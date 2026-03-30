Cum ar putea Trump să redeschidă forțat Strâmtoarea Ormuz printr-o intervenție militară și cât de mari sunt riscurile pentru SUA

Sosirea trupelor americane în Orientul Mijlociu conturează scenariul unei intervenții militare decise de administrația Trump pentru redeschiderea forțată a Strâmtorii Ormuz, un punct-cheie pentru comerțul global cu petrol. Însă orice acțiune militară riscă să provoace un răspuns dur din partea Iranului și să amplifice conflictul din regiune, scrie The Guardian.

Sosirea forțelor terestre americane în Orientul Mijlociu în weekend îi oferă lui Donald Trump capacitatea pentru o încercare riscantă de a redeschide forțat Strâmtoarea Ormuz, principalul punct de presiune al Iranului în război, relatează publicația.

Controlul exercitat de Iran asupra strâmtorii, prin care trece în mod normal o cincime din comerțul mondial cu petrol, oferă Teheranului o pârghie pe care Trump o înțelege, urcând prețurile petrolului la peste 100 de dolari pe baril. Președintele SUA a declarat că este pregătit să ofere diplomației o șansă, deși bombardamentele asupra Iranului continuă. El a mai spus duminică și că dorește să „preia petrolul din Iran”.

Cele două opțiuni militare pentru redeschiderea Stâmtorii Ormuz

Trump are două opțiuni militare pentru a redeschide strâmtoarea: ocuparea de teritoriu sau desfășurarea unei prezențe navale masive în această cale navigabilă. Chiar și incursiunea terestră limitată luată în calcul riscă un număr de victime care ar putea compromite o președinție, spun experții. Pentru Iran, prezența trupelor terestre ar fi o linie roșie.

Emma Salisbury, cercetător principal în cadrul programului de securitate națională al Foreign Policy Research Institute, a declarat că crede că Trump nu va putea rezista tentației de a escalada conflictul prin capturarea uneia dintre insulele iraniene din Golf.

„Până acum, la fiecare pas, a ales să meargă mai departe și nu văd de ce ar fi diferit acum. Va folosi soldații dacă sunt disponibili”, a spus ea. „Cred că asta va merge foarte prost și vor fi multe victime.”

Iranul a transmis deja o amenințare, potrivit mediatorilor: își va bombarda propriul teritoriu pentru a ucide orice soldați americani aflați pe solul său. Teheranul a avertizat că este pregătit să își distrugă propria infrastructură pentru a lovi forțele invadatoare, potrivit diplomaților implicați.

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a acuzat duminică SUA că, în timp ce solicită public negocieri, pregătesc un atac terestru. „Oamenii noștri așteaptă sosirea soldaților americani pe teren pentru a-i incendia și a-i pedepsi definitiv pe aliații lor regionali”, a declarat Ghalibaf, considerat un posibil reprezentant al Iranului în eventuale negocieri de pace.

Jumătate dintr-un contingent de 5.000 de pușcași marini, trupe antrenate pentru operațiuni de debarcare de pe mare pe uscat, a sosit în Orientul Mijlociu sâmbătă. Aproximativ 2.000 de parașutiști urmează, de asemenea, să ajungă.

Insula Kharg și opțiunea unei operațiuni mai complexe

Insula Kharg, un avanpost iranian de mici dimensiuni folosit drept principal terminal de export petrolier al țării, este cea mai evidentă țintă. Capturarea uneia sau mai multor insule mici ar fi partea mai ușoară, însă o astfel de forță ar fi dispersată, spun experții. Odată ajunși acolo, pericolul real ar începe, deoarece Iranul ar lansa atacuri cu rachete, drone și proiectile.

Efectivele sunt mult sub cele necesare pentru o operațiune terestră semnificativă, aproximativ 150.000 de militari au fost desfășurați în invazia americană din Irak din 2003, iar teritoriul Iranului este de peste trei ori mai mare. Presa americană a relatat că un al treilea portavion se îndreaptă spre Orientul Mijlociu și că administrația analizează trimiterea a încă 10.000 de soldați.

Trump ia în calcul și o misiune mai riscantă și mai complexă: o incursiune pe teritoriul iranian pentru a captura stocul de uraniu îmbogățit al țării, despre care se crede că este ascuns în unul sau mai multe situri bombardate anul trecut. Aceasta ar necesita forțe speciale.

Chiar în strâmtoare se află o serie de insule iraniene care controlează această rută maritimă, cea mai mare fiind Qeshm. Trei dintre insulele mai mici, Abu Musa, Greater Tunb și Lesser Tunb, revendicate de Emiratele Arabe Unite, reprezintă baza controlului Iranului asupra canalului.

Ruben Stewart, cercetător principal la International Institute for Strategic Studies, a spus că desfășurarea ar putea fi doar o demonstrație de forță pentru a întări poziția de negociere a SUA, deoarece ar fi dificil să mențină controlul asupra oricărei insule mai mult de câteva zile. „Este posibil să poată debarca în unele dintre aceste locații”, a spus el. „Pare extrem de puțin probabil ca acest lucru să obțină ceva din punct de vedere militar.”

Operațiunile terestre ar putea să nu elimine oricum amenințarea iraniană. Pentru a redeschide strâmtoarea navigației, în timp ce atacurile asupra navelor continuă, ar fi necesare escorte navale pentru navele comerciale, alături de operațiuni de deminare și sprijin aerian.

Această misiune ar necesita atât de multe nave de război încât SUA ar trebui să se bazeze pe aliați precum Regatul Unit și statele europene. SUA duc lipsă în special de nave de deminare. Până acum, armata americană afirmă că nu dispune de resursele necesare pentru a proteja navele comerciale.

Provocarea ar putea deveni și mai mare. Rebelii Houthi din Yemen, aliați ai Iranului, au intrat în conflict sâmbătă, lansând rachete asupra Israelului. Acestea ar putea începe atacuri asupra navelor care traversează strâmtoarea îngustă de la capătul sudic al Mării Roșii, o altă rută esențială de transport în Orientul Mijlociu, lăsând SUA în situația de a securiza două căi navigabile.

