Cum funcționează succesiunea în Iran și cine va fi următorul lider suprem al țării

Election Day In Iran
Liderul suprem religios al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Foto: Getty Images
În Iran, liderul suprem este centrul unei teocrații complexe de împărțire a puterii și are ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat. Moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, după aproape 37 de ani la putere, ridică întrebări extrem de importante cu privire la viitorul țării. Contururile unui proces complex de succesiune au început să se contureze în dimineața de după asasinarea lui Khamenei, scrie The Washington Post.

Principalii lideri ai Iranului

 
Iran Key Leaders
Acest colaj cu fotografii de arhivă prezintă personalități politice și religioase importante din Iran. Rând de sus, de la stânga la dreapta: liderul suprem Ayatollahul Ali Khamenei, președintele Masoud Pezeshkian, ministrul de externe Abbas Araghchi, consilierul lui Khamenei pentru politici publice Ali Larijani, președintele Curții Supreme Gholam Hossein Mohseni Ejehi, șeful Adunării Experților Mohammad-Ali Movahedi Kermani și secretarul Consiliului Gardienilor Ahmad Jannati. Rândul de jos, de la stânga la dreapta, șeful de cabinet al lui Khamenei Mohammad Golpayegani, consilierul lui Khamenei pentru afaceri internaționale Ali Akbar Velayati, consilierul lui Khamenei pentru politică externă Kamal Kharazi, primul vicepreședinte Mohammad Reza Aref, președintele Parlamentului Mohammad Bagher Ghalibaf, imamul rugăciunii de vineri din Teheran Ahmad Khatami și fiul liderului suprem Mojtaba Khamenei. Foto: Profimedia

Un consiliu de conducere temporar preia atribuțiile

Conform prevederilor constituției, Iranul a format duminică un consiliu care să preia atribuțiile de conducere și să guverneze țara.

Consiliul este format din președintele în exercițiu al Iranului, șeful sistemului judiciar al țării și un membru al Consiliului Gardienilor ales de Consiliul de Expediție al Iranului, care consiliază liderul suprem și soluționează disputele cu parlamentul.

Președintele reformist al Iranului, Masoud Pezeshkian, și șeful sistemului judiciar de linie dură, Gholamhossein Mohseni Ejei, sunt membrii care vor interveni și „vor prelua temporar toate atribuțiile de conducere”.

Un grup de clerici selectează un nou lider suprem

Deși consiliul de conducere va guverna în perioada de tranziție, un grup de 88 de membri numit Adunarea Experților „trebuie, cât mai curând posibil”, să aleagă un nou lider suprem, conform legii iraniene.

Grupul este format în întregime din clerici șiiți, care sunt aleși prin vot popular la fiecare opt ani și ale căror candidaturi sunt aprobate de Consiliul Gardienilor, organismul de supraveghere constituțional al Iranului. Acest organism este cunoscut pentru descalificarea candidaților în diverse alegeri din Iran, iar Adunarea Experților nu face excepție. Consiliul Gardienilor l-a exclus pe fostul președinte iranian Hassan Rouhani, un moderat relativ a cărui administrație a încheiat acordul nuclear din 2015 cu puterile mondiale, de la alegerile pentru Adunarea Experților din martie 2024.

Fiul lui Khamenei ar putea fi un posibil candidat

Deliberările clericale privind succesiunea și mașinațiile legate de aceasta au loc departe de ochii publicului, ceea ce face dificilă evaluarea celui care ar putea fi principalul candidat.

Anterior, se credea că protejatul lui Khamenei, președintele Ebrahim Raisi, cunoscut pentru poziția sa dură, ar putea încerca să preia conducerea. Cu toate acestea, el a murit într-un accident de elicopter în mai 2024. Astfel, unul dintre fiii lui Khamenei, Mojtaba, un cleric șiit în vârstă de 56 de ani, a rămas ca potențial candidat, deși nu a deținut niciodată o funcție guvernamentală. Însă transferul de la tată la fiu în cazul unui lider suprem ar putea stârni furia nu numai a iranienilor care critică deja conducerea clericală, ci și a susținătorilor sistemului. Unii ar putea considera acest lucru ca fiind neislamic și în concordanță cu crearea unei noi dinastii religioase după prăbușirea, în 1979, a guvernului șahului Mohammad Reza Pahlavi, susținut de SUA.

O astfel de tranziție a mai avut loc o singură dată

A mai existat o singură transferare a puterii în funcția de lider suprem al Iranului, cel mai important factor de decizie de la Revoluția Islamică din 1979.

În 1989, marele ayatollah Ruhollah Khomeini a murit la vârsta de 86 de ani, după ce a fost figura emblematică a revoluției și a condus Iranul în războiul sângeros de opt ani cu Irakul. Această tranziție are loc acum, după ce Israelul a lansat un război de 12 zile împotriva Iranului în iunie 2025.

Puterea vastă a unui lider suprem

Liderul suprem se află în centrul complexei teocrații șiite iraniene, bazate pe împărțirea puterii, și are ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat.

El este, de asemenea, comandantul suprem al armatei țării și al puternicei Gărzi Revoluționare, o forță paramilitară pe care Statele Unite au desemnat-o drept organizație teroristă în 2019 și pe care Khamenei a împuternicit-o în timpul domniei sale.

Garda, care a condus așa-numita „Axa Rezistenței”, o serie de grupuri militante și aliați din Orientul Mijlociu menite să contracareze SUA și Israelul, deține, de asemenea, averi și proprietăți considerabile în Iran.

LIVE TEXT Ali Khamenei a fost ucis. Teheranul a confirmat moartea ayatollahului. Operațiunea americano-israeliană împotriva Iranului continuă

VIDEO Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei

