Live TV

Cum a pus o britanică la cale un jaf îndrăzneț de vinuri într-un restaurant de lux din SUA

Data actualizării: Data publicării:
nataly ray si restaurantul jefuit
Natali Ray și restaurantul jefuit, L'Auberge Provençale

Britanica Natali Ray riscă până la 50 de ani de închisoare pentru presupusa implicare în furtul de vinuri fine în valoare de zeci de mii de dolari dintr-o cramă din Virginia, Statele Unite ale Americii, scrie The Times.

Era un plan îndrăzneț. Un cuplu urma să se dea drept cunoscători în materie de vinuri, să organizeze o vizită în crama unui restaurant de lux, să distragă atenția somelierului, să fure sticlele și să fugă cu mașina înainte ca cineva să poată reacționa. Planul a funcționat aproape perfect.

Christian Borel, expert în vinuri la L'Auberge Provençale din Virginia, nu a fost inițial suspicios când, pe 19 noiembrie, o britanică care pretindea că este asistenta personală a unei femei de afaceri canadiene a întrebat despre organizarea unei cine pentru 25 de persoane. Astfel de rezervări pot costa peste 20.000 de dolari, așa că el a invitat-o cu plăcere să viziteze sălile de mese private.

Ea a venit însoțită de un bărbat tăcut, îmbrăcat într-un palton lung, care purta ochelari groși și o perucă gri.

Borel a declarat pentru Daily Mail că femeia a cerut să vadă pivnița de vinuri pentru a verifica dacă temperatura era controlată. „Se vedea că era o persoană care călătorise mult sau că știa suficient pentru a folosi terminologia specifică. Ea mă îndepărta de anumite zone, spunând: «Nu suntem familiarizați cu vinurile americane, așa că ne puteți arăta acelea?»”

„Cu puterea sugestiei, m-a făcut să mă deplasez în pivniță, unde erau păstrate vinurile din anumite țări, ceea ce i-a permis celuilalt bărbat să rămână ascuns, suficient timp cât să-și umple buzunarele cu sticle de vin”.

În timp ce femeia îi punea întrebări lui Borel, acesta a observat că bărbatul se mișca rigid, aparent incapabil să-și îndoaie trunchiul.

„La un moment dat, ea m-a întrebat dacă există vreun vin pe care ar trebui să-l fotografieze, un vin american, pe care să-l sugereze șefei sale”, a spus el. „M-am gândit: «Ești din Marea Britanie. Am o sticlă din California, Diplomat, care are un citat din Winston Churchill pe etichetă». Am fost doar politicos. Ea chiar a făcut o fotografie”.

„Chiar în acel moment, bărbatul a apărut după colț și acela a fost semnalul că își terminase treaba. Ea a încheiat brusc conversația: «Mulțumesc. Vom ține legătura». A fost ciudat, pentru că eram literalmente în mijlocul unei propoziții. Nu cred că a vrut să fie nepoliticoasă. Se mișcau repede, dar nu alergau. Ea se mișca repede, târându-și picioarele”.

Borel a observat apoi cu groază că opt sticle prețioase fuseseră înlocuite cu vin ieftin cu capac cu filet. Printre vinurile furate se afla un Romanée-Conti rar din Burgundia, din 2020, în valoare de 24.000 de dolari.

Borel și personalul restaurantului au alergat după hoți, prinzând-o pe femeie, dar bărbatul a ajuns la o mașină și a fugit.

Un client obișnuit, Ryan Dotson, a încercat să-i urmărească cu Porsche Panamera 4S, hibridul său de 200.000 de dolari, cu Drew Chaney, un chelner, pe scaunul pasagerului, dar mașina lor a fost lovită de un alt vehicul.

Personalul a găsit mai târziu două sticle – un Échézeaux din 2019 și un Grands Échézeaux din 2021 – zăcând în iarbă, dar hoțul rămâne în libertate cu sticle în valoare de aproximativ 40.000 de dolari.

