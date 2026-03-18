De la începutul războiului lansat de SUA și Israel împotriva Iranului, o întrebare cheie pusă constant este cum ar putea reacționa Beijingul - presupunând că economia Chinei se bazează pe petrolul importat din Iran și transportat prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit unei analize publicate de platforma War on the Rocks.

În realitate, însă, China este autosuficientă energetic în proporție de 85%. Deși China importă peste 10% din totalul său global de petrol din Iran, aprovizionarea sa cu energie a fost mult timp diversificată la nivel internațional și electrificată pe plan intern pentru a evita dependența critică de o singură sursă.

Beijingul și-a construit o pernă împotriva unui șoc de aprovizionare pe termen scurt, cauzat de un război în Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, închiderea Strâmtorii Ormuz, dacă va fi prelungită peste trei luni, va reprezenta un test serios pentru presupunerile de lungă durată ale Chinei cu privire la întreruperile nesustenabile ale aprovizionării cu petrol cauzate de un conflict regional major.

Dependența de petrol a Chinei față de Orientul Mijlociu

Importurile de petrol ale Chinei au atins niveluri record în 2025, ajungând la 11,55 milioane de barili pe zi. Peste 55% din importuri provin din Orientul Mijlociu: Arabia Saudită (14,9%), Iran (13%), Irak (11,2%), Emiratele Arabe Unite (6,4%), Oman (6,1%), Kuweit (3,3%) și Qatar (1,3%). Cu excepția Omanului, cea mai mare parte a acestui petrol trebuie transportată prin Strâmtoarea Ormuz. Potrivit Guvernului chinez, puțin peste 70% din consumul de țiței al țării depinde de importuri, 38% din consumul de petrol al Chinei depinde de importurile din Orientul Mijlociu.

Beijingul nu a dezvăluit petrolul importat din Iran din 2022, așadar datele provin doar de la terți și pot fi opace. Petrolul iranian este transbordat prin țări precum Malaysia și Indonezia înainte de a ajunge în China. Iranul și China se implică în petrol pentru aranjamente de infrastructură pentru a masca plățile. Mai multe surse chineze și occidentale estimează că aproximativ 90% din exporturile de țiței ale Iranului ajung în China. Cifra Kpler (n.r. o companie de analiză a datelor globale din energie) de 1,38 milioane de barili pe zi este citată pe scară largă pentru importurile Chinei de petrol iranian în 2025, inclusiv de Reuters, South China Morning Post și The Diplomat. Datele economice ale Rezervei Federale/Fondului Monetar Internațional au indicat că exporturile totale de țiței ale Iranului în 2025 au fost în medie de 1,55 milioane de barili pe zi, astfel încât cifra de 1,38 milioane se potrivește cu estimarea de 90%.

Războiul din Iran are trei impacturi directe asupra securității petroliere a Chinei.

În primul rând, producția și exportul de petrol din Iran sunt inevitabil perturbate pe termen scurt, iar momentul reluării lor rămâne neclar.

În al doilea rând, Iranul a amenințat că va închide Strâmtoarea Ormuz. Până la 15 martie, au existat 16 atacuri confirmate asupra navelor din Golf și din jurul acestuia, întrerupând efectiv fluxul de petrol.

În al treilea rând, atacurile Iranului și închiderea strâmtorii au determinat producătorii din Golf să reducă producția de petrol.

Începând cu 8 martie, prețurile petrolului au crescut la peste 100 de dolari pe baril pentru prima dată în patru ani. De atunci, acestea au persistat în jurul valorii de 90 de dolari. Toate cele trei impacturi vor afecta direct China.

Este China nesigură din punct de vedere energetic?

Dependența Chinei de petrolul importat nu are un efect profund asupra securității sale energetice. Dimpotrivă, aceasta reflectă riscuri doar într-o singură categorie a cererii de energie a țării.

China este, de fapt, extrem de autosuficientă în ceea ce privește aprovizionarea cu energie. Potrivit ziarului People's Daily, în timpul celui de-al 14-lea Plan cincinal, din 2021 până în 2025, autosuficiența energetică a Chinei a fost constant peste 80%.

După cum a afirmat un director executiv de la China National Petroleum Corporation (cea mai mare companie petrolieră din China) în iulie 2025, nivelul real al autosuficienței energetice a Chinei este de până la 85% .

Cărbunele rămâne principala componentă a sectorului energetic al Chinei: aproximativ 51,4% din consumul total de energie al Chinei. Sursele de energie regenerabilă au depășit petrolul în 2024, devenind a doua cea mai mare sursă de energie din China.

Nivelul ridicat de autosuficiență al Chinei pune în perspectivă dependența sa de petrol. Deși discutăm despre dependența de 70% a Chinei de țițeiul importat și de 55% din importurile sale globale de petrol provenind din Orientul Mijlociu, aceasta reprezintă o porțiune mult mai mică din graficul energetic general al Chinei, dacă luăm în considerare cărbunele, energia solară, eoliană și energia nucleară.

Calculele arată că 38% din totalul petrolului consumat de China provine din Orientul Mijlociu, dar petrolul în sine reprezintă mai puțin de 20% din consumul total de energie al Chinei. China produce, de asemenea, aproximativ 30% din țițeiul pe care îl consumă pe plan intern: 215 milioane de tone dintre cele 765 de milioane de tone necesare în 2025.

