat de succesul companiei Nvidia, scrie The Washington Post.

Trump, al cărui portofoliu a înregistrat zeci de mii de tranzacții cu acțiuni în al doilea mandat, a raportat în acest an tranzacții care sugerează că deținea între 13 milioane și 62 de milioane de dolari în acțiuni Nvidia la sfârșitul lunii august, potrivit unei analize a The Washington Post asupra declarațiilor sale financiare. Intervalul real al valorii a fost probabil mai mare, deoarece prețul acțiunilor Nvidia a crescut între sfârșitul anului 2024 și sfârșitul lunii august.

Din cauza întârzierilor în raportare, declarațiile financiare nu reflectă încă tranzacțiile din ultimele două luni. Cifra este semnificativ mai mare decât valoarea acțiunilor Nvidia deținute de Trump la sfârșitul anului 2024, care se situa între 615.000 și 1,3 milioane de dolari.

A respins solicitările de a-și vinde acțiunile

Trump a respins solicitările de a-și vinde acțiunile. Casa Albă a descris modul în care portofoliul său este gestionat în două moduri. Aceasta a afirmat că activele președintelui sunt deținute într-un fond fiduciar administrat de copiii săi. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a declarat anterior pentru The Post că instituții financiare terțe gestionează în mod independent portofoliul, reproduc indici recunoscuți precum Schwab 1000 și iau toate deciziile de investiții. Nvidia se numără printre cele mai mari companii din astfel de indici, astfel încât un portofoliu care îi reproduce ar include Nvidia printre cele mai importante poziții ale sale.

Ca răspuns la întrebările referitoare la acest articol, Casa Albă a declarat într-un comunicat nesemnat: „Președintele nu alege și nu tranzacționează acțiuni individuale. Portofoliul său este gestionat de administratori financiari independenți.”

Huang a demisionat din funcția de director executiv al Nvidia săptămâna trecută, după ce a recunoscut că a avut o relație extraconjugală cu o directoare de la Megaspeed, un client al Nvidia cu sediul în Singapore. Oficialii americani o suspectează pe femeie de spionaj în favoarea Chinei, iar Departamentul Comerțului investiga dacă Megaspeed a încălcat restricțiile de export ale SUA.

În decembrie, Trump a anunțat că Nvidia ar putea vinde cipurile sale H200 către clienți aprobați din China, 25% din venituri urmând să revină guvernului SUA.

În iunie, senatoarea Elizabeth Warren (D-Massachusetts) l-a întrebat pe secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, dacă Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse ar trebui să investigheze achiziția efectuată de Trump pe 6 ianuarie, în valoare de până la 1 milion de dolari, în acțiuni Nvidia, cu o săptămână înainte ca Departamentul Comerțului să formalizeze relaxarea restricțiilor de export care afectau compania. Bessent a sugerat că, dacă Congresul dorește să interzică tranzacționarea individuală de acțiuni, ar trebui să înceapă cu parlamentarii.

Investițiile au atras atenția organismelor guvernamentale de supraveghere a eticii și a democraților

Investițiile au atras atenția organismelor guvernamentale de supraveghere a eticii și a democraților, care vor analiza probabil mai atent tranzacțiile lui Trump și interesele lui Lutnick odată ce vor prelua controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului anul viitor, pe fondul unor anchete mai ample privind Nvidia. Totuși, avocații specializați în etică au avertizat că nu există dovezi că legile privind conflictul de interese au fost încălcate.

Președintele nu se supune legii federale penale privind conflictul de interese, care interzice membrilor puterii executive să participe personal și în mod substanțial la chestiuni oficiale ale guvernului care le afectează propriile interese financiare sau interesele financiare ale soților sau copiilor minori. Lutnick se supune acestei legi, precum și unei norme de etică care interzice angajaților federali să-și folosească funcția pentru câștigul privat al rudelor, a declarat Jessica Tillipman, decan asociat la Facultatea de Drept a Universității George Washington.

