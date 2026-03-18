Cum au dus ignoranța, neînțelegerile și confuzia la sabotarea negocierilor privind programul nuclear al Iranului

Dintre numeroasele schimburi de replici bizare care au avut loc în perioada premergătoare atacului american-israelian asupra Iranului, poate cea mai neașteptată a fost invitația adresată de Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, ministrului iranian de Externe, Abbas Araghchi, de a se alătura lui și ginerelui lui Trump, Jared Kushner, într-o vizită la grupul de luptă al portavionului USS Abraham Lincoln, relatează The Guardian.

Ideea că Araghchi ar părăsi negocierile din Oman privind viitorul programului nuclear al Iranului pentru a vizita o navă trimisă în Golful Persic în încercarea de a răsturna guvernul său părea, în cel mai bun caz, ciudată. Dar acest lucru era caracteristic pentru modul neortodox în care Kushner și Witkoff au abordat negocierile nucleare care s-au întins pe parcursul anului trecut și al acestui an și care au fost întrerupte de două ori de atacuri aeriene israeliene și americane.

Un diplomat din regiunea Golfului, care are cunoștințe directe despre negocieri și este furios pe comportamentul lui Witkoff și Kushner, i-a descris pe cei doi drept „agenți israelieni care au conspirat pentru a-l forța pe președintele SUA să intre într-un război din care acum încearcă cu disperare să iasă”.

Witkoff nu pretinde că ar avea cunoștințe de specialitate despre regiune – într-unul dintre interviurile sale recente, el s-a referit la strâmtoarea Ormuz ca la „Golful Ormuz”. În mod similar, el a recunoscut într-un interviu că informațiile sale despre programul nuclear al Iranului erau superficiale, dar a insistat că „era competent să discute despre acesta, deoarece îl studiase”.

Cu toate acestea, în cele cinci sesiuni ale primei runde de negocieri de anul trecut – desfășurate înainte de războiul de 12 zile din iunie – Witkoff a luat rareori notițe și l-a avut alături doar pe Michael Anton, un eseist și filosof politic cu poziții dure, fără o specializare în dosarul nuclear iranian. Anton trebuia să aibă o echipă tehnică anonimă la Washington și, uneori, cum a fost în mai 2025, aceștia puteau formula cerințe tehnice stricte, dar acest nivel de expertiză nu a fost niciodată prezent în cadrul negocierilor.

Când negocierile au fost reluate în Oman, pe 6 februarie, Witkoff, încălcând protocolul și spre surprinderea ministrului de externe al Omanului, Badr bin Hamad Al Busaidi, a sosit la Muscat însoțit de amiralul Brad Cooper, comandantul forțelor americane din Orientul Mijlociu, îmbrăcat în uniformă navală completă. Explicația lui Witkoff a fost că „se întâmpla să fie în zonă”.

Cooper a fost rugat politicos de gazdele sale din Oman să părăsească negocierile.

În schimb, administrația Obama a trimis 10 înalți funcționari din patru departamente diferite la negocierile cu Iranul de la Viena, în 2009. Discuțiile s-au întins, de fapt, pe trei zile de câte 24 de ore, iar negociatorii au ținut legătura permanent cu Washingtonul pentru a verifica detaliile acordului propus.

Motivul pentru care aceste negocieri indirecte au eșuat nu este doar o chestiune de curiozitate istorică sau un exercițiu retrospectiv de atribuire a vinei pentru declanșarea unui război atât de dezastruos; este relevant pentru a stabili dacă este fezabil doar un acord nuclear sau dacă va fi necesar acum un acord mai amplu.

Acest lucru este important deoarece, după război, dacă guvernul iranian va supraviețui, cererile din interiorul țării pentru obținerea unei arme nucleare vor crește inevitabil. Presupusa declarație de săptămâna trecută a noului lider suprem, Mojtaba Khamenei, nu a făcut nicio referire la faptul dacă fatwa care interzice utilizarea armelor nucleare, emisă de răposatul său tată, rămâne în vigoare. Protestatarii din fața Ministerului Afacerilor Externe din Teheran au cerut să nu se reia negocierile cu Statele Unite.

