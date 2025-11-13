Cum au încercat americanii să oprească producția de heroină a Afganistanului: Planul secret al CIA dezvăluit de Washington Post

Live TV

Operation to destroy drug farms continues in Afghanistan
După ce au preluat controlul asupra ţării, talibanii au interzis producţia de opiu. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Heroina a alimentat corupția Semințe de mac aruncate cu avioane britanice Program ultrasecret. Nici Obama nu știa de el Cât au cheltuit SUA pentru acest program Lupta americanilor cu baronii drogurilor Macul american nu conținea morfină Ce s-a întâmplat după retragerea SUA din Afganistan

CIA a derulat, timp de peste un deceniu, o operațiune ultrasecretă în Afganistan, aruncând din avion semințe de mac modificate pentru a reduce potența opiului folosit la producția de heroină. Dezvăluit acum de Washington Post, programul a vizat sabotarea culturilor de mac care alimentau economia talibanilor și piața globală a heroinei.

Timp de peste un deceniu, Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) a condus un program îndrăzneţ şi strict secret pentru a manipula în mod ascuns recolta profitabilă de mac a Afganistanului, acoperind câmpurile fermierilor afgani cu seminţe special modificate pentru a germina plante care nu conţineau aproape deloc substanţele chimice rafinate în heroină, a aflat The Washington Post (WP).

Programul secret, care nu a fost dezvăluit până acum, este un capitol neraportat al războiului SUA din Afganistan, care a avut loc între 2001 şi 2021, şi face parte din lunga istorie zbuciumată a eforturilor americane de combatere a narcoticelor la nivel global, de la America Latină până în Asia.

Existenţa sa a fost confirmată de 14 persoane familiarizate cu aspecte ale operaţiunii secrete, toate vorbind sub condiţia anonimatului pentru a descrie acest proiect secret.

Dezvăluirea programului vine în contextul în care războiul împotriva narcoticelor domină din nou agenda de securitate. Preşedintele Donald Trump a declarat război cartelurilor de droguri din emisfera vestică, ordonând mai mult de o duzină de atacuri letale asupra unor presupuse ambarcaţiuni cu droguri în Caraibe şi în estul Pacificului. El a desemnat cartelurile ca grupuri teroriste şi a dat ordin să fie mutată o vastă forţă navală şi aeriană în regiune. De asemenea, el a autorizat CIA să ia măsuri agresive secrete împotriva traficanţilor de droguri şi a susţinătorilor acestora.

Această ultimă iniţiativă, la fel ca lupta împotriva opiului din Afganistan de acum două decenii, se confruntă cu un succes incert, potrivit foştilor oficiali care au participat la războaiele împotriva drogurilor în trecut, notează WP.

Heroina a alimentat corupția

În Afganistan, la începutul anilor 2000, comerţul înfloritor cu opiu zădărnicea obiectivele SUA, în timp ce trupele americane se angajau într-o luptă mortală pentru a învinge talibanii, a elimina grupurile teroriste şi a stabiliza guvernul slab susţinut de Occident. Heroina afgană a alimentat corupţia în guvernul preşedintelui Hamid Karzai şi în provincii. A contribuit la finanţarea armelor şi echipamentelor talibanilor. Şi a reprezentat principala sursă globală de heroină, cea mai mare parte a drogurilor fiind destinate Europei sau fostei Uniuni Sovietice.

Aliaţii occidentali şi agenţiile guvernamentale americane au dezbătut aprig care strategii ar reduce recolta fără a submina sprijinul rural afgan pentru Karzai. Diplomaţii şi oficialii responsabili cu combaterea drogurilor au dezbătut totul, de la pulverizarea aeriană cu erbicide până la achiziţionarea întregii recolte afgane şi trimiterea acesteia în străinătate pentru a fi transformată în medicamente.

Semințe de mac aruncate cu avioane britanice

Dar aproape fără ştirea nimănui, CIA opera propriul program secret de eradicare a heroinei, condus de Centrul pentru Crimă şi Narcotice al agenţiei de spionaj, care dispunea de fonduri generoase în timpul războiului din Afganistan.