Asta nu înseamnă că președintele, membrii Cabinetului său sau familiile acestora nu pot tranzacționa acțiuni.

„Se pune pur și simplu problema generală a permiterii funcționarilor publici să tranzacționeze acțiuni”, a spus Zach Everson, director de cercetare al Proiectului de Responsabilizare a lui Trump al organizației Public Citizen. „Poporul american nu ar trebui să aibă niciodată vreo îndoială că funcționarii publici acționează în interesul său superior și nu în interesul portofoliilor proprii.”

Democrații, inclusiv liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, și-au exprimat, de asemenea, interesul față de donația făcută de Nvidia pentru proiectul sălii de bal a Casei Albe a lui Trump, efectuată la câteva luni după ce guvernul a acceptat să îi permită companiei să vândă cipuri către China. Compania nu a dezvăluit suma, dar The Post a relatat luna trecută că donația a fost de 25 de milioane de dolari și că Nvidia a solicitat să rămână anonimă. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că aceasta a făcut donația „independent de interesele comerciale”.

Modul în care Lutnick a condus Nvidia a atras critici în cadrul administrației. Vineri, Bessent a acuzat Departamentul Comerțului că nu a impus restricții asupra Megaspeed, companie suspectată că redirecționează cipurile Nvidia către China. Alte agenții doreau acest lucru de luni de zile, „dar Departamentul Comerțului deține puterea de decizie”, a spus Bessent. Nvidia a afirmat că acuzațiile conform cărora Megaspeed ar fi deturnat cipuri au fost investigate și infirmate anul trecut.

Un fost oficial al administrației a declarat pentru The Post că Trump i-a cerut lui Lutnick de trei ori să impună restricții asupra exporturilor celor mai puternice cipuri ale Nvidia, cel mai recent la începutul acestei luni. Lutnick s-a opus, spunând că acest lucru ar declanșa un război comercial cu China, a afirmat oficialul. O altă persoană familiarizată cu opiniile lui Lutnick a spus că acesta susținea încercarea de a face China dependentă de hardware-ul american de inteligență artificială, o opinie promovată și de Huang.

The New York Times a relatat duminică că Cantor Fitzgerald, firma de pe Wall Street condusă de Lutnick timp de decenii și condusă acum de fiii săi, a făcut afaceri cu companii de centre de date din Asia de Sud-Est care deservesc clienți chinezi și ar putea fi afectate de regulile de export pe care departamentul lui Lutnick le elaborează. Printre acestea se numără Bitdeer, care construiește un centru de date în Malaezia; Cantor deține, de asemenea, o participație în Bitdeer prin investiția sa în Tether, o companie de criptomonede, a relatat The Times. O purtătoare de cuvânt a Departamentului Comerțului a declarat pentru Times că Lutnick ia decizii politice în interesul țării și nu discută despre activitatea departamentului cu fiii săi.

Lutnick nu deține direct acțiuni la Nvidia, conform declarațiilor financiare obligatorii pe care le-a depus. Cea mai recentă dintre acestea, referitoare la anul 2025, arată că cele mai mari participații ale sale sunt în fonduri monetare care dețin titluri de stat și în fonduri indexate care urmăresc indicele S&P 500, care, la fel ca majoritatea fondurilor de acțiuni cu acoperire largă, includ Nvidia.

Declarația pe care a depus-o în decembrie 2024, înainte de confirmarea sa, nu menționează acțiuni la Nvidia sau la alte companii producătoare de cipuri. Cea mai mare parte a averii sale era investită în Cantor și în companiile controlate de aceasta.

Într-un acord de etică semnat înainte de confirmarea sa de către Senat în februarie 2025, Lutnick a promis să-și vândă participația în Cantor. De asemenea, a acceptat să se abțină de la chestiuni guvernamentale care ar putea afecta finanțele companiei până la vânzarea acesteia, cu excepția cazului în care obținea o derogare.

