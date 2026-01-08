Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie de 155 mm propulsat de un motor cu reacție

India a anunțat că ar putea deveni prima țară din lume care va folosi un proiectil de artilerie de 155 mm echipat cu un motor ramjet, depășind chiar și Statele Unite în acest domeniu.

În prezent, în India se lucrează la dezvoltarea unui proiectil de artilerie de 155 mm propulsat de un motor ramjet (un tip de motor cu reacție). Programul este realizat de Institutul Indian de Tehnologie Madras (IIT Madras) în cooperare cu Organizația de Cercetare și Dezvoltare pentru Apărare (DRDO).

India a declarat acum că armata sa ar putea deveni prima din lume care va utiliza operațional astfel de proiectile de 155 mm. Proiectilul se află în prezent într-o fază de testare activă, potrivit publicației locale The Week, scrie Defense Express.

Caracteristicile exacte de performanță ale proiectilului indian nu au fost încă dezvăluite. Cu toate acestea, se pot face unele ipoteze pe baza datelor disponibile public cu privire la un design comparabil: proiectilul Ramjet 155 dezvoltat în comun de compania americană Boeing și Nammo din Norvegia.

Ramjet 155 este capabil să lovească ținte la distanțe de până la 150 km, deși distanța reală depinde de lungimea țevii și poate fi mai mică. Poate fi tras din orice sistem de artilerie de calibru adecvat. În același timp, utilizarea unui motor ramjet prezintă dezavantaje notabile, în special o reducere semnificativă a masei focosului, care este de câteva ori mai mică decât cea a proiectilelor de artilerie convenționale.

Cu toate acestea, încărcătura explozivă redusă poate fi compensată în mare măsură de precizie, deoarece proiectilul este echipat cu un sistem de navigație inerțială și ghidare GPS. În plus, viteza sa extrem de mare sporește și mai mult potențialul său distructiv împotriva anumitor categorii de ținte. Drept urmare, astfel de proiectile sunt deosebit de potrivite pentru angajarea sistemelor de apărare aeriană, a mijloacelor de război electronic, a depozitelor de muniție și a aerodromurilor.

Concurență: Marea Britanie, SUA, Turcia

În ciuda afirmațiilor Indiei că ar putea deveni prima din lume, există și informații conform cărora Marea Britanie ar putea să o depășească. În mod realist, este vorba de proiectilele TRBM 155HG SCEPTRE cu motor diesel, lungi de 1,5 metri. Compania Tiberius Aerospace a primit deja un contract de la Ministerul Apărării din Regatul Unit pentru dezvoltarea și testarea acestora. Mai mult, există posibilitatea ca aceste proiectile să fie furnizate în cele din urmă și Ucrainei.

În același timp, celălalt proiect, Ramjet 155 se află, de asemenea, în stadiul final de dezvoltare și, potrivit unor informații, se apropie de etapa de implementare operațională. Termenul inițial pentru program a fost stabilit pentru anul trecut, deși nu au fost făcute publice nicio actualizare recentă.

Turcia ar trebui, de asemenea, menționată, deoarece dezvoltă proiectile de artilerie similare propulsate cu motor ramjet. Programele turcești se apropie, de asemenea, de etapele finale și de punerea în funcțiune. În ansamblu, acest lucru sugerează că India nu este atât de avansată față de restul lumii pe cât se pretinde în ceea ce privește dezvoltarea și utilizarea unor muniții de artilerie atât de avansate.

