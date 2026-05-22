Cum își extinde Iranul puterea în Strâmtoarea Ormuz: puncte de control pe insule, acorduri diplomatice și taxe maritime

Iranul aplică un sistem pe mai multe niveluri pentru controlul navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, în contextul în care țările încearcă să-și refacă rezervele de energie, aflate în scădere din cauza războiului. Statele Unite au avertizat împotriva respectării controalelor impuse de Iran. Unii transportatori și guverne își asumă totuși acest risc, anunță Reuters într-un reportaj.

Echipajul unui petrolier care a pornit din Dubai și-a adunat curajul și a navigat cu grijă pe ruta indicată de Iran, ținându-se aproape de țărm și manevrând uriașa navă printre punctele de control insulare din Strâmtoarea Hormuz.

Agios Fanourios I, o navă de 330 de metri lungime, încărcată cu țiței irakian și cu destinația Vietnam, era blocată în largul coastelor Dubaiului încă de la sfârșitul lunii aprilie. Însă, pe 10 mai, a pornit spre strâmtoare după o înțelegere directă cu Iranul, supravegheată de prim-ministrul Irakului.

Ordinele date de Iran petrolierului făceau parte dintr-un mecanism complex, pe mai multe niveluri, pe care țara l-a pus în aplicare pentru a permite trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Având în vedere că Iranul deține acum controlul de facto asupra strâmtorii, sistemul poate implica acorduri între guverne, verificări intense din partea guvernului iranian și, uneori, taxe în schimbul trecerii în siguranță, a constatat Reuters.

În Vietnam, Irak, Grecia și dincolo de aceste țări, parcursul navei a fost monitorizat îndeaproape, inclusiv de două persoane intervievate de Reuters. Periodic, transponderul se oprea, dar Agios Fanourios I își continua drumul. Nu departe de acolo, în aceeași zi, o altă navă a fost lovită de un proiectil, provocând un mic incendiu, potrivit unei agenții britanice de siguranță maritimă.

Târziu în seara zilei de 10 mai, ecranele s-au aprins cu pictograma navei Agios Fanourios I. Însă, în timp ce petrolierul trecea pe lângă Insula Ormuz, a fost oprit de ambarcațiunile rapide ale Gărzii Revoluționare Islamice, potrivit unui oficial iranian.

Luptătorii din IRGC care patrulau în strâmtoare, care inițial lăsaseră nava să treacă, i-au ordonat acum navei să se oprească. Oficialul iranian a declarat că existau suspiciuni privind transportul de marfă de contrabandă și că doreau să inspecteze nava.

Câteva ore mai târziu, nava a primit autorizația iraniană de a-și continua drumul, transformând ceea ce este de obicei un tranzit de cinci ore prin strâmtoare într-o calvar de două zile.

„Odată ce am fost informați că Agios a trecut de Hormuz, am răsuflat ușurați”, a spus una dintre persoanele care monitorizau călătoria. Nu s-au efectuat plăți, au declarat administratorul navei, Eastern Mediterranean Shipping, și șase persoane care aveau cunoștință despre tranzit.

„Avem motive să credem că iranienii au închis ochii la tranzitul navei Agios Fanourios I, în urma presiunilor exercitate de Irak și Vietnam”, a scris Konstantinos Sakellaridis, director de operațiuni la Eastern Mediterranean Shipping, într-un răspuns la întrebările adresate de Reuters.

Donald Trump a anunțat că SUA vor ghida navele țărilor terțe din Strâmtoarea Ormuz. Foto: Profimedia

Controlul exercitat de Iran asupra Strâmtorii Ormuz, pe unde trece aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol, a aruncat economia mondială în haos. Pentru a dezvălui modul în care Iranul și-a consolidat controlul asupra acestui punct strategic de strângere în ultimele săptămâni, Reuters a intervievat 20 de persoane cu cunoștințe despre mecanismul în evoluție, inclusiv surse din sectorul transportului maritim din Asia și Europa, precum și oficiali iranieni și irakieni, a examinat documente iraniene legate de procesul de verificare și a analizat mișcările navelor. Luate împreună, acestea oferă o perspectivă rară asupra modului în care funcționează schema iraniană, în care puternicul Corp al Gărzii Revoluționare Islamice joacă un rol central, arată agenția internațională de presă.

Până la începutul lunii mai, aproximativ 1.500 de nave, cu circa 22.500 de marinari la bord, erau blocate în Golful Persic, potrivit armatei americane. Acest blocaj maritim se datorează capacității Iranului de a ataca navele din strâmtoare de-a lungul coastei. Strânsoarea sa a transformat conflictul în ceea ce șeful Agenției Internaționale pentru Energie a descris drept cea mai gravă criză energetică din istorie. Marina SUA a răspuns impunând propriul blocaj asupra navelor și încărcăturilor iraniene, cu un cordon în afara strâmtorii.

