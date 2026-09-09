Kabir Maharjan, aflat în stare de delir, își pierdea și își recăpăta cunoștința într-o baltă de apă noroioasă, în întuneric total, blocat timp de nouă zile într-un tunel sub resturile celei mai grave inundații din Nepal din ultimele decenii, scrie Reuters. Când s-a trezit în sfârșit la spital, după o salvare miraculoasă, nu și-a recunoscut soția. Confuz, a întrebat-o de ce nu i-a dat un pat mai devreme.

Maharjan a fost unul dintre sutele de muncitori de la centrala hidroelectrică despre care se crede că au fost îngropați când un ghețar s-a prăbușit deasupra văii Trishuli din Nepal, pe 26 august, declanșând un val de noroi și apă care a ucis peste 1.300 de persoane și a lăsat mii de dispăruți în Nepal și în Tibetul vecin.

El și șeful de echipă mecanic Sanjay Sah au supraviețuit într-o cameră plină cu aer, a declarat parlamentarul Shri Ram Neupane, un inginer veteran specializat în tuneluri care a contribuit la coordonarea eforturilor de salvare.

Salvarea lor împotriva tuturor probabilităților a dat speranță echipelor de căutare care lucrează la fața locului de-a lungul văii devastate că unii dintre cei 121 de muncitori despre care se crede că sunt prinși în tuneluri, sunt încă în viață.

Reuters a reconstituit povestea completă a supraviețuirii celor doi bărbați și a eforturilor disperate de a-i salva, prin interviuri exclusive cu o duzină de persoane, inclusiv mărturii nepublicate până acum, împărtășite de rude, ingineri, oficiali guvernamentali și salvatori implicați direct în operațiune, precum și printr-o analiză a documentelor de la fața locului, a hărților și a conversațiilor interne dintre salvatori.

Un membru al Forțelor de Poliție Armată din Nepal verifică dacă există semne ale prezenței unor supraviețuitori în interiorul unei case avariate de viiturile fulgerătoare din Dhunge, districtul Nuwakot, Nepal, luni, 7 septembrie 2026. Foto: Niranjan Shrestha / AP / Profimedia

Dimineața

La ora 7:30 (01:45 GMT, 4:45 ora României) în ziua dezastrului, Maharjan și-a sunat soția înainte de începerea turei sale la proiectul hidroenergetic Upper Trishuli 3A. „Trebuie să intru în tunel”, i-a spus el. „Înăuntru nu va fi semnal.”

Aproximativ 60 de minute mai târziu, un ghețar s-a prăbușit pe muntele Langtang Lirung, la aproximativ 40 de kilometri în amonte, provocând o alunecare de teren atât de puternică încât a format un zid de apă care a ras de pe fața pământului sate întregi și a scufundat o rețea de 12 proiecte hidroenergetice cu aproape 900 de muncitori în interior.

În capitala Kathmandu, oficialii departamentului de energie electrică monitorizau pe ecranele lor alimentarea cu energie a proiectelor. Apoi ecranele au început să se întunece — una după alta, centralele dispărând de pe panourile de control, căzând ca piesele de domino.

Suraj Dahal, inginer la Autoritatea pentru Energie Electrică din Nepal, care a coordonat o parte din eforturile de salvare, a declarat că nu s-a alarmat imediat, deoarece „inundațiile sunt normale” în Nepal.

Curând au înțeles că nu era așa. Deoarece șeful stației 3A se afla în străinătate, oficialilor le-au trebuit două minute în plus pentru a-i contacta telefonic pe cei aproximativ 40 de muncitori care se estimau a fi în interior. Până atunci, cel puțin două proiecte hidroelectrice situate în amonte fuseseră deja afectate.

La ora 9:15 dimineața — la două minute după ce soția lui Maharjan, Hira Shova Maharjan, încercase fără succes să dea de el — oficialii au dat ordinul final către 3A: „Evacuați!”

Sah, care lucra în camera de control a centralei, a alergat rapid de la un etaj la altul, avertizându-și colegii unul câte unul, a povestit el ulterior echipelor de salvare.

