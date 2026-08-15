Cum a gestionat un controlor de trafic din SUA două avioane cu același „nume”, în același spațiu aerian. „Nu am văzut niciodată”

Un controlor de trafic aerian din SUA a evitat la limită o situaţie potenţial periculoasă, când două avioane American Airlines cu acelaşi indicativ de zbor se aflau în acelaşi spaţiu aerian în acelaşi timp, a relatat vineri presa americană.

„Lucrez în traficul aerian de 25 de ani. Nu am văzut niciodată două aeronave care să se «contopească» practic cu acelaşi indicativ de zbor. Este incredibil”, a declarat controlorul, citat de ABC 15 şi KOAA News 5, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

American Airlines operează zboruri între Chicago şi Phoenix în ambele direcţii folosind indicativul de zbor „AA 2482”. Joi seara, zborul de la Chicago la Phoenix a decolat cu o întârziere semnificativă, în timp ce zborul de la Phoenix la Chicago a plecat la timp.

Ambele aeronave erau de tip Boeing 737-800. Din cauza întârzierii, cele două avioane au ajuns în acelaşi spaţiu aerian în acelaşi timp.

Potrivit KOAA News 5, aeronavele se aflau la aproximativ 4,8 kilometri distanţă pe orizontală şi la aproximativ 610 metri distanţă pe verticală. Distanţa s-a încadrat în limitele de siguranţă impuse de lege, potrivit relatării mass-media americane.

Controlorul s-a asigurat că cele două aeronave au trecut una pe lângă cealaltă în siguranţă, distingând clar între cele două zboruri, adresându-se piloţilor cu „2482 aterizare” şi „2482 decolare” şi instruindu-i să menţină altitudini specifice.

Ambele zboruri au putut continua „fără incidente”.

Editor : B.P.