Doar un număr redus de nave au trecut prin această cale navigabilă. Între 18 aprilie și 6 mai, mai puțin de 60 de nave au reușit să treacă, potrivit unei analize nepublicate realizate de firma americană SynMax Intelligence. Înainte de război, aproximativ 120-140 de nave traversau strâmtoarea într-o zi obișnuită, aproximativ jumătate dintre acestea fiind petroliere.

Cetățenilor americani le este interzis să efectueze tranzacții cu guvernul iranian în conformitate cu legile americane privind sancțiunile. Persoanele care nu sunt cetățeni americani pot fi, de asemenea, supuse unor „sancțiuni secundare” pentru relațiile cu entități iraniene. În plus, multe guverne occidentale mențin propriile sancțiuni și restricții referitoare la Iran.

Randare 3D a unei hărţi topografice a Strâmtorii Ormuz, Golful Persic.Foto: Getty Images

Departamentul Trezoreriei SUA a emis o declarație pe 1 mai în care avertiza „asupra riscurilor legate de sancțiuni în cazul efectuării acestor plăți către regimul iranian sau al solicitării de garanții de la acesta pentru trecerea în siguranță”.

Noul mecanism iranian include un sistem pe mai multe niveluri care acordă prioritate navelor legate de aliații săi, Rusia și China, urmate de țări precum India și Pakistan, care au legături strânse cu Teheranul, și apoi de acorduri interguvernamentale care permit trecerea unor nave precum „Agios Fanourios I”, a constatat Reuters.

„Departamentul este pregătit să ia măsuri împotriva oricărei companii străine care susține comerțul ilicit iranian”, a declarat Departamentul Trezoreriei SUA în răspunsul la întrebările adresate de Reuters cu privire la acest sistem.

Reuters nu a putut determina în mod independent câte nave au utilizat acest sistem până în prezent. Iranul a declarat că navele legate de Statele Unite sau Israel, care au lansat atacuri aeriene asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, nu pot traversa strâmtoarea.

Două surse europene din domeniul transportului maritim au declarat că unele nave care nu sunt acoperite de acorduri interguvernamentale plătesc autorităților iraniene peste 150.000 de dolari pentru a-și asigura trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz.

Navele sunt uneori taxate cu taxe de securitate și navigație, care variază în funcție de încărcătură, au declarat pentru Reuters doi înalți oficiali iranieni. Niciunul dintre oficiali nu a furnizat cifre concrete, dar unul dintre ei a spus că „nu toate țările sunt supuse acestor taxe”.

Reuters nu a putut confirma în mod independent sumele percepute de la nave sau suma totală care a intrat în vistieria iraniană.

„Noua normă”

Conform dreptului maritim internațional, guvernele nu pot percepe taxe pentru trecerea în condiții de siguranță printr-o strâmtoare. Cu toate acestea, pot exista taxe legate de securitate sau de servicii, atâta timp cât navele tuturor țărilor sunt tratate în mod egal.

Aceste plăți și numele armatorilor care au plătit autorităților iraniene pentru a-și recupera navele sunt secrete bine păzite, deoarece astfel de plăți ar încălca sancțiunile economice impuse de SUA asupra guvernului iranian. Reuters nu a putut stabili cum au fost transferați banii sau către ce entitate iraniană.

Pe lângă eventualele taxe, cei care încalcă regulile ar pierde și acoperirea asigurării pentru efectuarea de plăți care ar putea beneficia IRGC, deoarece aceasta este o organizație teroristă desemnată la nivel internațional, potrivit a doi experți în asigurări maritime. Unii vor trece datorită alianțelor politice, alții vor trebui să plătească, alții vor fi respinși.

Disponibilitatea armatorilor de a trata direct cu Iranul, în ciuda riscurilor, arată gradul în care strâmtoarea se află sub controlul Republicii Islamice, a spus Danny Citrinowicz, un fost ofițer de informații israelian specializat în cercetarea și analiza Iranului.

Strâmtoarea va fi blocată sau deschisă numai cu aprobarea regimului iranian. Unii vor reuși să treacă datorită alianțelor politice, alții vor trebui să plătească, iar alții vor fi întorși din drum. Aceasta este noua normă

Ca răspuns la concluziile Reuters privind noul mecanism de control al Iranului, Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a solicitat deschiderea strâmtorii Ormuz și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „viitoarele aranjamente privind strâmtoarea”.