În afara tunelurilor, muncitorii evacuați au încercat să fugă de inundație, dar nu au fost suficient de rapizi. Oficialii au arătat imagini care arătau un grup de aproximativ 30 de muncitori măturați de un val de multe ori mai înalt decât ei.

Echipele de salvare au identificat ulterior o scară de evacuare care, dacă muncitorii ar fi știut de ea, ar fi putut salva până la două treimi dintre cei aflați în interior, a spus Dahal.

Dar ei „nu știau încotro să se îndrepte”, a adăugat el.

Dintre cele patru căi de acces ale tunelului, schițele tehnice consultate de Reuters arătau că una se întindea pe mai mult de 180 de metri până la centrala electrică subterană — însă echipele de salvare credeau că aceasta era complet inundată, neoferind nicio speranță de supraviețuire.

Neupane și-a îndreptat în schimb atenția către un tunel mai scurt pentru conducte de cabluri, care urca în pantă și era mai puțin expus apelor de inundație. Acolo se adăpostiseră Maharjan și Sah, la doar 160 de metri de ieșire — „la colț, la marginea tunelului”, așa cum Maharjan avea să-i descrie mai târziu soției sale

Echipele de salvare ale Armatei Nepaleze au continuat operațiunile de căutare și ajutorare duminică, 6 septembrie 2026, în zonele devastate de inundațiile mortale din Himalaya. Armata a raportat că 13 persoane au fost evacuate pe calea aerului din diferite regiuni afectate în acea zi, 21 Bhadra 2083, numărul total al persoanelor salvate pe calea aerului ajungând la 3.975 — dintre care 3.698 de localnici și 277 de străini. Foto: Armata nepaleză / UPI / Profimedia

Teama de ce e mai rău

În următoarele nouă zile, buzunarul de aer care le salvase viețile a devenit închisoarea lor. Sah a spus că a recitat rugăciuni hinduse pentru a-și păstra curajul. Maharjan a băut din aceeași apă tulbure în care dormea pentru a rămâne în viață, a spus soția sa.

Când Hira Shova a auzit prima dată de inundație, a presupus că centrala electrică ar fi în siguranță.

A încercat să-și sune soțul, colegii, pe oricine ar fi putut ști ceva. Nimeni nu a răspuns.

Când autoritățile i-au arătat mai târziu fotografii cu locul unde se afla odată intrarea în incintă — acum un mal gol al râului —, și-a spus: „Nu se poate să mai fie în viață”.

„În adâncul sufletului meu, se instala o teribilă senzație de disperare”, își amintește ea, dar în fața fiilor ei, de 15 și 10 ani, a păstrat o atitudine curajoasă.

Cursa împotriva munților

Autoritățile credeau că buzunarele de oxigen împrăștiate printre dărâmături ar putea ajuta unii muncitori să supraviețuiască.

Cu peste 7.500 de case distruse în toată valea, potrivit lui Dharam Raj Uprety, șeful Autorității Naționale pentru Reducerea și Gestionarea Riscurilor de Dezastre din Nepal, echipele de salvare au fost nevoite să ia decizii dure de triere cu privire la locul unde să sape mai întâi. Însă centrala 3A se afla printre primele pe listă, deoarece autoritățile sperau că structura sa cu mai multe etaje, formată din turbine și niveluri de ventilație, ar fi putut reține buzunare de aer.

Deputatul și inginerul Sagar Dhakal, împreună cu Neupane, au ajuns la fața locului cu un elicopter al armatei a doua zi după dezastru. Au constatat că utilajele grele nu puteau pătrunde imediat; dărâmăturile erau prea saturate.

„Orice arunci în acel loc pur și simplu se scufundă”, a spus Prakash Pokhrel, geolog la autoritatea nepaleză de gestionare a dezastrelor.

Echipele au trebuit mai întâi să construiască o platformă stabilă înainte de a putea începe orice excavare.

Săpăturile serioase nu au început decât la trei zile după dezastru. Toate cele patru tuneluri erau blocate — noroi, roci, lemne și resturi, o parte dintre acestea fiind îngropate sub 15–30 de metri de material provenit din alunecarea de teren. Echipele de salvare au recurs la foraj, la explozii controlate și la utilaje grele pentru a-și croi încet drum înainte.

