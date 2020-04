Cum gestionează un stat american creșterea bruscă a cererii pentru nașteri de acasă, în timp de COVID-19

În vreme ce pandemia de COVID-19 s-a abătut asupra spitalelor din New York și alte părți ale SUA, a fost înregistrată o creștere bruscă a cererii de moașe care pot aduce pe lume copii acasă sau în spații ce nu sunt parte a sistemului de sănătate obișnuit, transmite The New York Times.

“Oamenii se gândesc la planuri de naștere și să facă tot ce pot pentru a evita spitalele”, spune Sarita Bennett, președintele Alianței Nord Americane de Moașe.

Jeanette Breen, o moașă cu o experiență de trei decenii, spune că a ajutat opt femei să nască în primele trei luni ale anului. Însă, în aprilie, a primit mai mult de 25 de cereri, spune ea, aproape toate din partea femeilor care inițial planificaseră nașteri în spital, alături de doctori.

Luni, administrația guvernatorului statului New York a anunțat crearea unei comisii care să autorizeze rapid centre doar pentru nașteri, ca alternativă la spitale.

“Centrele pentru nașteri pot fi alternative sigure pentru sarcinile cu risc scăzut – atenuând presiunea asupra spitalelor și oferind un mediu de sprijin pentru mame în timpul unei perioade care este deja stresantă”, a spus Melissa DeRosa, adjunctul-șef al guvernatorului Andrew Cuomo.

Unele spitale au fost atât de copleșite încât ginecologii și obstetricienii au fost redirecționați să trateze pacienții de coronavirus, a spus doctorul Michael Nimaroff, vicepreședinte al celei mai mari rețele de îngrijire medicală din New York.

Femeile se tem de infectarea în spitale, deși un risc mai mare pare a fi că sunt asimptomatice și astfel infectează personalul din spital.

Unele mame au fost testate pozitiv după ce au născut în spitale, iar unele moașe, multe dintre ele muncind în acele locații, s-au îmbolnăvit.

Spitalele fac schimbări, ca urmare a îngrijorărilor exprimate de femeile însărcinate și pentru a-și proteja personalul.

Rețeaua Northwell Health spune că testează mamele care așteaptă să nască înainte ca acestea să fie internate. O mamă care este infectată dar asimptomatică este ținută la aproape doi metri de nou născut, excepție făcând momentul hrănirii de la sân.

O mamă care dezvoltă simptome este aproape imediat izolată de copilul ei, spune Nimaroff. “Din păcate, mama nu poate forma o legătură cu bebelușul”, a declarat acesta.

În statul New York, sunt aproape 1.150 de moașe-asistente certificate. Majoritatea lucrează în spitale iar un număr mic este specializat în nașterile de acasă.

În aproape jumătate din Statele Unite, nașterile acasă sunt ilegale deoarece sunt considerate prea periculoase. Alte state, precum New York, au reguli stricte privind nașterea la domiciliu.

În unele cazuri, femeile care planifică să nască acasă au avut până la urmă nevoie să meargă oricum la spital deoarece procesul nu decurgea cum trebuie. Iar mersul la spital este îngreunat de timpul de răspuns mai greoi al ambulanțelor din această perioadă.

Moașele aduc pe lume bebeluși pe cât de natural este posibil, fără ajutorul doctorilor sau a medicamentelor, doar dacă nu este o urgență. Femeile considerate cu risc scăzut de complicații sunt cele mai adecvate candidate.

