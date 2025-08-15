Live TV

Cum a intervenit FBI pentru ca Mexicului să-i fie returnat un manuscris, vechi de 500 de ani, al conchistadorului Hernan Cortes

Detail from the 1773 reproduction of the Lienzo de Tlaxcala, depicting the capture of Spanish captain Hernán Cortés by Mexica forces during the Battle of Colhuacatonco in 1521, a significant moment in the Siege of Tenochtitlan.
Anul trecut, Mexicul a cerut ajutorul FBI Art Crime Team exact pentru această pagină. Sursa: Profimedia

FBI a returnat Mexicului o pagină dintr-un manuscris nepreţuit, la aproape cinci secole după ce conchistadorul spaniol Hernan Cortes l-a semnat şi la zeci de ani după ce un necunoscut l-a furat din arhivele naţionale ale acestei ţări, potrivit The Guardian.

FBI a arătat, într-un comunicat de presă, că documentul a trecut pe la diverse persoane de-a lungul anilor, astfel că nimeni nu va fi pus sub acuzare.

Aceasta este o pagină originală dintr-un manuscris care a fost semnat cu adevărat de Hernan Cortes în 20 februarie 1727”, a afirmat agentul special Jessica Dittmer, membru al FBI Art Crime Team. Pe atunci, Cortes cucerise deja imperiul aztec, în 1521, la doi ani după ce a ajuns în Mexicul de astăzi.

În 1993, în timp ce arhiviştii de la Arhiva Generală a Naţiunii din Mexic făceau microfilme cu colecţia de documente semnate de Cortes, au descoperit că 15 pagini din manuscris lipseau. Se consideră că ele au fost furate între 1985 şi1993.

Anul trecut, Mexicul a cerut ajutorul FBI Art Crime Team exact pentru această pagină.

FBI a limitat, la un moment dat, căutarea în Statele Unite şi a localizat documentul, însă agenţia nu a spus cine îl deţinea. Departamentul Poliţiei din New York City, Departamentul american al Justiţiei şi guvernul Mexicului au fost implicate în anchetă.

Acesta este al doilea document al lui Cortes pe care FBI îl returnează guvernului mexican. În 2023, agenţia a returnat o scrisoare a lui Cortes din secolul al XVI-lea.

Piese precum aceasta sunt considerate proprietate culturală protejată şi reprezintă momente valoroase din istoria Mexicului, astfel că este ceva ce mexicanii au în arhive cu scopul de a înţelege mai bine istoria”, a afirmat ea.

