Cum construiește Carney o mega-alianță comercială anti-Trump: premierul Canadei, vârf de lance în discuțiile dintre UE și alte 12 state

donald trump mark carney
Foto: Profimedia Images
Poziția grupurilor de afaceri din Europa

Două dintre cele mai mari blocuri comerciale ale lumii analizează cu prudență legături mai strânse pentru a scurtcircuita taxele impuse de Donald Trump. Uniunea Europeană și un bloc indo-pacific format din 12 națiuni deschid discuții pentru a explora propuneri de formare a uneia dintre cele mai mari alianțe economice globale, au declarat pentru Politico mai multe persoane care au cunoștințe despre această chestiune.

Canada conduce discuțiile după ce prim-ministrul Mark Carney a cerut puterilor mijlocii să se opună constrângerilor din războiul comercial, luna trecută, la câteva zile după ce Trump a amenințat că va crește taxele pentru aliații europeni ai Danemarcei dacă aceasta nu va ceda Groenlanda.

Ottawa „susține eforturile de construire a unei punți între Parteneriatul Trans-Pacific [CPTPP] și Uniunea Europeană, ceea ce ar crea un nou bloc comercial de 1,5 miliarde de oameni”, a declarat Carney liderilor mondiali și elitei de afaceri globale de la Davos.

Puterile de mijloc iau măsuri. UE și CPTPP încep discuțiile în acest an pentru a ajunge la un acord de interconectare a lanțurilor de aprovizionare ale unor membri precum Canada, Singapore, Mexic, Japonia, Vietnam, Malaysia și Australia cu cele din Europa.

Asta ar aduce aproape 40 de națiuni din părțile opuse ale globului mai aproape, cu scopul de a ajunge la un acord privind așa-numitele reguli de origine.

Aceste reguli determină naționalitatea economică a unui produs. Un acord ar permite producătorilor din cele două blocuri să comercializeze bunuri și piese ale acestora mai ușor, într-un proces cu tarife reduse, cunoscut sub denumirea de cumul.

La începutul acestei luni, Carney l-a trimis la Singapore pe reprezentantul său personal pe lângă Uniunea Europeană, John Hannaford, pentru a solicita opiniile liderilor regionali cu privire la potențialul acord.

„Lucrările avansează cu siguranță”, a declarat un oficial al guvernului canadian pentru Politico. „Am avut discuții foarte fructuoase pe această temă cu alți parteneri din întreaga lume.”

Povestea de origine

UE și clubul indo-pacific, cunoscut sub numele de Acordul cuprinzător și progresiv pentru parteneriatul transpacific, au decis în noiembrie anul trecut să își unească forțele economice pentru a combate fragmentarea liberului schimb în urma taxelor vamale impuse de Trump de „Ziua Eliberării”.

„Considerăm că există o mare valoare în creșterea comerțului între UE și părțile din CPTPP, ceea ce ar contribui, de asemenea, la sporirea rezilienței lanțului de aprovizionare”, a declarat un oficial japonez din domeniul comerțului. Un acord privind regulile de origine „ar fi un subiect interesant de explorat”, a adăugat acesta, dar „s-ar putea să nu ne așteptăm la un rezultat concret pe termen scurt”.

„Dacă UE este dispusă să participe la conversație, atunci, desigur, lucrurile ar fi într-adevăr foarte interesante”, a declarat un diplomat comercial dintr-o altă națiune CPTPP.

În cadrul UE, unii oficiali sunt „foarte dornici” să urmărească acordul, a declarat un reprezentant important al mediului de afaceri care le-a explicat modul de gândire.

Deși acordul „face într-adevăr parte din domeniul larg de aplicare al cooperării UE-CPTPP”, a confirmat un oficial UE, acesta „nu face parte din prioritățile de acțiune pentru moment”. Discuțiile mai imediate prioritizează „rezultate concrete”, au spus oficialii citați, privind apropierea lanțurilor de aprovizionare din blocuri și consolidarea diversificării comerțului între membrii acestora.

Poziția grupurilor de afaceri din Europa

Grupurile de afaceri din întreaga Europă, însă, își exprimă din ce în ce mai mult sprijinul pentru acordul privind regulile de origine și îndeamnă Bruxelles-ul și Londra să meargă mai departe. Camera de Comerț și Industrie a Germaniei (DIHK) și Camera de Comerț a Marii Britanii susțin ferm pactul.

În cadrul celor două blocuri, aceste probleme „sunt discutate intern”, dar nu încă în public, a declarat Klemens Kober, directorul departamentului de politică comercială, vamă UE și relații transatlantice de la DIHK. „Toți actorii relevanți analizează această problemă”.

„Dacă se poate pune accentul pe faptul că aceste reguli sunt cât mai armonizate și simple posibil, ca parte a acestor negocieri, acest lucru s-ar putea dovedi avantajos pentru companiile germane”, a declarat Kober.

UE are acorduri de liber schimb cu majoritatea membrilor CPTPP, inclusiv Noua Zeelandă, Japonia, Regatul Unit și Canada, a subliniat el. „Posibilitatea de a cumula originea între diferite acorduri de liber schimb este foarte utilă.”

„Sperăm că, dacă va fi un succes, dacă vom vedea beneficii tangibile în diferite domenii, acest lucru ar putea atrage și alte țări să se alăture și să colaboreze într-un sens pozitiv”, a adăugat Kober.

„Așa că, cu cât mai mulți, cu atât mai bine.”

Când negociem bilateral cu un hegemon, o facem dintr-o poziție de slăbiciune”. Premierul Canadei, discurs tranșant la Davos

