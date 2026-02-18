Cum a devenit Elveția principalul canal de negocieri între SUA și Iran de peste patru decenii

De peste patru decenii, Elveția joacă rolul de canal diplomatic discret între Statele Unite și Iran, două țări care nu mai au relații oficiale din 1980. De la criza ostaticilor din 1979 până la negocierile privind programul nuclear și momentele de tensiune militară, Berna a devenit spațiul neutru prin care Washingtonul și Teheranul continuă să comunice.

Iranul și Statele Unite au purtat marți, la Geneva, a doua rundă de negocieri indirecte privind dosarul nuclear, în contextul în care tensiunile militare din regiune continuă să crească.

Alegerea Elveției drept loc al discuțiilor readuce în atenție rolul pe care mica țară alpină îl joacă de decenii ca principal canal de comunicare indirectă între două state care nu mai au relații diplomatice oficiale din 1980, notează Euronews.

Rădăcinile rupturii dintre Washington și Teheran

Răcirea relațiilor dintre Washington și Teheran datează din Revoluția iraniană din 1979, când susținătorii ayatollahului Ruhollah Khomeini l-au înlăturat pe șahul Mohammad Reza Pahlavi.

Nouă luni mai târziu, în noiembrie 1979, aproximativ 400 de studenți iranieni au ocupat ambasada SUA din Teheran, luând 66 de ostatici și cerând ca Washingtonul să îl returneze pe șah, aflat în Statele Unite pentru tratament medical.

SUA au rupt relațiile diplomatice cu Iranul, au impus sancțiuni asupra importurilor de petrol iranian și au înghețat activele iraniene. Washingtonul a apelat la Berna în noiembrie 1979 pentru a gestiona relațiile consulare și diplomatice cu Teheranul. Elveția a acceptat oficial mandatul de „putere protectoare” în mai 1980.

Ambasadorul elvețian în Iran, Erik Lang, alături de colegii săi Flavio Meroni, Pascal Décosterd și Franz Muheim, a contribuit la negocierea unei soluții pentru criza de 444 de zile, intermediată de Algeria, care a dus la eliberarea ostaticilor.

„Alegerea Elveției a fost în concordanță cu politica noastră de neutralitate, dar și pentru că am dobândit expertiză în această chestiune delicată”, a declarat Lang.

Rolul Elveției, dincolo de transmiterea mesajelor

În timp, rolul Elveției a evoluat de la simpla transmitere de mesaje la reprezentarea deplină a intereselor. Ambasada Elveției la Teheran gestionează de atunci toate chestiunile consulare între cele două țări, inclusiv cererile de pașapoarte, problemele de stare civilă și protecția cetățenilor americani în Iran.

Relația a depășit cadrul bilateral. Elveția a reprezentat și interesele Iranului în alte state, inclusiv Canada și Egipt, și a sprijinit aderarea Iranului la Organizația Mondială a Comerțului, proces documentat oficial în 2016.

Fostul ambasador elvețian în Iran, Philippe Felti, a subliniat că sancțiunile au fost „evenimentul dominant” care a modelat deceniile de implicare elvețiană, definind cadrul în care Berna a acționat.

Geneva și Lausanne, gazde ale negocierilor nucleare

Orașul Lausanne a găzduit discuții preliminare în urma cărora diplomați americani, iranieni și europeni au convenit asupra unui cadru general pentru acordul nuclear, semnat ulterior la Viena, care includea limite privind îmbogățirea uraniului și monitorizarea instalațiilor nucleare de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

După ce președintele Donald Trump a retras SUA din acord în 2018, Geneva a găzduit întâlniri informale între oficiali europeni și iranieni pentru a menține deschise canalele de comunicare cu Teheranul.

În urma uciderii comandantului Forței Quds, Qassem Soleimani, de către SUA în Irak, în ianuarie 2020, Elveția a găzduit noi întâlniri confidențiale între delegațiile americană și iraniană pentru a reduce riscul unei confruntări militare directe.

Ambasada Elveției la Teheran a fost, de asemenea, canalul prin care SUA și Iranul au comunicat în aprilie 2024, când Iranul a lansat pentru prima dată un atac direct asupra Israelului.

Șeful Statului Major al Forțelor Armate iraniene, Mohammad Bagheri, a declarat că Teheranul a transmis un mesaj Washingtonului prin intermediul ambasadei elvețiene, avertizând că bazele americane din regiune nu vor fi în siguranță dacă SUA vor interveni.

Discuțiile de marți de la Geneva au avut loc pe fondul intensificării presiunilor militare, SUA desfășurând un al doilea portavion în regiune, iar Gardienii Revoluției din Iran efectuând exerciții în Strâmtoarea Ormuz. La negocieri, Iranul a fost reprezentat de ministrul de externe Abbas Araghchi, iar SUA de emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner.

Editor : M.I.