Cel mai important este că economia chineză se îndepărtează rapid de combustibilii fosili și se îndreaptă către noi surse de energie regenerabilă. În 2025, energia regenerabilă - inclusiv energia nucleară - a depășit petrolul ca a doua cea mai mare sursă de energie, totalizând peste 20% din energia totală consumată de China.

Economia Chinei se electrifică rapid, adăugând în fiecare an mai multă energie hidroelectrică, nucleară, solară și eoliană. Insecuritatea energetică a Chinei cauzată de petrolul importat a fost considerabil atenuată ca urmare a acestei campanii de electrificare. Scăderea cererii de petrol a devenit o tendință și se va accelera pe parcurs.

Acestea fiind spuse, rolul pe care petrolul îl joacă în economia chineză rămâne de neînlocuit, chiar dacă nu mai este esențial pentru securitatea energetică a Chinei. Deși electrificarea vehiculelor reduce dependența de benzină, China încă se bazează pe petrol pentru combustibilul pentru avioane, transporturi maritime, motorină pentru vehicule medii și grele și produse petrochimice. Aceste cereri vor rămâne, deși reduse, chiar dacă electrificarea continuă.

Pe măsură ce cererea Chinei de produse petrochimice crește odată cu progresul tehnologic, petrolul va rămâne un factor cheie la creșterea economică viitoare a Chinei.

Un alt factor care contribuie la securitatea energetică a Chinei este diversificarea ridicată a aprovizionării sale cu petrol - o politică declarată a Guvernului chinez. Cea mai mare parte a importurilor de petrol ale Chinei în 2025 aparține Rusiei, cu 17,4%, urmată de Arabia Saudită, cu 14,9%. Analiștii chinezi au susținut de-a lungul anilor că China nu ar permite vreunei țări să domine mai mult de 15% din importurile sale de petrol. Singura excepție a fost Rusia, pe care China o consideră un partener indispensabil într-o competiție comună pentru cele două mari puteri cu Statele Unite.

Adevăratul test pentru China

Având în vedere dependența sa limitată, dar reală, de petrolul din Orientul Mijlociu, China se confruntă cu două provocări în orice criză de securitate regională: perturbarea producției și perturbarea transporturilor. Diversificarea furnizorilor de petrol și electrificarea economiei chineze sunt principalele contrastrategii pe care Beijingul le-a urmărit pentru a reduce riscul. Aceste măsuri au înregistrat un anumit succes.

Totuși, revenind la riscurile reale cu care se confruntă China în ceea ce privește dependența sa de petrol, teoria Beijingului a fost surprinzător de dezamăgitoare. Specialiștii în Orientul Mijlociu și directorii din domeniul petrolului susțin în mod constant că securitatea petrolieră a Chinei este susceptibilă - dar nu vulnerabilă - la riscuri.

Convingerea lor fundamentală este că o criză energetică cauzată de un conflict regional în Orientul Mijlociu nu va fi sustenabilă: războiul s-ar putea prelungi, dar cel mai probabil petrolul va trebui lăsat să circule. În opinia chineză, o închidere prelungită a Strâmtorii Ormuz - presupunând că Iranul este capabil de o astfel de acțiune - va declanșa o criză energetică globală și va pune în pericol interesele atât ale producătorilor regionali, cât și ale consumatorilor globali.

În acest scenariu, China anticipează că toate părțile implicate în conflict, inclusiv Statele Unite, vor fi forțate să coboare în cele din urmă pe scara escaladării și să caute o soluție negociată.

Prin urmare, o astfel de criză va fi rezolvată prin nemulțumiri colective, creând o soluție colectivă.

China l-a trimis în regiune pe reprezentantul său special pentru afacerile din Orientul Mijlociu, Zhai Jun, pentru diplomație de navetă. Este de conceput ca Beijingul să colaboreze pentru un posibil armistițiu cu țările din regiune.

Ani de zile, în timp ce își reducea energic dependența energetică de petrolul din Orientul Mijlociu, China și-a bazat planurile de rezervă pe presupunerea că un conflict regional major în Orientul Mijlociu nu va fi nici probabil, nici sustenabil. Interlocutorii chinezi au negat în mod constant necesitatea ca China să dezvolte o prezență militară în regiune, invocând improbabilitatea unei pierderi totale a accesului Chinei la energie în regiune.

Dacă închiderea strâmtorii durează luni de zile – punând sub presiune importurile de petrol ale Chinei – Beijingul ar putea fi împins să ia măsuri. China va fi mai predispusă să își alinieze pozițiile cu principalii consumatori și producători de petrol, exercitând presiuni asupra Washingtonului pentru un armistițiu și restabilirea transporturilor prin strâmtoare. Această propunere ar putea fi populară în rândul restului lumii. Dacă Statele Unite nu au să obțină rezultatul dorit – care nu a fost dezvăluit public – în război până atunci, se vor confrunta cu presiuni tot mai mari pentru a reduce tensiunile cu Iranul.

Impactul războiului din Iran asupra dependenței de petrol a Chinei este extrem de nuanțat. China importă peste 10% din totalul său global din Iran, dar consumul de energie al Chinei a fost de mult timp diversificat și electrificat pe plan intern pentru a evita dependența critică de orice exportator individual.

China și-a bazat încrederea în furnizarea de energie din Orientul Mijlociu pe natura percepută ca fiind nesustenabilă a unui conflict major. Această presupunere este acum pusă la încercare.

