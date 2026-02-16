Cum a devenit un oraș înghețat cu 20.000 de locuitori un teren de testare pentru noua ordine mondială: „O linie roșie pentru noi”

În vârful unui stâlp alb înalt, care face să pară mică o căsuță roșie de la marginea coastei vestice acoperite de zăpadă a Groenlandei, un steag nou-nouț flutură în aerul arctic. Vineri, 6 februarie, consulatul Canadei s-a deschis în clădirea modestă, un avanpost diplomatic permanent care împarte spațiul modest cu Islanda — anterior una dintre singurele țări cu prezență oficială în teritoriu, relatează Politico.

Deschiderea unui consulat canadian în Nuuk, capitala teritoriului autonom Groenlanda din Regatul Danemarcei, este în pregătire de peste un an. Dar momentul ales, care coincide atât cu o nouă rundă de amenințări din partea președintelui american Donald Trump, cât și cu discursul ferm al prim-ministrului canadian Mark Carney de la Davos privind necesitatea creării de noi alianțe, nu trece neobservat de nimeni aici.

Peter Mortensen, un terapeut și psiholog din Danemarca aflat într-o călătorie de afaceri la Nuuk, se plimba pe malul mării în căutarea unor portrete prin obiectivul aparatului său foto Sony SLR, când s-a oprit să reflecteze asupra semnificației prezenței diplomatice suplimentare a Canadei, precum și a Franței, care și-a deschis consulatul în aceeași zi în acest oraș.

„Aici vorbesc cu mai multe persoane care spun că încrederea noastră inițială în Statele Unite, că vor fi mereu alături de noi, că sunt o forță puternică în lume, a fost grav zdruncinată”, a declarat Mortensen, în vârstă de 68 de ani, pentru sursa citată.

În acest vid apare Canada. Noua sa strategie de a depune eforturi mai mari pentru a deveni un actor pe scena mondială, de a construi alianțe și de a oferi garanții de securitate pe care odinioară le lăsa în seama Statelor Unite, prinde contur în Nuuk. Apropierea Canadei de vecinul său arctic ar putea fi începutul încercării țării de a-și construi propria credibilitate internațională și de a ieși din umbra lui Trump.

În acest context, se pune întrebarea ce părere ar avea acest danez din străzile orașului Nuuk despre deschiderea consulatului, chiar dacă președintele american pare să fi moderat retorica sa referitoare la Groenlanda pentru moment.

„Donald Trump este atât de imprevizibil încât orice consideră a fi o insultă personală poate deveni o criză geopolitică”, a spus Mortensen.

„O dovadă de sprijin”

Există mii de orașe în Statele Unite și Canada care au o populație mai mare decât cei 20.000 de locuitori ai orașului Nuuk. Dar acest mic oraș, plin de case colorate răspândite pe aflorimentele stâncoase, a devenit centrul fierbinte al competiției dintre marile puteri ale secolului XXI — un loc în care doctrinele de politică externă concepute în capitale îndepărtate se manifestă, fiind în avangarda următorului Război Rece în curs de dezvoltare.

Cu mai puțin de trei săptămâni în urmă, într-o altă enclavă înzăpezită, prim-ministrul canadian Mark Carney a prezentat cea mai clară expunere a agendei sale globale.

Prim-ministrul canadian Mark Carney. Sursa foto: Profimedia Images

„Astăzi voi vorbi despre o ruptură în ordinea mondială, sfârșitul unei ficțiuni plăcute și începutul unei realități dure”, a spus el.

În mai puțin de 20 de minute, Carney a continuat să definească modul în care vede locul Canadei și al Europei în acea „realitate dură” care reprezintă sfârșitul ordinii internaționale bazate pe norme și care nu mai presupune protecția Statelor Unite sau a oricărei alte mari puteri sau instituții.

„Nu ne mai bazăm doar pe puterea valorilor noastre, ci și pe valoarea puterii noastre”, a continuat el. „În ceea ce privește suveranitatea Arcticii, suntem ferm alături de Groenlanda și Danemarca și susținem pe deplin dreptul lor unic de a decide viitorul Groenlandei.”

