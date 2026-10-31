Cum a înșelat o profesoară din Germania statul timp de 16 ani: și-a luat concediu medical și a început să practice scuba diving

O profesoară germană care a beneficiat de concediu medical timp de 16 ani a fost acuzată că a înșelat instituția de învățământ la care lucra cu aproape 250.000 de euro și că a falsificat două certificate medicale pentru a dovedi că era aptă să practice scuba diving (scufundări, n.r.), scrie The Times.

Femeia în vârstă de 62 de ani, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, era angajată pe hârtie la un colegiu profesional de afaceri din Wesel, un oraș situat lângă granița Germaniei cu Olanda, dar a încetat să mai meargă la serviciu în 2009.

Ea a prezentat adeverințe medicale în timp ce, se presupune, practica scufundările și își construia o a doua carieră de succes ca expertă în naturopatie și antreprenoare în domeniul cremelor de piele, câștigând două premii de afaceri. Nu este clar ce boală pretindea că are.

Profesoara a lipsit atât de mult timp, în ciuda faptului că a continuat să primească salariul integral, încât, atunci când cazul ei a ieșit la iveală pentru prima dată vara trecută, directorul colegiului a recunoscut că nu auzise niciodată de ea.

Acest caz celebru a ajuns să simbolizeze ceea ce unii germani consideră a fi o abordare excesiv de permisivă față de concediile medicale de lungă durată, cu un tratament disproporționat de generos pentru categoria funcționarilor publici titulari, cunoscuți sub numele de „Beamte” (oficiali, n.r.)

Numărul de zile lucrătoare pierdute din cauza bolii a atins niveluri record. Angajatul german mediu își ia aproximativ 15 zile de concediu medical în fiecare an, ceea ce este peste media Uniunii Europene, dar cu mult sub cifrele înregistrate în Norvegia, Finlanda și Spania.

Pe fondul stagnării economiei germane, critici precum cancelarul Friedrich Merz au sugerat că sistemul este abuzat pe scară largă.

Angajații germani care solicită concediu medical trebuie să prezinte angajatorului un certificat medical în termen de trei zile, față de șapte zile în Marea Britanie. Cu toate acestea, aceste certificate pot fi obținute cu ușurință prin telefon, fără prea multe întrebări medicale. Guvernul intenționează să elimine această practică.

Cei aflați în concediu medical de lungă durată primesc, de obicei, salariul integral de la angajator în primele șase săptămâni, iar apoi asiguratorul public de sănătate le va acorda 70% din salariul brut pentru o perioadă de până la încă 72 de săptămâni.

Cei aproape 2 milioane de funcționari publici titulari și militari din Germania beneficiază de dreptul la indemnizație de boală pe durată nedeterminată, în valoare de 100% din salariul lor obișnuit, deși sunt obligați să se prezinte la un medic angajat de stat, sau Amtsarzt, pentru un control medical după primele trei luni.

Cazul din Wesel a devenit de domeniu public în aprilie 2025, după ce un administrator a încercat să o oblige pe profesoară să se prezinte la un control medical. Ea a reacționat dând în judecată autoritatea locală și a pierdut procesul.

Datorită termenului de prescripție de cinci ani, procurorii din Duisburg au acuzat-o pe femeie doar de fraudarea angajatorului său cu suma de 248.000 de euro pe care a câștigat-o între 2021 și 2025, echivalentul a aproximativ 62.000 de euro pe an. Prin urmare, se poate estima că aceasta ar fi încasat un total de aproape 1 milion de euro sub formă de salariu pe parcursul celor 16 ani de concediu medical.

Editor : B.E.