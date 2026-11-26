Rezerve de apă, conserve sau baterii. În ultimele săptămâni, pe reţelele sociale din întreaga lume au apărut tot mai multe fotografii cu provizii pentru supravieţuire, semne ale unui val de cumpărături din panică declanşat de teorii care prezic o catastrofă iminentă la scară largă, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Mai multe ţări, precum Regatul Unit sau Japonia, au reamintit recent populaţiei lor importanţa rezervelor de produse de primă necesitate pentru cel puţin trei zile, în faţa unor posibile fenomene meteorologice extreme sau în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu şi din Ucraina.

Însă aceste recomandări, care nu se referă la o criză anume, au fost preluate în discursuri despre sfârşitul lumii, răspândite pe scară largă în mediul online, generând anxietate.

Mulţi internauţi din Statele Unite, Europa şi Asia au asociat aceste avertismente guvernamentale cu penele care au perturbat transportul aerian sau sistemul bancar, considerându-le semne prevestitoare ale unui război mondial.

Echipele de investigaţie digitală ale AFP au infirmat mai multe relatări, printre care s-a numărat una din Australia, care a preluat în mod înşelător un interviu al Crucii Roşii pentru a afirma că guvernul ar fi declarat stare de urgenţă la nivel naţional.

Malaezia şi Coreea de Sud au fost, de asemenea, vizate, cu toate că niciuna dintre ele nu a difuzat apeluri către cetăţeni pentru a-şi face rezerve.

Ce este „survivalismul”

Aceste mesaje au devenit totuşi virale, iar grupurile care promovează „survivalismul” - o mişcare axată pe pregătirea activă pentru situaţii de urgenţă, dezastre, crize şi altele -, care îşi fac provizii, construiesc adăposturi sau învaţă tehnici de supravieţuire, s-au înmulţit pe internet.

Membrii acestor colective postează imagini cu rafturile lor pline cu cutii de fulgi de ovăz, fasole şi zeci de conserve.

Anxietatea unor consumatori şi „temerile tot mai mari legate de apocalipsă pe reţelele sociale" au dus la o creştere a cumpărăturilor din panică în magazinele lanţului Costco, potrivit informaţiilor furnizate agenţiei AFP de către societatea de investiţii Mizuho Securities. Compania se aşteaptă ca şi alte lanţuri, precum Walmart sau Sam's Club, să fie afectate.

La sfârşitul lunii octombrie, media au relatat că vânzările de produse conservate de la Iceland, un lanţ britanic de supermarketuri, au înregistrat o creştere bruscă de 40% pentru o scurtă perioadă de timp.

„Oamenii au o nevoie complexă de informaţii exhaustive asupra riscurilor şi măsurilor care trebuie luate” în perioadele marcate de o îngrijorare colectivă, a subliniat Yotam Ophir, profesor asociat de comunicare la Universitatea din Buffalo, SUA.

„Dezinformarea predomină într-un vid informaţional”, a adăugat el, subliniind că populaţia „umple acest vid cu propriile explicaţii alternative”.

„Astfel de lucruri se pot întâmpla”

Cel mai recent val de dezinformare a apărut după ce Regatul Unit a lansat, la 22 octombrie, campania „Be Ready” („Fii pregătit”), prin care încurajează gospodăriile să-şi facă rezerve suficiente.

Această iniţiativă este similară cu multe altele derulate deja pe continent, printre care Strategia UE privind o uniune a pregătirii pentru situaţii de criză, adoptată în martie 2025, şi se înscrie în linia recomandărilor din Franţa, Irlanda şi Ţările de Jos.

Obiectivul: să se asigure că locuitorii ştiu „să-şi aprindă lanterna” în primele 72 de ore după o catastrofă, după cum a rezumat Lucy Easthope, expertă în pregătirea pentru dezastre, de la Universitatea din Bath, Regatul Unit.

„Le cerem oamenilor să fie conştienţi de faptul că astfel de lucruri se pot întâmpla”, a spus ea.

Sojin Jang, profesoară asistentă de gestionare situaţiilor de urgenţă şi ştiinţa dezastrelor la Universitatea din Omaha, SUA, a declarat că „apropierea temporală a anumitor anunţuri privind pregătirea, însoţite de discursuri militare sau referiri la conflicte internaţionale, a contribuit la speculaţiile online”.

În opinia ei, acest moment ales are, totuşi, justificări practice, având în vedere numărul tot mai mare de fenomene meteorologice grave şi de atacuri cibernetice.

Rezerve vs stocarea excesivă

Organizaţiile internaţionale insistă din ce în ce mai mult asupra necesităţii alertelor timpurii şi a pregătirii fiecăruia. Costul anual la nivel mondial al dezastrelor este estimat la peste 2.300 miliarde de dolari, potrivit unui raport al Biroului ONU pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre.

Cu toate acestea, finanţarea gestionării acestor fenomene continuă să scadă, în timp ce frecvenţa şi intensitatea lor cresc, a semnalat în acest an Federaţia Crucii Roşii şi a Semilunii Roşii, menţionând că în situaţii de criză comunicarea este „manipulată, politizată şi denaturată în mod sistematic”.

Scopul campaniilor este de a „consolida rezilienţa comunităţii”, deoarece o mai mare autonomie a populaţiei permite echipelor de intervenţie să se concentreze asupra celor mai vulnerabili, a subliniat Sojin Jang.

De asemenea, ea a ţinut să facă distincţia între gesturile responsabile, precum înlocuirea rezervelor expirate, şi stocarea excesivă, care poate duce la risipă, penurii şi inflaţie, „care afectează în mod disproporţionat persoanele în vârstă, gospodăriile cu venituri mici şi persoanele cu dizabilităţi”.

Editor : B.P.