Discursul său a marcat începutul a ceea ce este deja numit Doctrina Carney: puterea creativă și de coaliție în străinătate, care poate contribui la obținerea unui loc la masa negocierilor alături de țări precum Statele Unite, Rusia și China. Iar vineri, în Groenlanda, Canada a plantat literalmente un steag, implicându-se într-o luptă geopolitică în Arctica.

În acest weekend, Canada este gata să facă un al doilea pas în această direcție, când Carney va semna un acord de cooperare în domeniul apărării cu Danemarca, în cadrul Conferinței de securitate de la München. Acordul va include cooperarea în Groenlanda, Arctica și „flancul estic al NATO”, a declarat marți un înalt oficial al guvernului canadian, sub condiția anonimatului, conform regulilor de bază ale briefingului premergător călătoriei.

Arctica a fost o prioritate pentru Carney încă de la început, numind-o o prioritate principală a politicii externe când i-a succedat lui Justin Trudeau în funcția de lider liberal și prim-ministru în martie 2025. Carney a călătorit la Iqaluit, în teritoriul canadian Nunavut, vecinul vestic al Groenlandei, peste strâmtoarea Davis, după ce a făcut opriri în Marea Britanie și Franța în aceeași călătorie din martie 2025.

„Canada este puternică atunci când recunoaștem popoarele indigene ca fiind administratorii originari ai acestui teritoriu”, a declarat Carney în martie 2025.

Cu patru luni înainte, Canada și-a făcut public planul de a deschide un consulat în Groenlanda, precum și unul în Anchorage, Alaska, ca parte a unei noi politici externe axate pe Arctica — aspect pe care ministrul de externe Anita Anand a ținut să-l sublinieze în mod special în timpul vizitei sale la Nuuk săptămâna trecută.

„Subliniez că deschiderea acestui consulat face parte de ceva timp din intențiile noastre în politica externă privind Arctica”, a declarat ea. Anand a recunoscut însă că, în acest moment, această măsură are și scopul de a demonstra că Ottawa poate juca un rol în apărarea valorilor și suveranității Groenlandei. „Este, de asemenea, o dovadă de sprijin pentru groenlandezi într-un moment al lungii lor istorii în care simt anxietate și îngrijorare.”

„Noul mare joc al secolului XXI”

Populația din Nuuk este formată în mare parte din danezi sau din persoane cu origini mixte danez-indigene. Danemarca însăși are o relație complexă cu marea insulă arctică. În toamna anului 2025, Danemarca și-a cerut scuze pentru sterilizarea forțată a nativilor din Groenlanda la mijlocul secolului al XX-lea, parte a unei lungi istorii de discriminare.

Însă, pe fondul preocupărilor legate de suveranitate generate de amenințările constante ale Statelor Unite pe parcursul celui de-al doilea mandat al lui Trump, Canada profită de acest moment tensionat pentru a-și lăsa amprenta pe scena mondială și a construi alianțe intercontinentale cu Danemarca, pe baza istoriei comune a popoarelor indigene din Groenlanda și a îngrijorării comune cu privire la extinderea excesivă a influenței americane în Arctica.

Nuuk, Groenlanda. Foto: Profimedia Images

„În trecut, părea că Canada a lăsat Statele Unite să conducă în ceea ce privește Groenlanda”, a declarat Rebecca Pincus, cercetător senior la Institutul de Cercetare în Politică Externă și expertă în probleme arctice. „Și cred că [deschiderea consulatului] este un semn foarte convingător că Canada ar putea adopta o abordare ceva mai independentă față de Groenlanda.”

În Nuuk, oficialii groenlandezi sărbătoresc deschiderea consulatului Canadei ca un semn al prieteniei care poate consolida capacitatea teritoriului de a respinge atacurile din exterior. Ministrul Afacerilor Externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, a declarat că noul consulat canadian este un exemplu al „legăturii tot mai strânse dintre Groenlanda și Canada”, în cadrul unui discurs ținut la o recepție la care au participat Anand, primul guvernator general indigen al Canadei, Mary Simon, peste 100 de inuiți din Canada și diplomați din Danemarca și Franța.

„În special, doresc să mulțumesc Canadei pentru că este un prieten și un susținător de nădejde al Groenlandei, mai ales în perioadele dificile. Sprijinul vostru neclintit este profund apreciat”, a declarat Motzfeldt.

