Live TV

Cum a devenit Elveția principalul canal de negocieri între SUA și Iran de peste patru decenii

Data publicării:
Two small national flags of the United States and Russia placed on a conference table, with a blurred background of an important international meeting
Steagurile SUA și Iranului. Elveția este de peste patru decenii terenul comun al negocierilor dintre Washington și Teheran. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Rădăcinile rupturii dintre Washington și Teheran Rolul Elveției, dincolo de transmiterea mesajelor Geneva și Lausanne, gazde ale negocierilor nucleare

De peste patru decenii, Elveția joacă rolul de canal diplomatic discret între Statele Unite și Iran, două țări care nu mai au relații oficiale din 1980. De la criza ostaticilor din 1979 până la negocierile privind programul nuclear și momentele de tensiune militară, Berna a devenit spațiul neutru prin care Washingtonul și Teheranul continuă să comunice.

Iranul și Statele Unite au purtat marți, la Geneva, a doua rundă de negocieri indirecte privind dosarul nuclear, în contextul în care tensiunile militare din regiune continuă să crească.

Alegerea Elveției drept loc al discuțiilor readuce în atenție rolul pe care mica țară alpină îl joacă de decenii ca principal canal de comunicare indirectă între două state care nu mai au relații diplomatice oficiale din 1980, notează Euronews.

Rădăcinile rupturii dintre Washington și Teheran

Răcirea relațiilor dintre Washington și Teheran datează din Revoluția iraniană din 1979, când susținătorii ayatollahului Ruhollah Khomeini l-au înlăturat pe șahul Mohammad Reza Pahlavi.

Nouă luni mai târziu, în noiembrie 1979, aproximativ 400 de studenți iranieni au ocupat ambasada SUA din Teheran, luând 66 de ostatici și cerând ca Washingtonul să îl returneze pe șah, aflat în Statele Unite pentru tratament medical.

SUA au rupt relațiile diplomatice cu Iranul, au impus sancțiuni asupra importurilor de petrol iranian și au înghețat activele iraniene. Washingtonul a apelat la Berna în noiembrie 1979 pentru a gestiona relațiile consulare și diplomatice cu Teheranul. Elveția a acceptat oficial mandatul de „putere protectoare” în mai 1980.

Ambasadorul elvețian în Iran, Erik Lang, alături de colegii săi Flavio Meroni, Pascal Décosterd și Franz Muheim, a contribuit la negocierea unei soluții pentru criza de 444 de zile, intermediată de Algeria, care a dus la eliberarea ostaticilor.

„Alegerea Elveției a fost în concordanță cu politica noastră de neutralitate, dar și pentru că am dobândit expertiză în această chestiune delicată”, a declarat Lang.

Rolul Elveției, dincolo de transmiterea mesajelor

În timp, rolul Elveției a evoluat de la simpla transmitere de mesaje la reprezentarea deplină a intereselor. Ambasada Elveției la Teheran gestionează de atunci toate chestiunile consulare între cele două țări, inclusiv cererile de pașapoarte, problemele de stare civilă și protecția cetățenilor americani în Iran.

Relația a depășit cadrul bilateral. Elveția a reprezentat și interesele Iranului în alte state, inclusiv Canada și Egipt, și a sprijinit aderarea Iranului la Organizația Mondială a Comerțului, proces documentat oficial în 2016.

Fostul ambasador elvețian în Iran, Philippe Felti, a subliniat că sancțiunile au fost „evenimentul dominant” care a modelat deceniile de implicare elvețiană, definind cadrul în care Berna a acționat.

Geneva și Lausanne, gazde ale negocierilor nucleare

Orașul Lausanne a găzduit discuții preliminare în urma cărora diplomați americani, iranieni și europeni au convenit asupra unui cadru general pentru acordul nuclear, semnat ulterior la Viena, care includea limite privind îmbogățirea uraniului și monitorizarea instalațiilor nucleare de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

După ce președintele Donald Trump a retras SUA din acord în 2018, Geneva a găzduit întâlniri informale între oficiali europeni și iranieni pentru a menține deschise canalele de comunicare cu Teheranul.