El a demisionat din funcțiile de președinte și director executiv al Cantor odată cu confirmarea sa de către Senat și, în mai 2025, a semnat acorduri pentru vânzarea participațiilor sale la un preț fix, conform declarațiilor sale. Din acea zi, orice câștiguri sau pierderi legate de participații au revenit cumpărătorilor, conform unei derogări de etică acordate de Casa Albă. Tranzacțiile de vânzare s-au finalizat în octombrie 2025.

În timp ce vânzarea era în curs, derogarea i-a permis lui Lutnick să participe la chestiuni de politică generală care ar putea afecta firma Cantor, cum ar fi susținerea de discursuri și participarea la ședințe informative, dar i-a interzis implicarea în chestiuni care priveau direct firma și întâlnirile cu reprezentanții acesteia. Derogarea nu menționa controalele la export și a expirat odată cu finalizarea vânzării.

Lutnick a vândut controlul asupra firmei către trusturi controlate de fiul său, Brandon, pentru 200.000 de dolari în numerar, conform documentelor depuse de Cantor la SEC. Nu este foarte clar cine a cumpărat restul participației sale și la ce preț. Cantor a declarat că participația a revenit în principal unor trusturi destinate copiilor săi majori. Derogarea menționează ca cumpărători firma Cantor însăși și două firme de investiții externe, 26North și Oak Hill Advisors. Însă, în mai 2025, Lutnick a semnat, de asemenea, un acord de vânzare cu un alt trust familial, care deține acum cel puțin jumătate din capitalul propriu al firmei, conform unui document depus de o firmă de investiții deținută de Cantor. Cantor nu a dezvăluit suma plătită de acel trust.

Un drept de retenție înregistrat la New York a doua zi după finalizarea tranzacției conferă unei companii Tether un drept asupra tuturor activelor trustului. Un purtător de cuvânt al Cantor a declarat pentru Bloomberg News, care a relatat primul despre împrumutul acordat de Tether fondului, că achiziția a fost finanțată prin „surse multiple, companii multiple și fonduri multiple, la rate și prețuri de piață”, și a refuzat să precizeze dacă împrumutul a contribuit la achitarea acesteia.

Declarația de renunțare preciza că nicio persoană ale cărei interese financiare sunt atribuite lui Lutnick prin lege nu ar avea de câștigat sau de pierdut din aceste participații. Conform legii federale privind conflictul de interese, acest grup include soția și copiii minori, dar nu și copiii majori.

Când Senatul l-a confirmat pe Lutnick, firma l-a numit pe Brandon Lutnick în funcția de președinte și pe fratele său, Kyle, în funcția de vicepreședinte executiv.

Declarația lui Howard Lutnick din 2025 menționează 192.013.507 dolari sub formă de distribuții din parteneriatul cu Cantor, pe care formularul le descrie ca fiind o distribuție fiscală gestionată în conformitate cu acordul său de etică.

Cantor deține într-adevăr acțiuni Nvidia. În cel mai recent raport trimestrial privind deținerile de acțiuni prezentat către SEC, depus în august, firma a menționat aproximativ 1,8 milioane de acțiuni Nvidia la sfârșitul lunii iunie, în valoare de aproximativ 362 de milioane de dolari la momentul respectiv. Însă le deține în principal pentru a deservi clienții, cum ar fi fondurile speculative care doresc să parieze pe prețul unei acțiuni fără a o cumpăra.

Documentele depuse de Cantor arată că, pentru cea mai mare parte a participațiilor sale în Nvidia, a cumpărat și „opțiuni” — un fel de asigurare asupra prețului acțiunilor — care se valorifică dacă prețul acțiunilor Nvidia scade. Dacă prețul acțiunilor Nvidia crește, o mare parte din câștig revine clienților care au făcut acele pariuri. Dacă scade, asigurarea acoperă o mare parte din pierdere.

În raportul firmei de la sfârșitul lunii iunie, Nvidia ocupa locul al treilea în portofoliul său, după alte două companii producătoare de cipuri, Marvell Technology și AMD. Aceste acțiuni erau, de asemenea, asociate cu opțiuni de asigurare împotriva scăderilor de preț.

