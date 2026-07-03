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Cum ar fi putut Israelul să compromită negocierile dintre SUA și Iran pentru un acord. Mișcarea din culise a Washingtonului

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Steagurile SUA și Iranului.
Steagurile SUA și Iranului. Foto: GettyImages
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Înalți oficiali americani se temeau că Israelul intenționa să-i asasineze pe principalii negociatori iranieni, în timp ce administrația Trump urmărea încheierea unui acord important pentru a pune capăt războiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, au declarat actuali și foști oficiali familiarizați cu această chestiune, relatează Washington Post.

Obiecția Washingtonului față de asasinarea lui Abbas Araghchi, ministrul de Externe al Iranului, și a lui Mohammad Ghalibaf, președintele parlamentului iranian, a fost atât de puternică încât, în primăvara acestui an, a luat măsura extraordinară de a solicita unor intermediari să avertizeze Iranul cu privire la intențiile de asasinat ale Israelului, au declarat oficialii.

„Dacă îi omori pe acești oameni, îi omori pe pragmatici”, a declarat un oficial american, care, la fel ca și alții, a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre poziția Statelor Unite față de campania de asasinate țintite a Israelului.

Încă din luna martie, când administrația Trump a început să analizeze opțiunile diplomatice pentru încheierea războiului, oficialii americani le-au spus omologilor israelieni să nu-i mai ucidă pe liderii politici iranieni, a declarat un diplomat.

Faptul că oficialii americani au simțit nevoia să facă un pas suplimentar și să avertizeze Iranul că principalii săi negociatori ar putea fi uciși demonstrează tensiunile din relația SUA-Israel și influența limitată a administrației Trump asupra guvernului israelian, au afirmat analiștii.

„Acest lucru evidențiază diferențele dintre obiectivele de război ale Statelor Unite și ale Israelului, precum și hotărârea fermă a prim-ministrului israelian de a submina orice negociere pe care Statele Unite ar putea să o încheie”, a declarat Aaron David Miller, un fost funcționar al Departamentului de Stat care a fost consilier atât pentru administrațiile republicane, cât și pentru cele democrate.

Ambasada Israelului la Washington a refuzat să comenteze, a precizat sursa citată.

Când a fost solicitat un comentariu din partea Casei Albe, un oficial american a declarat: „Președintele dorește ca procesul de pace să-și urmeze cursul”.

Preocupările Statelor Unite cu privire la asasinatele comise de Israel au fost relatate anterior de New York Times.

Când Statele Unite și Israelul au declanșat războiul împotriva Iranului pe 28 februarie, Israelul a asasinat zeci de lideri politici și militari iranieni, printre care și liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în timp ce armata americană s-a concentrat pe slăbirea capacităților navale și balistice ale Teheranului.

La început, cei doi aliați împărtășeau obiectivul schimbării regimului din Iran, dar s-au distanțat rapid, pe măsură ce oficialii americani au ajuns la concluzia că elita militară și clericală de la Teheran își va menține controlul asupra puterii.

Au apărut și mai multe tensiuni după ce Israelul l-a asasinat pe Ali Larijani, cel mai înalt responsabil iranian în domeniul securității naționale, la jumătatea lunii martie, au declarat oficialii.

„Momentul decisiv nu a fost asasinarea liderului suprem, ci asasinarea lui Larijani”, a declarat un oficial occidental. „Statele Unite căutau un oficial iranian cu care să poată negocia și, dintr-odată, acesta a dispărut”.

În ultimele luni, Araghchi și Ghalibaf au fost principalele persoane de contact pentru oficialii americani în vederea obținerii unui armistițiu inițial în aprilie și, ulterior, a unui acord-cadru pentru încheierea războiului în iunie.

Chiar înainte de încheierea acelui acord-cadru, oficialii israelieni și cei mai influenți lobbyiști pro-Israel din Washington au început să critice acordul, care pune capăt obiectivului prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a produce o schimbare de regim în Iran și deschide calea către ridicarea sancțiunilor economice împotriva Teheranului în schimbul unor restricții asupra programului său nuclear.

În luna martie, președintele american Donald Trump a sugerat public că operațiunile de asasinat ale Israelului complicau eforturile de negociere cu regimul. „Știți, e cam dificil”, le-a spus el reporterilor la acea vreme. „I-au eliminat pe toți. Nu vreau ca ei să fie uciși”.

Ghalibaf s-a numărat printre înalții oficiali iranieni prezenți într-o clădire lovită de Israel în timpul războiului de 12 zile de anul trecut, au relatat mass-media din Orientul Mijlociu, citând agenția de știri semi-oficială iraniană Fars. The New York Times a relatat că Ghalibaf a fost la un pas de a fi ucis și în acest an, când Israelul a atacat o reuniune a unor înalți oficiali iranieni într-un buncăr.

Tentativele de asasinat asupra lui Ghalibaf, al noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, și a altor înalți oficiali iranieni au stârnit îngrijorări în SUA și în Orientul Mijlociu cu privire la posibilitatea ca războiul să fi dus la instaurarea unui regim mai nemilos, dornic de răzbunare, în locul unui lider în vârstă a cărui putere se credea că începe să se clatine.

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Editor : A.M.G.

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