În urma uciderii comandantului Forței Quds, Qassem Soleimani, de către SUA în Irak, în ianuarie 2020, Elveția a găzduit noi întâlniri confidențiale între delegațiile americană și iraniană pentru a reduce riscul unei confruntări militare directe.

Ambasada Elveției la Teheran a fost, de asemenea, canalul prin care SUA și Iranul au comunicat în aprilie 2024, când Iranul a lansat pentru prima dată un atac direct asupra Israelului.

Șeful Statului Major al Forțelor Armate iraniene, Mohammad Bagheri, a declarat că Teheranul a transmis un mesaj Washingtonului prin intermediul ambasadei elvețiene, avertizând că bazele americane din regiune nu vor fi în siguranță dacă SUA vor interveni.

Discuțiile de marți de la Geneva au avut loc pe fondul intensificării presiunilor militare, SUA desfășurând un al doilea portavion în regiune, iar Gardienii Revoluției din Iran efectuând exerciții în Strâmtoarea Ormuz. La negocieri, Iranul a fost reprezentat de ministrul de externe Abbas Araghchi, iar SUA de emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vicepreşedintele american, JD Vance.
JD Vance susține că Iranul nu e dispus să accepte liniile roșii ale lui Donald Trump în dosarul nuclear: „Să nu ajungem în acel punct”
donald trump air force one reporteri
Negocierile de la Geneva asupra programului nuclear al Iranului s-au încheiat. Care au fost concluziile. Anunțul Teheranului
fabrica feldioara
România intră în jocul global al metalelor critice. Anunțul lui Nicușor Dan
Nicușor Dan. Donald Trump.
Nicușor Dan face precizări despre viitoarea întâlnire cu Donald Trump: „Vom fi pregătiţi”
Avion F-16
Ucraina formează o nouă escadrilă internațională de avioane F-16, cu piloți ucraineni și occidentali
Recomandările redacţiei
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
Cod roșu de ninsoare și mesaj Ro-Alert în București și Ilfov: Strat...
Switzerland Davos Trump
Cu ce avion va zbura Nicușor Dan în SUA, la prima reuniune a...
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cum explică Nazare datoria publică, de peste 60% din PIB, a României...
bolojan ceas guvern
Bolojan: Sper ca, în al 12-lea ceas, CCR să ia o decizie privind...
Ultimele știri
Atenționare pentru cei care caută sfaturi medicale pe Google. Inteligența artificială poate genera informații false
Bandele din Londra recrutează copii pe Snapchat pentru a fura telefoane. Zona unde turiștii sunt „ținte ușoare”
„Am vrut să-mi vând casa, că n-am mai putut”. Focar de infecție la marginea unui oraș din vestul țării. Primăria a fost somată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată azi actrița din "Sabrina, vrăjitoarea adolescentă". Împlinește 50 de ani în câteva luni și e mama a...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Au răpus FCSB, iar acum au primit răsplata! Cum au profitat starurile Universității Craiova de zilele libere...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Câți bani ar face țara noastră din rezervele de gaze din Marea Neagră după modelul Norvegiei. Cum ar...
Adevărul
Scandal monstru în lumea influenceriţelor: Bostănică o acuză pe Beregoi de şantaj. Una dintre victime s-a...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
Pro FM
Ce a răspuns Mădălina Ghenea când a fost întrebată dacă ține vreo dietă strictă. Actrița a dezvăluit ce face...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Prima rachetă de croazieră produsă în România, pilotată de AI: navighează fără GPS și are autonomie de 200 km
Newsweek
Avocatul Poporului avertizează Casa de Pensii că încalcă legea. Ce documente trebuie să trimită pensionarilor?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online