Cei implicați în negocieri spun că neînțelegerile cu privire la modul în care funcționa complexul program nuclear al Iranului – inclusiv, de exemplu, scopul și necesarul de uraniu al Reactorului de Cercetare de la Teheran (TRR), amploarea programului nuclear viitor planificat de Iran și oferta ca firmele americane să se implice în economia Iranului – au contribuit toate la marșul către război.

Witkoff a redus, de asemenea, timpul alocat, astfel încât, pe 17 februarie, a purtat discuții și cu Ucraina, rezervând doar trei ore și jumătate pentru iranieni. Întrucât, la cererea iranienilor, aceste discuții se desfășurau pe cale indirectă, schimburile de opinii au fost frustrant de scurte.

Iranienii spun acum că discuțiile au fost de la bun început un subterfugiu, menit să creeze spațiu pentru ca SUA să-și adune armata. Witkoff, la rândul său, a spus că iranienii erau „înșelători”, „plini de subterfugii” și „păreau suspecți”.

Un diplomat din regiunea Golfului a declarat: „Mai mult timp și mai multă experiență nu ar fi garantat un acord, dar ar fi fost de ajutor. Ce pot spune este că, în toate explicațiile privind ceea ce s-a întâmplat, iranienii au fost, de obicei, cei care au spus adevărul.”

Oferta de la Geneva

Iranul trebuie să-și asume o parte din responsabilitate. Nu a publicat niciodată oferta sa scrisă de șapte pagini pentru un nou acord, inclusiv anexa, care i-a fost prezentată lui Witkoff în timpul rundei finale de negocieri de la Geneva, în ciuda apelurilor venite din interiorul Iranului în acest sens. Araghchi a declarat că speră ca adevărul despre ceea ce s-a întâmplat în ultima zi a negocierilor, 26 februarie, să fie cunoscut în curând. Ar putea face acest lucru chiar el, publicând oferta Iranului – una pe care Jonathan Powell, consilierul pentru securitate națională al Regatului Unit, prezent la negocieri, a considerat-o demnă de luat în considerare. Kushner a recunoscut că ar fi putut fi prezentat un acord mai bun decât acordul nuclear al lui Obama, încheiat în 2015.

Poate că a fost o greșeală și faptul că nu i s-a permis lui Witkoff să păstreze o copie a ofertei, întrucât ar fi putut cel puțin să o arate unor oficiali din Washington mai competenți din punct de vedere tehnic. Witkoff avea să descrie ulterior reticența acestora de a-i înmâna documentul ca pe un „semn” că nu erau interesați de un acord și că doar câștigau timp.

Cu toate acestea, Kelsey Davenport, directorul pentru politica de neproliferare al Arms Control Association (ACA), a declarat că era de înțeles faptul că iranienii nu doreau să-și dezvăluie poziția de negociere, având în vedere antecedentele lui Trump în ceea ce privește publicarea de materiale confidențiale pe platforma sa Truth Social.

„Dacă aș fi în locul Iranului, aș presupune că Trump ar împărtăși detalii despre negocieri pe Truth Social și cu [Benjamin] Netanyahu și că ar exista o presiune și mai mare din partea israelienilor pentru a submina procesul diplomatic”, a spus Davenport. „Așadar, nu mă surprinde faptul că Iranul nu a vrut să ofere informații.”

Dar esența a ceea ce s-a propus la Geneva începe să se contureze încet. Oficialii britanici informați cu privire la conținutul acordului au considerat că este o înțelegere bună, pe care se poate construi, în parte pentru că, spre deosebire de acordul nuclear din 2015, nu existau clauze de expirare.

Planul privind un consorțiu regional de îmbogățire condus de SUA, care fusese un element central al rundei anterioare de negocieri, a fost abandonat. S-a ajuns la un acord general privind restabilirea supravegherii depline a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Sub monitorizarea și verificarea AIEA, Iranul urma să elimine stocul său de 440 kg de uraniu deja îmbogățit la 60 %. Stocul, despre care se crede acum că se află sub dărâmăturile uzinei de la Fordow, nu urma să fie exportat în străinătate, așa cum se propusese în trecut, ci urma să fie diluat, un proces recunoscut ca fiind în mare măsură ireversibil.