„Astfel de aranjamente ar trebui să respecte dreptul și practicile internaționale și să țină seama de preocupările legitime în materie de securitate ale statelor riverane, precum și de cerințele legitime ale țărilor din regiune și ale comunității internaționale”, se arată în declarația ministerului.

Verificări de afiliere

În afara acordurilor guvernamentale, procesul de obținere a permisiunii iraniene de tranzit implică o procedură detaliată de verificare efectuată de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), forța de luptă de elită a Iranului, potrivit a trei surse iraniene și unei surse din sectorul transportului maritim european. IRGC examinează un așa-numit document de afiliere furnizat de un armator sau operator naval și transmis prin intermediul unui intermediar, au precizat sursele.

„Verificarea afilierii are scopul de a identifica dacă nava are vreo legătură cu SUA sau Israelul”, a declarat sursa europeană din domeniul transportului maritim. Gărzii îi ia aproximativ o săptămână să examineze documentația și, în timpul procesului, ar putea dori să inspecteze fizic nava, a spus sursa.

IRGC solicită armatorilor să dezvăluie detalii, inclusiv valoarea încărcăturii navei, pavilionul, originea și destinația acesteia, proprietarul și administratorul înregistrat, precum și naționalitățile echipajului, potrivit documentelor analizate de Reuters, care au fost trimise surselor din industria maritimă de către Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic din Iran. Autoritatea a fost înființată în ultimele săptămâni pentru a aproba și a impozita tranzitul navelor.

Criză energetică globală, din cauza blocării Strâmtorii Ormuz. Foto: Profimedia

Verificarea este efectuată de instituții de stat iraniene, inclusiv Organizația Porturilor și Maritimă, Ministerul Industriei, Minelor și Comerțului, organizația națională de transport maritim și supraveghetorul de securitate al Consiliului Suprem de Securitate Națională, potrivit celor trei înalți oficiali iranieni. Garda Revoluționară Islamică (IRGC), care deține o autoritate extinsă asupra securității iraniene, este implicată și în evaluarea navelor, au declarat oficialii.

Acordurile bilaterale privind tranzitul includ o etapă suplimentară: țările contactează ministrul de externe al Iranului pentru a solicita permisiunea. Ministrul transmite aceste solicitări Consiliului Suprem de Securitate Națională, din care fac parte IRGC și reprezentanți ai Liderului Suprem Mojtaba Khamenei, a precizat unul dintre oficiali.

„ Se ia apoi o decizie, care este comunicată organismelor relevante, inclusiv IRGC”, a spus oficialul. El a adăugat că IRGC furnizează coordonatele și instrucțiunile necesare pentru un tranzit în condiții de siguranță.

În cazul navei Agios Fanourios I, guvernul irakian a colaborat cu SOMO, compania de stat de comercializare a petrolului, pentru a încheia un acord cu Iranul sub supravegherea prim-ministrului irakian de atunci, Mohammed Shia al-Sudani, potrivit a două surse care au cunoștință despre acest aranjament, citate de Reuters.

Trei oficiali ai Ministerului Petrolului din Irak au declarat că au transmis iranienilor lista de încărcătură și informațiile privind echipajul navei „Agios Fanourios I” înainte de trecerea acesteia.

Strâmtoarea Ormuz. Sursa: Profimedia

Alte țări au stabilit aranjamente diferite. Printre acestea se numără India, care importă aproximativ 90% din necesarul său de petrol și aproximativ 50% din necesarul de gaze, o mare parte din acestea trecând prin strâmtoarea Hormuz.

New Delhi folosește ambasada sa din Teheran pentru a menține legătura cu autoritățile iraniene, inclusiv cu IRGC și cu marina iraniană, care verifică navele pe care India dorește să le trimită în afara Golfului, potrivit unui oficial al Ministerului Transporturilor Maritime din India.

„Odată ce totul este verificat, căpitanului navei i se indică o rută de urmat, iar nava părăsește zona sub îndrumarea marinei iraniene. Căpitanilor li se cere strict să urmeze ruta indicată”, a spus oficialul. Navele sunt instruite să-și oprească transpondere de localizare și să nu utilizeze comunicațiile prin satelit, a adăugat el.

După ce Iranul acordă permisiunea, Marina indiană contactează direct comandanții navelor sub pavilion indian din Golf și le furnizează puncte de referință, a declarat o sursă din industria maritimă indiană cu cunoștințe directe despre acest proces.

„Marina indiană ne-a spus, de asemenea, că dacă iranienii vă cer să vă opriți, atunci trebuie să vă opriți. Dacă vă cer să vă deplasați, trebuie să vă deplasați”, a spus sursa, „Și noi am urmat aceste instrucțiuni.”

