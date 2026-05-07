Cum a ascuns Rusia moartea unui protestatar anti-război care şi-a dat foc în Kaliningrad: Investigaţie internaţională

Incidentul a avut loc pe 24 februarie 2025. Sursa foto: Profimedia Images
Moscova a reprimat orice formă de protest împotriva războiului

Oficialii ruşi au luat măsuri rapide pentru a ascunde moartea unui angajat din domeniul IT care şi-a dat foc în semn de protest faţă de invazia Ucrainei, anul trecut, arată o investigaţie realizată de publicaţii din Rusia, Estonia şi Lituania.

Alexander Okunev, în vârstă de 37 de ani, a murit anul trecut după ce şi-a dat foc în faţa unui important monument dedicat celui de-Al Doilea Război Mondial din exclava rusă Kaliningrad, scrie TVP World.

Incidentul a avut loc pe 24 februarie 2025, a treia aniversare a invaziei pe scară largă lansate de Moscova împotriva Ucrainei, însă nu a fost relatat de presa rusă, din cauza eforturilor rapide ale autorităţilor de a elimina orice urmă a celor întâmplate.

Concluziile au fost publicate miercuri de publicaţia independentă rusă Important Stories, de platforma estoniană Delfi Estonia şi de postul public lituanian LRT.

Lipsa relatărilor despre cazul lui Okunev contrastează cu modul în care au fost tratate alte incidente fără legătură cu protestele, petrecute în trecut în apropierea monumentului din Kaliningrad, cum ar fi furtul de flori, care au fost „relatate pe larg”, potrivit investigaţiei.

După ce autorităţile locale au fost informate despre descoperirea unui cadavru ars, în primele ore ale dimineţii de 24 februarie 2025, oficialii din Kaliningrad au acţionat imediat pentru a îndepărta trupul lui Okunev, precum şi mesajul „Nu războiului”, pe care acesta îl pulverizase cu spray în zăpada din apropiere.

„Oficialii erau preocupaţi în principal ca jurnaliştii să nu afle ce s-a întâmplat”, a relatat Important Stories, adăugând că o sursă anonimă apropiată lui Okunev a spus că rusul ştia că moartea sa „cel mai probabil” nu va apărea în presă.

Reporterii au reuşit să descopere detaliile morţii lui Okunev şi ale presupusei muşamalizări ulterioare analizând documente oficiale ruseşti, intervievând persoane care l-au cunoscut şi folosind surse din agenţii europene de securitate.

Prima menţiune publică a incidentului a apărut într-un raport de securitate publicat în februarie anul acesta de Serviciul Estonian de Informaţii Externe, care preciza că „un bărbat născut în 1988 a scris «Nu războiului» în zăpadă lângă un monument al unui soldat rus din Kaliningrad şi şi-a dat foc în semn de protest”.

Raportul serviciului de informaţii nu l-a numit pe Okunev, însă a prezentat moartea sa drept un exemplu al faptului că „nu toţi ruşii susţin regimul actual”, adăugând însă că „oponenţii activi ai regimului nu constituie majoritatea” în Rusia.

„Regimurile autoritare se tem de scânteile simbolice. Ele înţeleg că un singur act de protest (...) poate deveni un simbol moral în jurul căruia anxietatea şi nemulţumirea dispersate încep să se cristalizeze”, a decșarat politologul lituanian Nerijus Malukiavicius.

De la lansarea invaziei pe scară largă în Ucraina, în 2022, Moscova a reprimat orice formă de protest împotriva războiului sau a armatei ruse, aplicând pedepse lungi cu închisoarea şi restricţionând utilizarea internetului în încercarea de a controla fluxul de informaţii din ţară.

Editor : M.I.