Aruncarea din aer a seminţelor de mac modificate a început în toamna anului 2004, au declarat trei persoane familiarizate cu programul. Operaţiunea a fost întreruptă cel puţin o dată şi s-a încheiat în jurul anului 2015, au declarat cei familiarizaţi cu ea.

Operatorii clandestini, care iniţial foloseau avioane britanice C-130, efectuau zboruri nocturne pentru a evita detectarea, împrăştiind miliarde de seminţe special dezvoltate peste întinderi vaste de câmpuri de mac din Afganistan.

Din câte se ştie, seminţele au fost cultivate şi selectate de-a lungul timpului pentru a produce o plantă care conţinea mai puţine substanţe chimice alcaloide utilizate la producerea heroinei.

Odată ce seminţele au fost aruncate, scopul era ca plantele care au răsărit din ele să se încrucişeze cu plantele native şi să devină specia dominantă în timp, degradând potenţa generală a culturii.

Program ultrasecret. Nici Obama nu știa de el

Multe aspecte ale programului rămân clasificate, inclusiv bugetul său, numărul de zboruri efectuate şi indicatorii concreţi privind eficacitatea sa. Programul era atât de secret, încât unii oficiali de rang înalt ai Pentagonului şi ai Departamentului de Stat implicaţi în politica afgană sub preşedinţii George W. Bush şi Barack Obama susţin că nu ştiau nimic despre el sau auziseră doar zvonuri.

CIA a solicitat o autorizaţie scrisă secretă din partea lui Bush pentru a efectua zborurile şi alte aspecte ale operaţiunii. Guvernul afgan condus de Karzai nu a fost informat când CIA a început programul, au spus persoane familiarizate cu situaţia. Nu este clar nici dacă afganii au aflat mai târziu.

Pe măsură ce programul din Afganistan se apropia de sfârşit, în jurul anului 2015, oficialii americani au discutat despre utilizarea aceleiaşi metode neortodoxe împotriva câmpurilor de mac din Mexic, un alt producător important de heroină, au declarat două persoane familiarizate cu programul.

Planul a fost în cele din urmă respins, deoarece macul din Mexic este cultivat pe parcele mici, pe terenuri deluroase, ceea ce îl face o ţintă mult mai dificilă pentru însămânţarea aeriană decât câmpiile plate din sud-vestul Afganistanului, unde era cultivată cea mai mare parte a recoltei de mac din această ţară, a declarat una dintre persoane.

Cât au cheltuit SUA pentru acest program

Unii care cunoşteau programul au fost mai puţin impresionaţi de rezultate, spunând că acesta nu a avut un impact durabil asupra producţiei de opiu din Afganistan şi a ajutat factorii de decizie din administraţia Bush să evite luarea unor decizii dificile în războiul împotriva drogurilor din Afganistan.

Începând din 2001, Statele Unite au cheltuit aproximativ 9 miliarde de dolari pentru a încerca să oprească fluxul de heroină care ieşea din Afganistan.

Recolta de mac din Afganistan a scăzut semnificativ între 2007 şi 2011, înainte de a creşte din nou şi de a exploda după 2016, potrivit datelor ONU şi CIA. Talibanii au profitat de pe urma traficului de heroină ani de zile, deşi oficialii americani au avut opinii divergente cu privire la importanţa acestuia pentru finanţele lor.

Lupta americanilor cu baronii drogurilor

Statele Unite au petrecut decenii luptând împotriva narcoticelor ilegale la nivel global, interceptând transporturi, infiltrându-se în reţelele de trafic şi extrădând baroni ai drogurilor.

Trump a considerat problema o ameninţare la adresa securităţii naţionale, la fel ca terorismul internaţional, şi a autorizat utilizarea forţei militare pentru a permite atacuri asupra presupuşilor traficanţi pe mare, ceea ce, potrivit multor foşti oficiali şi experţi juridici, încalcă dreptul internaţional. El a folosit şi puterea economică, sugerând că va reduce tarifele vamale aplicate Chinei dacă aceasta va limita exportul de precursori chimici utilizaţi la fabricarea drogului sintetic mortal fentanil.

