Cum au transformat diplomații iranieni conturile ambasadelor în mașini de „meme" virale

Situația de urgență generată de război a pus la conducere diplomați mai tineri. Clișeele vechi și metodele de management depășite nu mai funcționează

Conturile oficiale ale ambasadelor iraniene de pe platforma X au cunoscut o transformare spectaculoasă, trecând de la mesaje diplomatice clasice la conținut viral, inspirat din cultura „meme” și umorul Generației Z. Potrivit France24, aceste postări - adesea ironice și provocatoare la adresa liderilor americani - au atras milioane de vizualizări și au transformat diplomația iraniană într-un fenomen online neașteptat.

Când avioanele și rachetele americane și israeliene au început să atace Iranul pe 28 februarie, o altă bătălie - un război propagandistic - s-a declanșat pe rețelele de socializare. Conturile oficiale ale SUA, inclusiv cele ale Pentagonului și ale Casei Albe, au început să publice clipuri cu atacurile lor asupra Iranului, amestecate cu imagini din filme hollywoodiene, jocuri video și desene animate.

Regimul iranian a lansat un contraatac online. Postările batjocoritoare și provocatoare de pe conturile ambasadei iraniene au vizat administrația americană, în special pe președintele Donald Trump și pe secretarul apărării Pete Hegseth, precum și narațiunea mai largă a războiului promovată de guvernul american.

În timp ce mesajele combative ale administrației americane privind războiul cu Iranul nu au reușit în mare parte să câștige popularitate online, memele și conținutul umoristic al ambasadei iraniene au devenit virale, atrăgând uneori milioane de vizualizări și repostări.

Până de curând, conturile ambasadei erau conturi puțin urmărite, care preluau declarațiile ministrului de externe al Iranului, ale altor oficiali de stat și informații despre activitatea curentă a ambasadei. La începutul lunii martie, au început să redistribuie tweet-uri umoristice ale altor utilizatori de pe X care ironizau războiul Statelor Unite împotriva Iranului, iar până la sfârșitul lunii, au început să posteze propriile tweet-uri umoristice.

Pe 23 martie, Ambasada Iranului în Africa de Sud a publicat o fotografie cu un volan de jucărie, după ce Trump a sugerat că SUA ar putea împărți controlul asupra Strâmtorii Hormuz cu Iranul. Postarea a avut 3,9 milioane de vizualizări pe X. Pe 6 aprilie, după ce Trump a postat un mesaj care părea să prelungească termenul limită pentru ca Iranul să deschidă strâmtoarea, ambasada iraniană din Zimbabwe a postat un mesaj cu peste 6 milioane de vizualizări, cerându-i să îl schimbe între orele 13:00 și 14:00.

Ambasadele Iranului au postat meme celebre pe internet, demonstrând o cunoaștere aprofundată a culturii pop globale, precum și referințe la filme și seriale populare, precum Friends și Pirații din Caraibe, determinând tabloidul britanic Daily Mail să le descrie ca fiind „uimitoare”.

Situația de urgență generată de război a pus la conducere diplomați mai tineri

Potrivit France24, Ali Pourtabatabaei, un jurnalist iranian cu informații din interiorul administrației iraniene, explică modul în care s-a decis această schimbare bruscă și cum a fost pusă în aplicare:

Când a început războiul, generația mai în vârstă de diplomați iranieni - care, în mod normal, gestionează aceste conturi - și-a dat seama că punctul lor de vedere nu avea ecou în rândul publicului non-iranian. Așa că au apelat la o generație mai tânără de diplomați care înțeleg rețelele sociale. Această nouă generație a primit mai ușor libertate și autoritate în timpul războiului pentru a prelua controlul asupra acestor conturi.

Din multiple motive, această generație mai tânără de diplomați iranieni a fost pregătită mai mult în domeniul diplomației publice și al comunicării decât în alte domenii. Sunt tineri și, în mod firesc, mai familiarizați cu cultura pop contemporană.

Un alt aspect important este că această nouă strategie de relații publice nu a fost aplicată simultan tuturor conturilor. Una sau două ambasade au început ca un test, iar când s-a dovedit a fi de succes, au urmat și altele.

Și, în ciuda a ceea ce ar putea bănui mulți, diplomații care se află în spatele acestor conturi nu lucrează în aceeași încăpere la Teheran; toți se află în țările în care sunt detașați.

Combinația dintre situația de urgență generată de război și reacția extrem de pozitivă pe care au primit-o pe rețelele de socializare a dus la această schimbare, această generație mai tânără primind permisiunea de a depăși limitele tradiționale ale relațiilor publice diplomatice.

Clișeele vechi și metodele de management depășite nu mai funcționează

Ambasadele au distribuit, de asemenea, videoclipuri satirice în care Trump este înfățișat ca un personaj animat Lego. Videoclipurile sunt realizate de tineri iranieni, precum un grup care se numește „Explosive Media”. Într-un interviu acordat France24, purtătorul de cuvânt al grupului a confirmat orientarea către o generație mai tânără:

Când izbucnește războiul, oamenii ajung la convingerea că vechile clișee și metodele depășite nu mai pot funcționa.

Tinerii ca noi au preluat controlul și, cu ajutorul lui Dumnezeu și al inspirației pe care El ne-o oferă, suntem capabili să producem lucrări la standarde globale în diferite domenii.

Nu cred că, odată ce a început războiul, a fost creat brusc un singur grup sau o singură echipă pentru a prelua controlul asupra tuturor acestor conturi.

Conform unui studiu realizat de „Institutul pentru Dialog Strategic”, în primele 50 de zile de război, postările de pe conturile ambasadelor Iranului și ale altor conturi oficiale au înregistrat, în total, aproximativ 900 de milioane de vizualizări și 22 de milioane de aprecieri, respectiv de aproximativ 14 și 30 de ori mai mult decât în aceeași perioadă dinaintea războiului.

