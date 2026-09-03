Cum a vrut un fost soldat din armata Israelului să devină membru al grupării teroriste ISIS. Procesul de radicalizare

Un fost soldat al armatei israeliene (IDF) a fost acuzat miercuri de pregătire în scopuri teroriste, după ce procurorii au susținut că acesta se pregătea să se alăture grupării teroriste Stat Islamic (ISIS) și să lupte pentru organizație în Siria sau Africa. Suspectul, Khamis Su'ad, a servit în IDF între 2017 și 2019 și, se pare, a manifestat un interes tot mai mare față de ISIS începând din 2023, scrie Jerusalem Post.

Khamis Su’ad, în vârstă de 30 de ani, un arab-israelian din Huseiniya, Galileea (nordul Israelului), a fost arestat pe 2 august în urma unei anchete comune a Shin Bet (Agenția de Securitate a Israelului) și a Poliției Israeliene.

Procuratura a depus actul de acuzare la Tribunalul de Primă Instanță din Haifa, împreună cu o cerere de menținere a lui Su’ad în arest preventiv până la încheierea procedurilor, mai scrie Jerusalem Post.

Conform actului de acuzare, Su’ad a servit în IDF între 2017 și 2019. Începând din 2023, acesta ar fi manifestat un interes tot mai mare față de gruparea teroristă Stat Islamic (ISIS) și a ajuns să se identifice cu activitățile, valorile și obiectivele acesteia.

Procurorii israelieni au afirmat că bărbatul vizita în mod regulat site-uri web și viziona conținut de pe rețelele sociale asociate cu organizația teroristă.

În 2024, Su’ad ar fi decis să călătorească în Siria sau Africa și să lupte pentru ISIS împotriva celor pe care organizația îi consideră necredincioși. Conform rechizitoriului, acesta a început apoi să se pregătească pentru a pune în aplicare planul.

Suspectul ar fi vizionat videoclipuri cu execuții ISIS și lecții religioase

Procurorii arată că Su’ad se pregătea în trei direcții: a vizionat videoclipuri care prezentau ucideri și decapitări pentru a se pregăti psihologic, a studiat utilizarea armelor și metodele de luptă și a urmărit lecții religioase susținute de figuri de rang înalt din cadrul ISIS.

De asemenea, a început să economisească bani pentru călătoria planificată.

În cursul anului 2026, acesta ar fi descărcat manuale și ar fi vizionat videoclipuri care explicau cum se fabrică rachete și drone, cum se utilizează puștile cu lunetă și alte arme asociate cu ISIS, precum și cum se aplică tactici militare.

Su’ad a fost acuzat de a fi primit instruire sau pregătire în ceea ce privește metodele operaționale și armele, în scopul promovării activităților unei organizații teroriste sau al comiterii unui act terorist.

Acuzația nu impune procurorilor să dovedească faptul că acesta și-a dus la îndeplinire presupusul plan de a călători în străinătate. Ei trebuie, însă, să dovedească că materialele respectivele constituiau instruire sau pregătire și că el le-a primit în scopuri teroriste.

În cererea de arestare care însoțește dosarul, procurorii au precizat că Su’ad a recunoscut faptele care i se impută în timpul interogatoriului. De asemenea, aceștia au menționat că anchetatorii au găsit pe telefoanele sale videoclipuri și manuale care susțin acuzațiile.

Procurorii mai arată că Su’ad ar reprezenta un pericol pentru siguranța publică și pentru securitatea statului în cazul eliberării sale și că există, de asemenea, riscul ca el să obstrucționeze sau să se sustragă procedurilor judiciare.

Cererea de arestare precizează, de asemenea, că Su’ad nu are antecedente penale.

Israelul se confruntă cu o serie de atacuri planificate legate de ISIS

Acuzarea lui Su’ad vine în urma a cel puțin alte două cazuri legate de ISIS, făcute publice de autoritățile israeliene în luna august.

Pe 18 august, procurorii l-au acuzat pe Abdullah Gergawi, în vârstă de 20 de ani, din Segev Shalom, că ar fi planificat un atac asupra clubului de noapte „Forum” din Beersheba, folosind un vehicul încărcat cu explozibili. Poliția a declarat că acesta comunicase cu susținători ai ISIS și intenționa să se alăture organizației în Siria.

Pe 28 august, poliția și Shin Bet au anunțat că procurorii vor formula acuzații împotriva unui minor de 16 ani din Galileea și a lui Ibrahim Kaabiyya, un tânăr de 19 ani din Haifa.

Autoritățile susțin că minorul intenționa să atace polițiști și soldați evrei pe Muntele Templului, în timp ce Kaabiyya plănuia un atac împotriva unei baze a Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF) din nordul Israelului.

Avocatul lui Kaabiyya a negat că acesta ar fi planificat un atac și a afirmat că interesul său pentru materialele ISIS provenea din curiozitate.

Spre deosebire de aceste cazuri, actul de acuzare împotriva lui Su’ad nu identifică un atac planificat pe teritoriul Israelului. Acesta se referă mai degrabă la presupusa sa pregătire online și la pregătirile pentru a călători în străinătate și a lupta pentru ISIS.

Instanța trebuie să analizeze acum cererea procuraturii de a-l reține pe durata procesului. Această decizie este separată de chestiunea vinovăției și determină doar locul în care va rămâne Su’ad pe durata desfășurării procedurilor penale.

Editor : B.P.