Cel mai mare obstacol a fost faptul că Iranul a refuzat să renunțe la insistența sa asupra dreptului de a îmbogăți uraniu pentru viitorul său program nuclear, ceea ce ar fi presupus, în cele din urmă, permisiunea de a opera 30 de centrifuge, un număr mult mai mic decât în prezent. Amenințarea pe care o reprezentau depindea de calitatea regimului de inspecție. Iranul a acceptat că, din cauza distrugerii instalațiilor sale de îmbogățire de la Fordow și Natanz, va exista o pauză de mai mulți ani în procesul de îmbogățire. În ultima zi a negocierilor de la Geneva, Iranul a propus un moratoriu de trei până la cinci ani, prelungind pauza până după încheierea mandatului președintelui american, dar, după o consultare telefonică cu Trump în timpul pauzei de prânz, Witkoff s-a întors insistând asupra unei perioade de 10 ani. SUA au declarat că vor plăti pentru combustibilul nuclear care urma să fie importat în acea decadă.

Până în acea ultimă zi – cu două zile înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze atacul – cele două echipe de negociatori ajunseseră, de asemenea, la un acord privind ridicarea a 80% din sancțiunile impuse Iranului, a declarat o sursă implicată în discuții. Oman a afirmat că sunt necesare cel puțin încă trei luni pentru a pune la punct detaliile.

Cu siguranță, era o propunere mai moderată decât cererile maximaliste formulate de SUA la 29 mai anul trecut, cu două săptămâni înainte ca Israelul să declanșeze războiul de 12 zile împotriva Iranului, la 13 iunie.

Înaintea rundelor finale de negocieri, Iranul a dat din nou de înțeles că Statele Unite ar avea parte de o „bonanza comercială” dacă ar semna acordul. Hamid Ghanbari, viceministru de externe, le-a spus oamenilor de afaceri iranieni în această lună că „interesele comune în domeniile petrolului și gazelor, inclusiv zăcămintele comune [cu țările vecine], precum și investițiile în sectorul minier și chiar achiziționarea de aeronave civile, au fost incluse în discuțiile cu SUA”.

Odată ce negocierile de la Geneva s-au încheiat, ambele părți semnând doar o declarație privind progresele înregistrate, a fost evident pentru ministrul de externe al Omanului că războiul era iminent, iar acesta s-a deplasat de urgență la Washington pentru a explica cât de aproape considera el că erau cele două părți de o soluție. Însă propunerea sa privind stocarea zero nu a avut aceeași forță ca cea privind îmbogățirea zero.

Călătoria rapidă peste Atlantic reflecta convingerea Omanului că Witkoff și Kushner, fie în mod conștient, fie din ignoranță, nu-i prezentau lui Trump adevărul cu privire la progresul negocierilor. Existau, de asemenea, îndoieli cu privire la concentrarea lui Trump. O încercare anterioară de a-l implica pe Trump în discuțiile privind stadiul negocierilor s-a deteriorat când președintele a schimbat subiectul conversației către unul dintre subiectele sale preferate: pantofii. Privind în urmă, ar fi fost mai bine să se trimită un emisar de rang mai înalt pentru a încerca să mențină atenția lui Trump. O zi mai târziu a început războiul, notează sursa citată.

„Administrația Trump este extrem de impenetrabilă”

De la începutul războiului, Witkoff a susținut că Iranul a trecut printr-un „moment Perry Mason” în cadrul negocierilor, când s-a descoperit că acesta fusese surprins stocând în secret uraniu puternic îmbogățit la reactorul său de cercetare. Aceste dovezi se aflau însă de mult timp în domeniul public.

Informările oficiale ale SUA de la izbucnirea ostilităților au scos la iveală, de asemenea, neconcordanțe cu privire la faptul dacă programul iranian de rachete balistice reprezenta o „linie roșie” care trebuia inclusă în negocieri.

Katariina Simonen, profesor asociat la Universitatea Națională de Apărare din Finlanda, a declarat: „Administrația Trump este extrem de impenetrabilă. Este un cerc închis. Comunitatea americană specializată în controlul armamentului s-a străduit să ofere consultanță de specialitate în domeniul fizicii nucleare, dar echipa lui Trump nu pare interesată. Probabil cea mai mare frustrare este faptul că acest acord ar fi permis Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) să revină în Iran, iar astfel multe probleme ar fi putut fi rezolvate.”