În cazul plantelor cultivate pentru narcotice, Washingtonul a încercat mai multe abordări. În Columbia, fondurile americane au finanţat pulverizarea aeriană pe scară largă a erbicidului glifosat peste plantaţiile de coca, utilizate pentru producerea cocainei. Oficialii americani au susţinut că programul a reuşit să reducă recolta.

În Peru, agenţiile americane de control al drogurilor au testat o combinaţie conţinând erbicid, dar aceasta nu a fost niciodată aruncată, a declarat un fost oficial american.

În Afganistan, Biroul Internaţional pentru Narcotice şi Aplicarea Legii din cadrul Departamentului de Stat a susţinut pulverizarea aeriană agresivă a erbicidului, pe modelul columbian. Dar Pentagonul, CIA şi guvernul britanic s-au opus pulverizării, argumentând că aceasta ar afecta eforturile de a câştiga populaţia afgană de partea lor în faţa talibanilor. La fel au făcut şi înalţi oficiali afgani, care au afirmat că substanţele chimice ar putea otrăvi apele subterane într-o societate puternic agricolă.

Macul american nu conținea morfină

Programul secret al CIA a continuat chiar şi în timp ce dezbaterea despre pulverizarea erbicidelor era în toi, iar lansările aeriene au început în 2004. Aceasta a implicat o sincronizare atentă şi o orchestrare elaborată şi a fost precedat de ani de cercetări agricole secrete.

Seminţele trebuiau aruncate la sfârşitul toamnei, când fermierii afgani îşi plantau propriile seminţe. Trebuia „să se aibă grijă să nu iasă prea mult în evidenţă”, astfel încât fermierii afgani să nu observe nimic neobişnuit, dar şi „să se asigure că, în timp, acestea vor deveni cultura dominantă” sau soiul dominant de mac, a povestit un fost oficial american de rang înalt familiarizat cu începuturile programului.

Plantele americane nu numai că nu conţineau practic deloc morfină, dar erau cultivate pentru a încolţi devreme şi a produce flori roşii deosebit de vii, ceea ce le făcea atractive pentru fermierii afgani care, spera CIA, le-ar fi recoltat şi replantat seminţele.

Mai mulţi oficiali au declarat că exista şi speranţa că fermierii vor păstra şi vor vinde o parte din seminţe, răspândindu-le pe pieţele agricole dinamice ale ţării.

Zonele „bombardate” cu seminţe din aer au fost vizate din nou în anii următori, cu scopul de a face plantele modificate să devină soiul dominant de mac de opiu. Progresul programului a fost evaluat în mai multe moduri, au declarat două persoane familiarizate cu subiectul. Supravegherea aeriană şi imaginile satelitare au arătat că fermierii îşi curăţau câmpurile de plantele neproductive. Interceptările electronice au surprins conversaţii între cultivatorii de opiu. Au existat chiar şi verificări ocazionale la faţa locului, în câmpurile fermierilor, oficialii americani ascunzând adevăratul scop al vizitei lor.

Ce s-a întâmplat după retragerea SUA din Afganistan

Timp de aproape două decenii, au existat zvonuri persistente printre fermierii afgani că străinii le-au distrus recolta de mac, fie prin pulverizarea secretă, fie prin falsificarea îngrăşămintelor pe care le foloseau, fie prin răspândirea deliberată a bolilor. S-a dovedit că aceste zvonuri nu erau complet nefondate.

Când armata SUA şi CIA s-au retras în cele din urmă din Afganistan în mod haotic în 2021, comerţul cu opiu reprezenta între 9 şi 14% din produsul intern brut al Afganistanului, sau între 1,8 şi 2,7 miliarde de dolari, potrivit Oficiului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate.

După ce au preluat controlul asupra ţării, talibanii au interzis producţia de opiu. Până în 2023, cultivarea a scăzut cu 95%. Însă, potrivit ONU, recolta a crescut cu 19% anul trecut şi s-a mutat în nord-estul ţării, departe de zonele tradiţionale de cultivare a macului, care au fost cândva ţinta CIA.

