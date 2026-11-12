Cum au ratat democrații șansa de a avansa procedura de demitere a lui Pete Hegseth. Motivul neașteptat al eșecului

Un vot din Camera Reprezentanților a SUA, care ar fi putut permite continuarea procedurii de demitere a secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, a eșuat după ce 11 congresmeni democrați au lipsit de la ședință. Mai mulți dintre aceștia au explicat că nu au reușit să ajungă la timp la Capitoliu din cauza unui incident rutier și a unui vehicul escortat de poliție.

Nu mai puţin de 11 parlamentari democraţi au lipsit de la vot, care a avut loc marţi seară. Dacă ar fi participat şi ar fi votat cu restul partidului lor, iniţiativa ar fi avansat, scrie Agerpres.

„În timp ce mă îndreptam spre plenul Camerei Reprezentanţilor (...), un incident rutier şi un autobuz escortat de poliţie au cauzat o întârziere care a dus la încheierea votului înainte ca eu, împreună cu alţi membri, să putem ajunge în Cameră”, a explicat Jonathan Jackson, reprezentantul statului Illinois, pe reţelele de socializare.

Un purtător de cuvânt al lui Melanie Stansbury, reprezentantă din New Mexico, a declarat că acelaşi incident rutier a împiedicat-o pe legiuitoare să ajungă la Capitoliu şi că, până când a ajuns în plen, votul se încheiase deja.

Laura Gillen, reprezentantă din New York, a afirmat că şi ea a fost „prinsă în spatele aceleiaşi dube de poliţie” şi că, dacă ar fi ajuns la timp, ar fi votat pentru a permite continuarea procesului de impeachment al lui Hegseth.

Procedura de destituire împotriva secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, a fost blocată marţi de aleşii republicani, care i-au oferit şefului Pentagonului un moment de respiro înainte de instalarea unui Congres cu majoritate democrată în ianuarie.

Aleşii republicani au votat pentru trimiterea rezoluţiei înapoi la Comisia juridică, amânând astfel pe termen nelimitat orice vot împotriva unui secretar implicat în controverse repetate. Măsura a fost iniţiată de congresmanul Thomas Massie, un republican, dar un critic vocal al lui Trump.

Liderul democraţilor din Camera Reprezentanţilor, Hakeem Jeffries, a declarat marţi că nu a vorbit cu niciunul dintre colegii săi absenţi, dar a susţinut că votul nu a marcat sfârşitul procesului de impeachment împotriva lui Hegseth, ci mai degrabă „începutul”.

Începând din ianuarie, noua Cameră a Reprezentanţilor, aleasă pe 3 noiembrie, va avea o mare majoritate democrată de peste 250 de membri, ceea ce ar putea permite relansarea moţiunii de impeachment.

Editor : M.I.