O evoluție decisivă a avut loc când o gaură de foraj de 5 inci (circa 12 cm), realizată de sus, a confirmat în sfârșit aliniamentul real al tunelului, oferind echipelor un punct fix spre care să sape.

Ploaia a înrăutățit situația. Timp de câteva nopți, aversele au umplut din nou puțul excavat cu apă proaspătă și resturi, anulând ore întregi de muncă în doar câteva minute. Echipelor de salvare le-a luat aproape șase zile doar pentru a ajunge la intrarea îngropată a tunelului, a declarat Amshu Kiran Shahi, membru al consiliului de administrație al Autorității pentru Energie Electrică din Nepal. Când au strigat după supraviețuitori, nimeni nu a răspuns.

Descoperirea

În noaptea dinaintea găsirii supraviețuitorilor, echipele de salvare s-au lovit de un zid de resturi înfundate cu noroi pe care nu l-au putut mișca. Echipa lui Dhakal a improvizat, exploatând un canal natural situat la aproximativ 15 metri deasupra tunelului și forțând apa să treacă prin el cu un jet de înaltă presiune care, în timpul testelor, a curățat 4-5 metri în câteva minute.

Apoi a venit din nou ploaia, provocând o prăbușire parțială care i-a blocat pentru scurt timp chiar pe câțiva dintre salvatori.



Operațiunea a fost blocată timp de câteva ore, până când colegii i-au convins să se întoarcă în interior, iar echipajele au consolidat pasajul cu tablă metalică și sârmă de gabion (un oțel galvanizat rezistent, n.r.).

La ora 4 dimineața, în a zecea zi, Dahal a primit un telefon de la un operator de utilaje grele: salvatorii auziseră ceva. Un zgomot. Poate un supraviețuitor. Poate doar ecoul propriilor voci ale salvatorilor care strigau în întuneric.

La sol, Ganga Baral, care conducea echipa de salvare, a spus că au început să audă zgomote pe măsură ce forau în tunel.

De nenumărate ori, au oprit motoarele utilajelor pentru a asculta. „Strigam: «Unde ești? Ești acolo?»”, a spus Baral. „Uneori aveam senzația că acolo era o persoană în viață care încerca să comunice cu noi.”

Încă nu puteau desluși cuvinte, dar acum estimau că sursa se afla la doar 15-20 de metri distanță. Apoi, în raza unei lumini, au zărit o mână.

Încă 5-10 metri de pasaj înfundat cu noroi se aflau între ei și supraviețuitor. Până la ora 7 dimineața, soldații au făcut o mică gaură.

Din interior s-a auzit un singur cuvânt: „hunuhuncha”, care se traduce aproximativ prin „suntem aici”.

Membri ai armatei nepaleze inspectează o zonă afectată de viiturile fulgerătoare din Dhunge, districtul Nuwakot, Nepal, luni, 7 septembrie 2026. Foto: Niranjan Shrestha / AP / Profimedia

Spre lumină

Niciunul dintre cei doi bărbați nu putea sta în picioare când salvatorii i-au scos în sfârșit din tunel. Sah, cu fața acoperită de noroi, a trebuit să fie purtat pe spatele unui salvator. A reușit să ridice o mână spre o cameră de filmat. Maharjan, cu răni mai grave, a ieșit pe o targă.

„Mami, tata s-a întors!”, au strigat fiii lui când au auzit vestea.

Dhakal, care a coordonat operațiunea din exterior, dar nu a intrat niciodată el însuși în tunel, a plâns când cei doi bărbați au ieșit. „Nu mi-am putut reține lacrimile”, a spus el.

A doua zi, cetățeanul chinez Lu Haitao a fost găsit în tunelul unei alte stații, Proiectul hidroenergetic Upper Trishuli-1.

La spital, medicii l-au operat pe Maharjan la o rană adâncă și infectată la picior, a spus soția sa.

Când Hira Shova a intrat în salonul de spital, el nu a recunoscut-o.

„Unde sunt?”, a întrebat-o el.

Dar ea era pur și simplu încântată că îl avea înapoi în viață.

„A fost binecuvântat cu o nouă viață.”

Editor : B.E.