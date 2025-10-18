Live TV

Video Cum arată viața deținuților pe una dintre ultimele insule-închisoare din Europa. „Timpul zboară aici”

Data publicării:
insula gorgona
Munca e menită să-i ajute pe prizonieri să-și recapete încrederea și simțul responsabilității. Foto: captură video Focus Europa

Italia se confruntă cu condiții precare în închisori. Printre probleme se numără lipsa personalului, igiena deficitară și, mai presus de toate, supraaglomerarea. Numărul deținuților este unul dintre cele mai mari din Europa, lucru ce a contribuit și la un număr-record de sinucideri în ultimul an. Dar viața în închisoare este foarte diferită pentru Piero, chiar dacă ispășește o pedeapsă lungă. Asta pentru că penitenciarul este pe o insulă la 30 de kilometri de continent, similară celebrei Alcatraz. Iar deținuții spun că preferă să fie aici. 

Piero, deținut: „Ajungi în port, cobori de pe barcă… și dintr-odată, nu mai ai cătușe”. 

Giovanni Villa, gardian: „Relația cu deținuții de aici se bazează pe respect. Gardienii și prizonierii colaborează în multe privințe”. 

Esuf, deținut: „Da, e frumos, dar tot o închisoare rămâne. O închisoare adevărată”.  

Gorgona, aflată în Italia centrală, este cea mai nordică insulă din arhipelagul toscan. Și, cu puțin peste doi kilometri pătrați, este și cea mai mică. Aici este una dintre ultimele insule-închisoare din Europa - destul de diferită față de penitenciarele de pe continent. 

Piero, deținut: „Am stat cinci ani și jumătate în alte două închisori. Când am ajuns aici, m-am simțit aproape liber”. 

Piero e unul dintre cei 90 de deținuți de pe insulă. A fost condamnat la 20 de ani de închisoare și a venit aici acum doi ani și jumătate. 

Piero, deținut: „Doar ca să ajungi în curte, în celelalte locuri trebuia să încui și să descui 50 de uși. Auzi mereu zgomotul cheilor. Aici ți se spune să te duci singur la administrație”. 

Piero își ispășește pedeapsa lucrând la proiectul viticol de pe insulă, numit Gorgona și creat în cooperare cu crama Frescobaldi. E plătit cu un salariu obișnuit pentru munca lui. Fiecare deținut trebuie să muncească; insula se gospodărește singură. 

Piero, deținut: „Facem o pauză de prânz înainte să urcăm la pivnița de vinuri. Suntem cazați în clădirea aceea de acolo”. 

Ucigași, hoți, traficanți de droguri - cu toții își ispășesc pedepsele aici. 

Agazi, deținut: „Sunt aici de patru luni și mai am opt ani de executat. Îmi place aici, în Gorgona”. 

Esuf, deținut: „E mult mai bine decât în alte închisori”. 

Pentru Piero și echipa sa, urmează drumul spre pivnița de vinuri. Dar deținuții nu sunt niciodată prea departe de unul dintre cei 24 de gardieni neînarmați. 

Giovanni Villa, gardian: „E o mare diferență. Relația cu deținuții se bazează pe încredere, nu pe prietenie. Totuși, uneori se pot dezvolta prietenii între gardieni și prizonieri”. 

Ni s-a spus că ultima tentativă de evadare a avut loc în anii '80. Nu e ușor să ajungi pe insulă, explică directorul închisorii. 

Giuseppe Renna, directorul închisorii: „Un deținut care ajunge aici este atent selectat. Ne asigurăm că nu e dependent de substanțe sau violent și, prin urmare, e capabil să trăiască pe insulă. O pedeapsă mare nu reduce șansele de a fi transferat aici; de fapt, adesea le sporește. Rata recidivei este foarte scăzută”. 

La 23 de ani, Waqar e cel mai tânăr deținut din Gorgona. De nouă luni, el se ocupă de animale. 

Waqar, deținut: „Adevărul e că timpul zboară aici. Nu e ca într-o închisoare de maximă securitate, unde timpul pare că stă pe loc pentru că n-ai nimic de făcut. 