Jakob Faerch, consultant cu sediul în Copenhaga care lucrează în Nuuk, a declarat că deschiderea noului consulat canadian, inclusiv prezența lui Simon, reprezentantul regelui Charles al III-lea în Canada, se bazează pe impulsul dat de vizita din decembrie a președintelui francez Emmanuel Macron.

„Comentariile pozitive venite din Canada ... aduc, de fapt, un impuls pentru o schimbare pozitivă”, a spus Faerch.

Europenii care lucrează și locuiesc în Groenlanda — precum și mulți localnici — privesc Canada ca pe o potențială cale de a respinge presiunea din partea Statelor Unite. Liderul de la Casa Albă și-a menținut interesul pentru Groenlanda încă din primul său mandat. În 2019, el a propus să cumpere insula de la Danemarca, ceea ce a dus la o scurtă dispută cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen și la anularea unei vizite de stat din partea SUA în Danemarca.

În ultimul an, însă, el a început să intensifice presiunea. În mare parte, acest lucru se datorează importanței crescânde a Arcticii în politica internațională. Deținerea sau controlul Groenlandei ar ajuta Statele Unite să exercite un control mai mare asupra Pasajului de Nord-Vest și a altor rute comerciale transarctice, să construiască mai multe baze militare pe insulă și să controleze potențialele minerale rare pe care teritoriul le are de oferit. Încălzirea regiunii a dus, de asemenea, la deschiderea unor rute care anterior nu puteau fi traversate în siguranță de nave. Într-o perioadă în care Rusia și China manifestă, de asemenea, un interes reînnoit pentru Arctica, administrația Trump a propus diverse acorduri pentru acest teritoriu.

„Noul mare joc al secolului XXI va fi Arctica”, a declarat anul trecut fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon. „Deja există o mare luptă pentru putere între Partidul Comunist Chinez și ruși acolo sus... cea mai mare vulnerabilitate [a SUA] în prezent este Arctica.”

„O linie roșie”

Nick Solheim, cofondator al grupului de reflecție conservator American Moment și expert în Groenlanda cu legături strânse la Casa Albă, își poate urmări interesul pentru această regiune încă din 2016, într-un pub irlandez din Reykjavik, Islanda, numit The Drunk Rabbit. Acolo, în timp ce Solheim făcea camping și conducea tururi în regiune, a întâlnit câțiva membri ai Parlamentului islandez și ai corpului diplomatic și a devenit „captivat” de politica arctică.

De atunci, a vizitat Groenlanda de mai multe ori, inclusiv sate de pescari îndepărtate, cu doar aproximativ 100 de locuitori, și pledează pentru ca Statele Unite să administreze Groenlanda în cadrul unui acord de asociere liberă pentru a combate China, similar relației Americii cu Palau sau Micronezia. America le acordă asistență economică, iar acestea permit accesul militar exclusiv și cetățenilor americani să locuiască și să lucreze fără vize.

„Avem un adversar geopolitic [în China] care este foarte interesat să investească în infrastructura de pe coastele Statelor Unite, iar asta reprezintă o linie roșie pentru noi”, a declarat Solheim.

În mijlocul unei perioade tumultoase între foștii aliați, influența canadiană în regiune ar putea părea o problemă similară pentru Solheim. Dar, de fapt, el salută în mare parte implicarea lor.

„[Creșterea interesului pentru Groenlanda] este un rezultat foarte evident al discursului lui Carney de la Davos”, a spus Solheim. „Cu toate acestea, atâta timp cât nu încearcă să saboteze relația SUA cu Groenlanda, eu chiar salut acest lucru. Este evident pentru orice student la istorie că nativii din Groenlanda au o relație culturală mult mai strânsă cu populațiile indigene din Canada și Statele Unite decât cu populația din Danemarca.”

Solheim își rezervă furia pentru danezi și califică lipsa lor de disponibilitate de a purta discuții despre proprietatea asupra teritoriului drept „o slăbiciune în arta guvernării”.

Pe teren, geopolitica este o prioritate și pentru populația indigenă inuită. Și, complicând teza lui Solheim, liderii inuiți canadieni consideră prezența lor în Groenlanda ca un potențial sprijin împotriva Statelor Unite, precum și a Chinei și Rusiei.

Natan Obed, președintele Inuit Tapiriit Kanatami – organizația care reprezintă poporul inuit din Canada – a afirmat acest lucru într-un discurs ținut vineri seara la Nuuk, la aceeași recepție la care a luat cuvântul Motzfeldt, ministrul de Externe al Groenlandei.

Pe scenă, Obed a criticat fără menajamente unele dintre fundamentele filosofice ale interesului lui Trump pentru teritoriul arctic, în special „această idee veche a Destinului Manifest... sau această idee că trebuie să folosești pământul într-un mod particular care să satisfacă interesele capitaliste”.

Și a susținut acest lucru parafrazând, în esență, discursul lui Carney de la Davos.

„S-ar putea să nu mai trăim mult timp într-o perioadă în care să putem conta pe Statele Unite, NATO sau alte mecanisme la care am lucrat timp de peste 50 de ani, dar știm că există zeci, dacă nu sute de țări din întreaga lume care ne-ar fi alături în acest moment”, a spus Obed, în aplauzele audienței.

„Trebuie să fim uniți”

Dacă vă plimbați prin centrele comerciale și cafenelele din Nuuk, mai ales cu un caiet în mână, veți observa aceeași expresie distinctivă – un zâmbet forțat care trădează mai mult decât un indiciu de durere și disconfort la faptul că un străin le cere, din nou, să vorbească despre impactul retoricii lui Trump referitoare la Groenlanda.

În capitala Groenlandei, ultimul an a adus cu sine o serie de declarații îngrijorătoare din partea liderilor străini, care au implicat brusc localnicii. Dar marea geopolitică este mai mult decât simple teorii reflectate în lumina slabă a telefoanelor localnicilor; ea a adus schimbări ciudate în peisajul fizic, steaguri noi în capitală, oameni noi pe teren, chiar și noi modalități de a profita de ochiul vigilent al marilor puteri.

„Toți americanii [interesați] s-au înghesuit să vină la Nuuk”, a spus Rebecca Pincus. „Tot ce aud de la prietenii mei groenlandezi este: «Ne-am săturat de voi»”.

Și este din ce în ce mai ușor să ajungi acolo; în 2025, United Airlines a început să ofere servicii sezoniere non-stop între Aeroportul Newark din New Jersey și Nuuk.

Interesul diplomatic și valoarea știrilor au transformat micul oraș înghețat într-un magnet neașteptat pentru provocatori. Un manifestant danez l-a pălmuit recent pe imitatorul canadian al lui Trump, Mark Critch, pentru că a apărut în fața consulatului SUA. Iar comediantul german Maxi Schafroth s-a trezit în încurcătură când a încercat să arboreze steagul american în capitala Groenlandei.

Pentru Ria Hornum, nu totul este rău. Hornum este cofondatorul Matas Nuuk, un magazin care seamănă puțin cu Walgreens din America, cu rafturi pline de produse farmaceutice, cosmetice, câteva articole de îmbrăcăminte și, acum, două versiuni ale unei șepci de baseball distinctiv groenlandeze, virale și anti-MAGA.

Hornum, în vârstă de 64 de ani, a declarat că a vândut 180 de astfel de articole de la 30 ianuarie. Prețul de vânzare cu amănuntul este de aproximativ 25 de dolari bucata. Locuind de o viață în Nuuk, Hornum a declarat că este fericită de această afacere, dar atenția suplimentară acordată comunității sale are un impact psihologic asupra ei.

„Cred că este destul de bine. Sunteți atât de interesați, încât puteți face ceva pentru noi, pentru a ne sprijini”, a spus Hornum. „[Dar] sunt, desigur, și puțin obosită de asta.”

Geopolitica amplă și complexă a locului și-a găsit drumul în vânzările locale de șepci.

La fel cum a făcut pentru vânzarea steagurilor canadiene la începutul anului trecut, Trump are o modalitate indirectă de a stimula mândria națională, interesul și produsele comerciale care vin odată cu acestea. Și în acest mic oraș, atenția suplimentară nu dispare, chiar dacă localnicii ar schimba șepcile pentru puțină liniște și pace.

„Trebuie să fim uniți, să rămânem împreună, umăr la umăr, să fim puternici și să sperăm că în curând ne vom putea relua viața de zi cu zi, viața normală, viața obișnuită. Pentru că această țară este atât de frumoasă”, a spus Hornum.

„Aici suntem oameni fericiți și vrem să rămânem așa și să fim noi înșine.”

