Cum își amintește nepotul papei Francisc de „unchiul Jorge” și care e lecția cea mai de preț pe care a învățat-o de la suveranul pontif

Pentru familia sa, papa Francisc a fost pur și simplu „Jorge Mario”, chiar și în timpul celor 12 ani în care a condus Biserica Catolică.

„Când Jorge a decis să accepte papalitatea, a înțeles că viața sa, așa cum o știa, se va schimba pentru totdeauna, și la fel am făcut și noi”, a declarat nepotul papei, José Ignacio Bergoglio, pentru BBC News Mundo.

„Când am auzit de moartea sa, a venit cu o anumită mângâiere a sufletului, pentru că știam că preaiubitul nostru era în sfârșit în pace și, încă o dată, era pur și simplu unchiul nostru Jorge.”

Înainte de a deveni primul sud-american care conduce Biserica Catolică, Papa Francisc a fost Jorge Mario Bergoglio, născut într-o familie unită, din clasa de mijloc, în capitala Argentinei, Buenos Aires.

Cel mai mare dintre cei cinci frați, el a descris adesea legătura lor ca fiind „la fel de strânsă ca degetele de la o mână”. Printre aceștia, a avut o legătură specială cu sora sa mai mică, María Elena - în prezent singurul membru supraviețuitor al familiei sale apropiate.

Figura paternă

Papa Francisc a jucat, de asemenea, un rol esențial în viața nepotului său, fiul Mariei Elena, José Ignacio, care a crescut fără tată.

„Întotdeauna spun că cei doi unchi ai mei, Alberto și Jorge, au devenit figurile paterne care mi-au lipsit atât de mult în copilărie”, a declarat José Ignacio. „Jorge știa să fie serios atunci când era nevoie, dar nu și-a pierdut niciodată spontaneitatea sau simțul umorului. A fost un unchi cald, accesibil și l-am iubit profund.”

José Ignacio își amintește foarte bine ziua în care unchiul său a fost ales papă, un moment care l-a uimit, mai ales după ce respinsese toate speculațiile potrivit cărora Jorge ar putea accede la papalitate.

„M-am dus la un prieten de familie pentru o masă și am început să urmărim conclavul. În momentul în care s-a ridicat fumul alb, am început să tremur. Am devenit incredibil de emoționat”, a spus el.

„Apoi, protodiaconul a ieșit și a anunțat: «Habemus Papam». Eu am auzit doar «Giorgio Mario». Am căzut în genunchi în fața televizorului și am început să plâng.”

Drumul scurt pentru a împărtăși vestea cu mama sa, care locuia la doar câteva străzi distanță, a durat mult mai mult decât de obicei. Oriunde mergea, localnicii îl opreau pentru a-l felicita.

„Acasă, mi-am îmbrățișat mama și am plâns împreună o vreme. Apoi au început să sosească verișorii și prietenii, iar telefonul a sunat încontinuu.”

În mijlocul haosului, cu presa locală și internațională campată în fața ușii lor, telefonul a sunat din nou în jurul orei 21.00. O voce îndepărtată la celălalt capăt al firului a spus pur și simplu: „Alo”.

„Cu cine vorbesc?”, am întrebat. „Sunt Jorge, boludo”, a venit răspunsul [folosind argoul grosolan pe care argentinienii îl folosesc pentru „idiot”, adesea cu afecțiune].

„Era papa Francisc, înjurând”, își amintește José Ignacio. „I-am dat telefonul mamei. În timp ce vorbeau, i-am văzut lacrimile uscându-se. A fost un moment incredibil de emoționant.”

Mesaj puterni c

Sute de mii de persoane sunt așteptate să se adune sâmbătă în Piața Sfântul Petru pentru funeraliile papei Francisc, inclusiv lideri mondiali, oficiali catolici și persoane îndoliate din întreaga lume.

Cu toate acestea, José Ignacio a declarat că familia sa nu intenționează să călătorească la Roma pentru slujbă.

„Credem cu tărie că locul nostru este aici”, a explicat el, încurajând persoanele aflate în doliu să onoreze memoria papei Francisc prin donații caritabile, un gest care, în opinia sa, ar fi un omagiu mai semnificativ.

José Ignacio i-a împărtășit papei vestea sarcinii soției sale în timpul ultimei lor conversații, un moment care va rămâne întipărit în memoria sa pentru totdeauna.

„Bucuria și emoția pe care le-a exprimat au fost profund semnificative pentru mine”, a spus el, adăugând că papa Francisc i-a lăsat un mesaj puternic de a trăi o viață de solidaritate, austeritate, umilință și angajament.

De asemenea, el și-a amintit de o conversație din adolescență, când unchiul său era cardinal, remarcând că atunci a primit cel mai bun sfat despre cum să facă lumea un loc mai bun.

„Schimbarea vine din interior, prin angajament”, îi spusese unchiul său.

„Dacă ești nemulțumit de poliție, devino polițist și schimb-o din interior. Dacă ești nemulțumit de politică, implică-te în politică. Cu angajament și convingere, putem crea o lume mai bună”, a spus el.

„Cred că aceasta este una dintre cele mai profunde lecții pe care le-am învățat de la el”.

