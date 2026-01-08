Live TV

Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie de 155 mm propulsat de un motor cu reacție

Data publicării:
155mm
Obuz de artilerie de 155m cu propulsie ramjet (proiect Tiberius Aerospace). Foto; Profimedia

India a anunțat că ar putea deveni prima țară din lume care va folosi un proiectil de artilerie de 155 mm echipat cu un motor ramjet, depășind chiar și Statele Unite în acest domeniu.

În prezent, în India se lucrează la dezvoltarea unui proiectil de artilerie de 155 mm propulsat de un motor ramjet (un tip de motor cu reacție). Programul este realizat de Institutul Indian de Tehnologie Madras (IIT Madras) în cooperare cu Organizația de Cercetare și Dezvoltare pentru Apărare (DRDO).

India a declarat acum că armata sa ar putea deveni prima din lume care va utiliza operațional astfel de proiectile de 155 mm. Proiectilul se află în prezent într-o fază de testare activă, potrivit publicației locale The Week, scrie Defense Express.

Caracteristicile exacte de performanță ale proiectilului indian nu au fost încă dezvăluite. Cu toate acestea, se pot face unele ipoteze pe baza datelor disponibile public cu privire la un design comparabil: proiectilul Ramjet 155 dezvoltat în comun de compania americană Boeing și Nammo din Norvegia.

Ramjet 155 este capabil să lovească ținte la distanțe de până la 150 km, deși distanța reală depinde de lungimea țevii și poate fi mai mică. Poate fi tras din orice sistem de artilerie de calibru adecvat. În același timp, utilizarea unui motor ramjet prezintă dezavantaje notabile, în special o reducere semnificativă a masei focosului, care este de câteva ori mai mică decât cea a proiectilelor de artilerie convenționale.

Cu toate acestea, încărcătura explozivă redusă poate fi compensată în mare măsură de precizie, deoarece proiectilul este echipat cu un sistem de navigație inerțială și ghidare GPS. În plus, viteza sa extrem de mare sporește și mai mult potențialul său distructiv împotriva anumitor categorii de ținte. Drept urmare, astfel de proiectile sunt deosebit de potrivite pentru angajarea sistemelor de apărare aeriană, a mijloacelor de război electronic, a depozitelor de muniție și a aerodromurilor.

Concurență: Marea Britanie, SUA, Turcia

În ciuda afirmațiilor Indiei că ar putea deveni prima din lume, există și informații conform cărora Marea Britanie ar putea să o depășească. În mod realist, este vorba de proiectilele TRBM 155HG SCEPTRE cu motor diesel, lungi de 1,5 metri. Compania Tiberius Aerospace a primit deja un contract de la Ministerul Apărării din Regatul Unit pentru dezvoltarea și testarea acestora. Mai mult, există posibilitatea ca aceste proiectile să fie furnizate în cele din urmă și Ucrainei.

În același timp, celălalt proiect, Ramjet 155 se află, de asemenea, în stadiul final de dezvoltare și, potrivit unor informații, se apropie de etapa de implementare operațională. Termenul inițial pentru program a fost stabilit pentru anul trecut, deși nu au fost făcute publice nicio actualizare recentă.

Turcia ar trebui, de asemenea, menționată, deoarece dezvoltă proiectile de artilerie similare propulsate cu motor ramjet. Programele turcești se apropie, de asemenea, de etapele finale și de punerea în funcțiune. În ansamblu, acest lucru sugerează că India nu este atât de avansată față de restul lumii pe cât se pretinde în ceea ce privește dezvoltarea și utilizarea unor muniții de artilerie atât de avansate.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
1
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Berlin pană de curent
2
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
reprezentare grafica creier afectat de parkinson
3
O substanţă naturală care restabileşte funcţiile memoriei afectate de boala Alzheimer...
donald trump
4
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
maduro
5
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
Digi Sport
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
harta indiei si a pakistanului
India şi Pakistanul au făcut schimb de liste cu instalaţiile nucleare pentru a evita atacurile reciproce
indieni prosti
„Camuflaj incredibil”. India și-a dotat militarii care patrulează frontiera acoperită de zăpadă cu uniforme negre
Accidentul s-a produs în statul Assam, care adăposteşte peste 4.000 de elefanţi sălbatici.
Accident dramatic în India. Şapte elefanţi au murit după ce au fost loviți de un tren
alpiniști pe munte în Himalaya / muntele Nanda Devi
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”
President Putin la birou, cu un caiet pe masa
Putin a ratificat un acord cu India, care reglementează trimiterea reciprocă de personal şi echipament militar
Recomandările redacţiei
Donald Trump / Nicolas Maduro / Navă americană lansează o rachetă
Cum ar putea deveni Venezuela o capcană pentru SUA și ce greșeli a...
România UE
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România...
elevi in clasa
Prima zi de școală din 2026: elevii se reîntorc la cursuri după...
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
Aeronava Spartan, care l-a adus pe Nicușor Dan la București...
Ultimele știri
Președintele Trump a retras Statele Unite din zeci de organizații internaționale. „Entități care promovează agende globaliste”
Ce se schimbă pentru refugiații ucraineni din Polonia după renunțarea la legea specială de ajutor adoptată în 2022
Un criminal în serie din SUA a făcut o mărturisire care a rezolvat un caz vechi de 60 de ani. Momentul în care s-a dat de gol
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
BREAKING! S-au ÎNCHIS școlile în România! Elevii care nu mai fac cursuri azi și mâine
Fanatik.ro
Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Tavi Popescu de la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Dosarul ”neutralizării lui Călin Georgescu”, închis definitiv de procurori. Magistrații spun că ”nu există...
Adevărul
De ce asistă tăcut Kremlinul la capturarea lui Maduro
Playtech
Putin, apariţie îngrijorătoare de Crăciun! E tras la faţă, palid şi pare că suferă. A slăbit enorm, imaginile...
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Ultimele momente ale tânărului mort la spitalul din Buzău. Iubita dezvăluie ce i-au spus medicii
Newsweek
Pensia se recalculează automat sau trebuie depusă adeverința de la angajator? Care este procedura?
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...