Până în prezent, 13 nave sub pavilion indian au traversat Strâmtoarea Hormuz, în timp ce alte 13 rămân blocate la vest de această cale navigabilă, a declarat Ministerul Transporturilor Maritime al Indiei pe 14 mai.

India, Rusia, Pakistanul și Vietnamul nu au răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la controlul exercitat de Iran asupra strâmtorii.

Traseu plin de pericole

Pentru multe nave, ruta de ieșire din Golf și traversarea Strâmtorii Ormuz implică trecerea prin mai multe puncte de control iraniene, adesea păzite de personal înarmat, potrivit a două surse din industria maritimă și a trei iranieni.

Nava Agios Fanourios I a trecut pe lângă punctele de control militare iraniene de la Abu Musa, Greater Tunb și Larak. Reuters a verificat aceste coordonate pe baza datelor de localizare ale navei disponibile public și a mai multor surse care au cunoștință de călătorii similare.

Când s-a apropiat de Insula Ormuz, la gura strâmtorii, nava a fost oprită pentru scurt timp de ambarcațiunile rapide ale IRGC, potrivit unui oficial iranian familiarizat cu incidentul din acea zi. Acesta a afirmat că existau informații privind o posibilă încărcătură de contrabandă la bord.

Informațiile s-au dovedit a fi incorecte, a spus el, iar după o scurtă perioadă de confuzie și o inspecție a navei, Agios Fanourios I și-a continuat călătoria.

O comunicare la fel de haotică a fost probabil cauza unui atac asupra a două nave sub pavilion indian care încercau să traverseze Strâmtoarea Ormuz luna trecută, a declarat sursa din industria navală indiană. Incidentele i-au speriat pe marinarii indieni blocați în Golf.

„Aceste nave nu au blindaj sau ceva de genul acesta”, a spus sursa din industria navală indiană. „Gloanțele le străpung.” Singurele ținte ale trăgătorilor, a adăugat el, sunt cabinele echipajului: „Nu pot trage în rezervoare, deoarece acestea transportă lichide inflamabile.”

Din cauza războiului și a blocadei strâmtorii, economia și turismul s-au prăbușit pe insula Ormuz, iar cei aproximativ 10.000 de localnici au ajuns în pragul disperării. Colaj foto: Profimedia Images

Un marinar indian care a reușit să traverseze Strâmtoarea Ormuz la bordul unui vrachier a declarat că nava a așteptat în Golful Persic până când compania sa de transport maritim a obținut permisiunea de la IRGC. Apoi a primit instrucțiuni să se apropie de Insula Larak, iar marina iraniană a stabilit contactul. Oficialii navali i-au ordonat căpitanului să arboreze pavilionul navei și să divulge detaliile acesteia, apoi au început discuțiile cu compania de transport maritim. Iranienii au întrebat în repetate rânduri despre naționalitatea echipajului, a spus marinarul.

„După câteva ore, căpitanul a primit o rută de la IRGC”, a spus el. Escortată de nave mai mici ale marinei iraniene, nava a fost îndemnată să navigheze cu prudență, din cauza pericolului reprezentat de minele marine. „A fost o priveliște înspăimântătoare”, a spus el. „Nici în cele mai îndrăznețe vise ale mele nu-mi pot imagina să ies din nou în larg în timpul unui război.”

Dar chiar și pentru navele care reușesc să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, calvarul nu se termină neapărat aici.

Citește și:

Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, în ciuda tensiunilor cu aliații legate de războiul din Iran

La o zi după ce a ieșit din apele teritoriale iraniene, Agio Fanourios I a fost prins în blocada Marinei SUA. Timp de șase zile, petrolierul a plutit într-un triunghi strâns, în timp ce armata americană îi verifica documentele.

„Forțele americane au ordonat navei sub pavilion maltez să se întoarcă, ca parte a aplicării blocadei în curs”, a declarat căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA.

Sakellaridis, directorul de operațiuni al Eastern Mediterranean Shipping, a spus că Vietnamul a exercitat presiuni asupra Statelor Unite pentru a permite navei să treacă. Nu exista niciun motiv pentru a fi oprită, deoarece, a adăugat el, „nava și încărcătura nu aveau nicio legătură cu Iranul”.

Reuters nu a putut stabili câte alte nave au fost oprite de americani de la instituirea blocadei, pe 13 aprilie.

Agio Fanourios I a fost eliberată pe 16 mai fără explicații. Acum se îndreaptă spre Vietnam, încărcată cu 2 milioane de barili de țiței.

Editor : C.A.