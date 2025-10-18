Italia se confruntă cu condiții precare în închisori. Printre probleme se numără lipsa personalului, igiena deficitară și, mai presus de toate, supraaglomerarea. Numărul deținuților este unul dintre cele mai mari din Europa, lucru ce a contribuit și la un număr-record de sinucideri în ultimul an. Dar viața în închisoare este foarte diferită pentru Piero, chiar dacă ispășește o pedeapsă lungă. Asta pentru că penitenciarul este pe o insulă la 30 de kilometri de continent, similară celebrei Alcatraz. Iar deținuții spun că preferă să fie aici.

Piero, deținut: „Ajungi în port, cobori de pe barcă… și dintr-odată, nu mai ai cătușe”.

Giovanni Villa, gardian: „Relația cu deținuții de aici se bazează pe respect. Gardienii și prizonierii colaborează în multe privințe”.

Esuf, deținut: „Da, e frumos, dar tot o închisoare rămâne. O închisoare adevărată”.

Gorgona, aflată în Italia centrală, este cea mai nordică insulă din arhipelagul toscan. Și, cu puțin peste doi kilometri pătrați, este și cea mai mică. Aici este una dintre ultimele insule-închisoare din Europa - destul de diferită față de penitenciarele de pe continent.

Piero, deținut: „Am stat cinci ani și jumătate în alte două închisori. Când am ajuns aici, m-am simțit aproape liber”.

Piero e unul dintre cei 90 de deținuți de pe insulă. A fost condamnat la 20 de ani de închisoare și a venit aici acum doi ani și jumătate.

Piero, deținut: „Doar ca să ajungi în curte, în celelalte locuri trebuia să încui și să descui 50 de uși. Auzi mereu zgomotul cheilor. Aici ți se spune să te duci singur la administrație”.

Piero își ispășește pedeapsa lucrând la proiectul viticol de pe insulă, numit Gorgona și creat în cooperare cu crama Frescobaldi. E plătit cu un salariu obișnuit pentru munca lui. Fiecare deținut trebuie să muncească; insula se gospodărește singură.

Piero, deținut: „Facem o pauză de prânz înainte să urcăm la pivnița de vinuri. Suntem cazați în clădirea aceea de acolo”.

Ucigași, hoți, traficanți de droguri - cu toții își ispășesc pedepsele aici.

Agazi, deținut: „Sunt aici de patru luni și mai am opt ani de executat. Îmi place aici, în Gorgona”.

Esuf, deținut: „E mult mai bine decât în alte închisori”.

Pentru Piero și echipa sa, urmează drumul spre pivnița de vinuri. Dar deținuții nu sunt niciodată prea departe de unul dintre cei 24 de gardieni neînarmați.

Giovanni Villa, gardian: „E o mare diferență. Relația cu deținuții se bazează pe încredere, nu pe prietenie. Totuși, uneori se pot dezvolta prietenii între gardieni și prizonieri”.

Ni s-a spus că ultima tentativă de evadare a avut loc în anii '80. Nu e ușor să ajungi pe insulă, explică directorul închisorii.

Giuseppe Renna, directorul închisorii: „Un deținut care ajunge aici este atent selectat. Ne asigurăm că nu e dependent de substanțe sau violent și, prin urmare, e capabil să trăiască pe insulă. O pedeapsă mare nu reduce șansele de a fi transferat aici; de fapt, adesea le sporește. Rata recidivei este foarte scăzută”.

La 23 de ani, Waqar e cel mai tânăr deținut din Gorgona. De nouă luni, el se ocupă de animale.

Waqar, deținut: „Adevărul e că timpul zboară aici. Nu e ca într-o închisoare de maximă securitate, unde timpul pare că stă pe loc pentru că n-ai nimic de făcut.

Primul lucru pe care îl facem dimineața e să hrănim animalele. Avem capre, oi, vaci... Vaca aceea de acolo e bolnavă, așa că înainte de toate vom avea grijă de ea”.

Fiecare deținut de pe Gorgona intră în formare profesională. Munca e menită să-i ajute pe prizonieri să-și recapete încrederea și simțul responsabilității.

Waqar, deținut: „Fac această muncă de nouă luni și îmi place. O voi face până în ultima zi. Când voi fi eliberat, vreau să mă fac fierar”.

După muncă, bărbații decid singuri cum își petrec timpul liber. Pot cânta, pot merge la sală sau pot juca foosball. Sunt încuiați doar seara, o mare diferență față de vechile lor închisori.

Penitenciarele din Italia sunt supraaglomerate, iar condițiile sunt precare. Doar în 2024 s-au sinucis 91 de deținuți.

Piero, deținut: „Nu există comparație. Insula e o lume complet diferită. Ar trebui să existe mai multe locuri ca acesta”.

Chiar și-așa, Gorgona rămâne o închisoare.

Giuseppe Renna, directorul închisorii: „Oricât de frumoasă ar fi insula, bărbaților de aici le lipsește, totuși, cel mai important lucru: libertatea”.

Gorgona - insula prizonierilor - rămâne totuși un prim pas esențial către un viitor mai bun.