Femeia a fost arestată și identificată ca fiind Natali Ray, în vârstă de 56 de ani, mamă a trei copii, probabil din Herne Bay, Kent, Marea Britanie Ea a fost acuzată de furt calificat, conspirație în vederea comiterii unui furt calificat și înșelăciune a unui proprietar de han și riscă până la 50 de ani de închisoare.

Ray este reținută la Centrul Regional de Detenție pentru Adulți din Virginia de Nord-Vest și urmează să compară în fața instanței pe 3 decembrie. Avocatul ei a refuzat să comenteze când a fost abordat de mai multe agenții de știri.

Travis Sumption, șeriful din Clarke County, a declarat că, în opinia sa, presupusa schemă a fost „orchestrată și planificată”, dar nu a adăugat alte comentarii.

Potrivit The Washington Post, Borel s-a întâlnit marți timp de două ore cu un anchetator din Clarke County și a declarat că anchetatorul i-a spus că Ray nu a spus nimic despre presupusul ei partener.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un 2
1
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
2
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
3
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
femeie cu o cana in mana la un targ de craciun
4
Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorologii au emis prognoza pentru luna decembrie
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
5
Ilie Bolojan, la Digi24: premierul reacționează după avizul CSM și îi dă replică lui...
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
Digi Sport
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Grape vines, Languedoc, France, Europe
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie, pe fondul supraproducției de vin
o tanara miroase cafeaua
Meseriile precum „nasul vinului” sau „nasul cafelei” devin tot mai căutate. Cum sunt descifrate aromele prin exercițiul olfactiv
struguri si un pahar de vin rosu
Vin mai mult și mai bun în acest an, în zona Moldovei. Producția a crescut cu 35% față de 2024
Șampanie
Consumul de șampanie ar putea reduce riscul de stop cardiac brusc
Three red wine glasses and bottles
Vinuri produse în Europa după 2010, contaminate cu o substanță periculoasă. Ce au arătat testele din 10 țări europene
Recomandările redacţiei
andrii iermak - volodimir zelenski
Căderea „Cardinalului Verde”: de ce demiterea lui Andrii Iermak este...
2025-06-23-8331
CV-uri la secret. Parlamentarii care nu au publicat informațiile...
soldați pe front în ucraina
Europa dezbate viitorul activelor rusești. Belgia: Programul de...
Ludovic Orban.
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban...
Ultimele știri
Donald Trump și Nicolas Maduro au vorbit la telefon. Când a avut loc discuția dintre cei doi lideri
Manifestaţie pro-UE la Tbilisi. Mii de georgieni au ieșit în stradă pentru a se opune „autoritarismului de tip rusesc”
Suedia a anunțat, într-un mesaj în limba rusă, că a organizat un exercițiu de război de amploare, pentru prima dată din anii ‘90
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Fanatik.ro
Celebrul fotbalist se căsătorește cu o cunoscută actriță de filme pentru adulți. Cine este femeia care l-a...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Ucrainenii au înnebunit după ce au văzut decizia luată de românul Marius Vizer vizavi de Rusia!
Adevărul
Kasparov, discurs dur la Washington: Ucraina este singura țară care îndeplinește rolul pentru care a fost...
Playtech
Programul supermarketurilor pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2025: ce magazine sunt deschise și până la ce oră
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
După un deceniu: un fost patron din Liga 1 a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare! I-a fost...
Pro FM
Loredana Groza, într-o rochie scurtă, cu un decolteu adânc. Fanii, extrem de duri: „Pozele nu au nicio...
Film Now
Emoționată. Demi Moore spune povestea dulce a unei poze în care apare cu Bruce Willis și fetele lor: Cred că...
Adevarul
40.000 de pelerini au ajuns la Mănăstirea Prislop. Imagini cu „asaltul” românilor la locul de veci al lui...
Newsweek
35 senatori PSD vor să schimbe legea pensiilor. Ce perioade devin contributive? Ce pensionari iau bani în plus
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mărturisirea lui Hugh Grant l-a șocat pe Justice Smith. „Am întrebat-o pe Rosamund Pike: Crezi că a fost...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...