Stan Neve, purtător de cuvânt al Cantor, a declarat într-un comunicat transmis prin e-mail că acțiunile Nvidia menționate în rapoartele sale sunt legate de „tranzacții de swap cu clienții”, tranzacții care permit clienților să parieze pe prețul unei acțiuni fără a o deține. El a afirmat că acestea sunt „obișnuite pe piețele instituționale”. În afară de acestea, a spus el, Cantor a avut doar investiții proprii mici și ocazionale în Nvidia.

Administrația Trump intenționează să desemneze Nvidia și alte companii AI drept „campioni naționali”

Duminică, Wall Street Journal (WSJ) anunţa că administraţia Trump intenţionează să desemneze Nvidia şi mai mult de 24 companii AI drept „campioni naţionali”.



În 17 noiembrie, Nvidia va raporta rezultate trimestriale.



Fostul director al producătorului american de cipuri Nvidia, Jensen Huang, este unul din cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Trump din Silicon Valley, iar relaţiile dintre cei doi datează cel puţin din 2025. Un jurnalist Reuters a văzut numele lui Huang apărând pe telefonul lui Trump în timpul unei convorbiri în decembrie. În aceeaşi lună, Trump a spus că SUA vor permite Nvidia să exporte procesoarele sale H200, pe locul doi în topul vânzărilor de cipuri AI ale companiei, către China, impunând o taxă de 25% la astfel de vânzări.



Jensen Huang şi-a anunţat săptămâna trecută demisia din poziţiile de CEO şi preşedinte al Consiliului de Administraţie de la Nvidia, lăsând industria inteligenţei artificiale (AI) fără cel mai important promotor al său şi aruncând o umbră de incertitudine asupra viitorului producătorului de cipuri pe care l-a transformat într-o forţă dominantă în domeniul AI.



Huang este cofondator al Nvidia şi al patrulea cel mai mare investitor în cadrul companiei, cu o participaţie de aproximativ 3,61%.



În ultimele zile, presiunile la adresa lui s-au intensificat, după apariţia unor informaţii conform cărora ar fi avut o relaţie cu o femeie de afaceri chineză, suspectată de autorităţile americane de spionaj în favoarea Beijingului.



Plecarea lui Huang de la Nvidia aruncă această companie, evaluată la 4.000 de miliarde de dolari, într-o stare de incertitudine şi ameninţă să destabilizeze ecosistemul AI. Huang a contribuit semnificativ la finanţarea acestui ecosistem, direcţionând rezervele tot mai mari de numerar ale Nvidia către furnizorii de servicii cloud, alţi furnizori şi cele mai importante laboratoare de cercetare din industrie.



De asemenea, plecarea lui Huang ar putea avea consecinţe majore asupra politicii SUA privind exporturile de cipuri, având în vedere eforturile sale de a menţine accesul pe piaţa chineză, precum şi relaţiile strânse pe care el le are cu preşedintele american Donald Trump. Duminică, Trump a declarat că Huang a "făcut o treabă extraordinară pentru ţara noastră".



Timp de mulţi ani, Nvidia a fost cunoscută în principal în rândul pasionaţilor de jocuri video care căutau plăci video performante. Însă capacitatea cipurilor Nvidia de a efectua numeroase calcule simultan le-a transformat în elementele de bază ale boom-ului inteligenţei artificiale (IA) şi într-o miză strategică în cursa dintre SUA şi China pentru dominarea acestei tehnologii. Acest lucru a propulsat, de asemenea, Nvidia pe poziţia de cea mai valoroasă companie din lume.



Această situaţie l-a transformat pe Huang într-un CEO de talia unui star rock, asaltat de fani în Taiwan şi Coreea de Sud, care îi cer să le semneze cărţi, postere şi, uneori, chiar părţi ale corpului. Influenţa sa este atât de mare, încât cotaţiile bursiere au reacţionat chiar şi la simpla menţionare a unor companii de către el, în cadrul diverselor evenimente.

Editor : M.C