Primul lucru pe care îl facem dimineața e să hrănim animalele. Avem capre, oi, vaci... Vaca aceea de acolo e bolnavă, așa că înainte de toate vom avea grijă de ea”. 

Fiecare deținut de pe Gorgona intră în formare profesională. Munca e menită să-i ajute pe prizonieri să-și recapete încrederea și simțul responsabilității. 

Waqar, deținut: „Fac această muncă de nouă luni și îmi place. O voi face până în ultima zi. Când voi fi eliberat, vreau să mă fac fierar”. 

După muncă, bărbații decid singuri cum își petrec timpul liber. Pot cânta, pot merge la sală sau pot juca foosball. Sunt încuiați doar seara, o mare diferență față de vechile lor închisori. 

Penitenciarele din Italia sunt supraaglomerate, iar condițiile sunt precare. Doar în 2024 s-au sinucis 91 de deținuți. 

Piero, deținut: „Nu există comparație. Insula e o lume complet diferită. Ar trebui să existe mai multe locuri ca acesta”. 

Chiar și-așa, Gorgona rămâne o închisoare. 

Giuseppe Renna, directorul închisorii: „Oricât de frumoasă ar fi insula, bărbaților de aici le lipsește, totuși, cel mai important lucru: libertatea”. 

Gorgona - insula prizonierilor - rămâne totuși un prim pas esențial către un viitor mai bun. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți grav. Locatar: O...
explozie
2
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Horațiu Potra
4
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
studenti
5
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Digi Sport
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala. Mă simt extrem de rău”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Anchetatori cu valize la locul exploziei de la blocul din Rahova
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova...
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Budapesta ar putea fi diferită față de Alaska dacă Trump își...
putin coboara pe scara avionului
„Kremlinul zburător” și zidul sancțiunilor: poate UE deschide cerul...
dr flavia grosan
Flavia Groșan, medicul controversat pentru teoriile privind COVID, ar...
Ultimele știri
Ce a spus Trump despre ținuta cu care Zelenski s-a prezentat la Casa Albă
Doi copii de 4 şi 8 ani au fost găsiţi înecaţi într-o baltă dintr-o comună din Vaslui
Milioane de americani, așteptați să iasă în stradă în cadrul celui de-al doilea protest „Fără Regi”, programat sâmbătă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Pomezia, bomb destroys Sigfrido Ranucci's car, the attack occurred overnight in Pomezia.
O bombă a explodat sub mașina unui renumit jurnalist de investigație din Italia. Locuința sa a fost, de asemenea, avariată
teancuri bancnote euro
Italia vrea să colecteze peste 11 miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări pentru a finanţa bugetul
Nord Stream 1 27 septembrie
Polonia susține că presupușii sabotorii ai Nord Stream nu ar trebui să fie urmăriți penal. Care sunt motivele
Nord,Stream,1,And,2,Pipeline,3d,Rendering
Răsturnare de situație în cazul sabotajului Nord Stream. Italia refuză să-l extrădeze în Germania pe cel considerat „creierul” atacului
Cars waiting to embark on a ferry line up at the port of the island of Paros
Tot mai multe insule grecești vor să taxeze turiștii străini
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Ultimele mesaje postate de Flavia Groșan. Ce chinuri a trăit înainte să intre în comă doctorița controversată...
Fanatik.ro
Afacerea de mare succes cu care Alex Pițurcă câștigă bani mulți în fiecare lună. A investit cu cap într-un...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
La 69 de ani, Victor Pițurcă a făcut marele anunț despre Maria, soția sa. ”E plecată…”
Adevărul
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune...
Playtech
Când intră pensiile în noiembrie și cine primește bani în plus înainte de sărbători
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Britney Spears, rănită de dezvăluirile lui Kevin Federline: "M-a speriat cât de serios și furios era. Dacă...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac...
Newsweek
România a fost la un pas să nu poată plăti pensiile. Avocatul Gabriel Biriş: Pericolul nu a trecut
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
România găzduiește pentru prima dată Campionatul Mondial Felin | 750 de pisici din 36 de țări
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu