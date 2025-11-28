Cum a pus o britanică la cale un jaf îndrăzneț de vinuri într-un restaurant de lux din SUA

Britanica Natali Ray riscă până la 50 de ani de închisoare pentru presupusa implicare în furtul de vinuri fine în valoare de zeci de mii de dolari dintr-o cramă din Virginia, Statele Unite ale Americii, scrie The Times.

Era un plan îndrăzneț. Un cuplu urma să se dea drept cunoscători în materie de vinuri, să organizeze o vizită în crama unui restaurant de lux, să distragă atenția somelierului, să fure sticlele și să fugă cu mașina înainte ca cineva să poată reacționa. Planul a funcționat aproape perfect.

Christian Borel, expert în vinuri la L'Auberge Provençale din Virginia, nu a fost inițial suspicios când, pe 19 noiembrie, o britanică care pretindea că este asistenta personală a unei femei de afaceri canadiene a întrebat despre organizarea unei cine pentru 25 de persoane. Astfel de rezervări pot costa peste 20.000 de dolari, așa că el a invitat-o cu plăcere să viziteze sălile de mese private.

Ea a venit însoțită de un bărbat tăcut, îmbrăcat într-un palton lung, care purta ochelari groși și o perucă gri.

Borel a declarat pentru Daily Mail că femeia a cerut să vadă pivnița de vinuri pentru a verifica dacă temperatura era controlată. „Se vedea că era o persoană care călătorise mult sau că știa suficient pentru a folosi terminologia specifică. Ea mă îndepărta de anumite zone, spunând: «Nu suntem familiarizați cu vinurile americane, așa că ne puteți arăta acelea?»”

„Cu puterea sugestiei, m-a făcut să mă deplasez în pivniță, unde erau păstrate vinurile din anumite țări, ceea ce i-a permis celuilalt bărbat să rămână ascuns, suficient timp cât să-și umple buzunarele cu sticle de vin”.

În timp ce femeia îi punea întrebări lui Borel, acesta a observat că bărbatul se mișca rigid, aparent incapabil să-și îndoaie trunchiul.

„La un moment dat, ea m-a întrebat dacă există vreun vin pe care ar trebui să-l fotografieze, un vin american, pe care să-l sugereze șefei sale”, a spus el. „M-am gândit: «Ești din Marea Britanie. Am o sticlă din California, Diplomat, care are un citat din Winston Churchill pe etichetă». Am fost doar politicos. Ea chiar a făcut o fotografie”.

„Chiar în acel moment, bărbatul a apărut după colț și acela a fost semnalul că își terminase treaba. Ea a încheiat brusc conversația: «Mulțumesc. Vom ține legătura». A fost ciudat, pentru că eram literalmente în mijlocul unei propoziții. Nu cred că a vrut să fie nepoliticoasă. Se mișcau repede, dar nu alergau. Ea se mișca repede, târându-și picioarele”.

Borel a observat apoi cu groază că opt sticle prețioase fuseseră înlocuite cu vin ieftin cu capac cu filet. Printre vinurile furate se afla un Romanée-Conti rar din Burgundia, din 2020, în valoare de 24.000 de dolari.

Borel și personalul restaurantului au alergat după hoți, prinzând-o pe femeie, dar bărbatul a ajuns la o mașină și a fugit.

Un client obișnuit, Ryan Dotson, a încercat să-i urmărească cu Porsche Panamera 4S, hibridul său de 200.000 de dolari, cu Drew Chaney, un chelner, pe scaunul pasagerului, dar mașina lor a fost lovită de un alt vehicul.

Personalul a găsit mai târziu două sticle – un Échézeaux din 2019 și un Grands Échézeaux din 2021 – zăcând în iarbă, dar hoțul rămâne în libertate cu sticle în valoare de aproximativ 40.000 de dolari.

Femeia a fost arestată și identificată ca fiind Natali Ray, în vârstă de 56 de ani, mamă a trei copii, probabil din Herne Bay, Kent, Marea Britanie Ea a fost acuzată de furt calificat, conspirație în vederea comiterii unui furt calificat și înșelăciune a unui proprietar de han și riscă până la 50 de ani de închisoare.

Ray este reținută la Centrul Regional de Detenție pentru Adulți din Virginia de Nord-Vest și urmează să compară în fața instanței pe 3 decembrie. Avocatul ei a refuzat să comenteze când a fost abordat de mai multe agenții de știri.

Travis Sumption, șeriful din Clarke County, a declarat că, în opinia sa, presupusa schemă a fost „orchestrată și planificată”, dar nu a adăugat alte comentarii.

Potrivit The Washington Post, Borel s-a întâlnit marți timp de două ore cu un anchetator din Clarke County și a declarat că anchetatorul i-a spus că Ray nu a spus nimic despre presupusul ei partener.

