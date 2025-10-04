Live TV

Cum arată „orașul magic 8D" al Chinei, unde metroul îți trece prin casă și parterul clădirilor se află la 22 de etaje deasupra solului

imagini din Chongqing, China
Chongqing este un municipiu cu peste 32 de milioane de locuitori cunoscut pentru planul său urbanistic complex și multistratificat pentru care a primit porecla de „orașul magic 8D” al Chinei. Colaj foto: Profimedia Images

China i-a uimit de mult timp pe turiști cu atracții precum Marele Zid Chinezesc sau armata de teracotă, dar acum vizitatorii pot vedea și un adevărat oraș al viitorului în stil „cyberpunk”. Peste un milion de turiști străini au vizitat Chongqing anul trecut, iar mulți dintre ei au fost atrași de videoclipurile virale postate pe internet care prezintă arhitectura incredibilă a acestui uriaș labirint urban.

Înainte să facă senzație online, orașul Chongqing era mai degrabă cunoscut pentru populația sa uriașă – întreg municipiul are 32 de milioane de locuitori – și pentru că a fost capitala pe timp de război a Chinei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Municipiul Chongqing are o populație totală de 32 de milioane de oameni. Foto: Profimedia Images
Poza 1 din 17
Poza 2 din 17
Poza 3 din 17
Poza 4 din 17
Poza 5 din 17
Poza 6 din 17
Poza 7 din 17
Poza 8 din 17
Poza 9 din 17
Poza 10 din 17
Poza 11 din 17
Poza 12 din 17
Poza 13 din 17
Poza 14 din 17
Poza 15 din 17
Poza 16 din 17
Poza 17 din 17
Mulți spun că explozia de turiști se datorează influencerilor de pe rețelele sociale, precum „Trump al Chinei” – un localnic pe nume Ryan Chen care îl imită foarte bine pe Trump – și Jackson Lu, care a prezentat o călătorie cu autobuzul pe o autostradă suspendată în formă de spirală și înaltă de 20 de etaje. Videoclipul lui Lu a strâns 56 de milioane de vizualizări pe TikTok și Instagram, potrivit Wall Street Journal.

Aflată într-o zonă muntoasă din regiunea China de Sud-Vest, Chongqing este o metropolă vastă cunoscută pentru planul său urbanistic complex și multistratificat pentru care a primit porecla de „orașul magic 8D” al Chinei.

Dacă sunt incluse și zonele rurale conexe, întregul municipiu este de dimensiunea Austriei. Din cauza condițiilor geografice dificile și a creșterii rapide a orașului, Chongqing nu se poate dezvolta decât pe verticală. Din această cauză, există chiar o zonă unde metroul (monorai) trebuie să treacă printr-un bloc de locuințe.

Chongqing,China.15th April 2025. Tourists take photos as a light rail train runs through an entire residential building at Liziba Station on April 15, 2025 in Chongqing, China. Located in a 19-storey residential structure, Liziba Station takes the lead in
Metroul care trece printr-un bloc de apartamente în Chongqing a devenit o atracție turistică. Foto: Profimedia Images

„În Chongqing, pare că privești în viitor. Neonul – îmbibat și însuflețit de mișcare. Orașul are propriul său puls”, a spus Jonathan Guvi, un creator de conținut online din Canada care a vizitat orașul.

O altă postare virală de pe Instagram, care arată o clădire unde „crezi că ești la parter, dar de fapt ești la etajul 22”, a strâns peste 17 milioane de vizualizări.

Cei mai mulți turiști provin din Asia de Sud-Est, Japonia și Coreea de Sud, dar au început să vină și tot mai mulți vizitatori din Europa și SUA. Orașul traversează acum o perioadă ideală pentru vizitatori: cu toate că este destul de ușor de ajuns aici, chiar și pentru străini, orașul nu s-a umplut încă de turiști.

