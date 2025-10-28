Live TV

Cum justifică Trump atacurile americane asupra navelor din Caraibe și Pacific: „Submarinele nu pescuiesc”

donald trump
Donald Trump. Sursa foto: REUTERS

Într-un discurs ținut marți în fața trupelor americane din Japonia, Donald Trump a justificat atacurile Statelor Unite asupra mai multor ambarcațiuni din Caraibe și Pacific, suspectate de trafic de droguri, ironizând criticile venite din partea democraților.

Într-un discurs adresat trupelor americane din Japonia, preşedintele american Donald Trump a justificat marţi atacurile pe care ţara sa le-a efectuat împotriva mai multor ambarcaţiuni din Marea Caraibelor şi Oceanul Pacific, suspectate că ar fi transportat droguri, informează Agerpres.

"Democraţii din stânga radicală au spus că doar pescuiau. Ei bine, submarinele nu pescuiesc, aşa-i? Ştiţi mai multe despre submarine decât mine", a declarat el de la bordul portavionului USS George Washington, la baza navală din Yokosuka.

Liderul republican a insistat că forţele americane distrug nave concepute pentru traficul de droguri şi care transportă suficiente cantităţi pentru a "ucide 25.000 de americani" de supradoză.

"În sfârşit purtăm un război împotriva cartelurilor. Purtăm un război cum nu aţi mai văzut până acum şi vom câştiga această bătălie. Deja o câştigăm pe mare", a susţinut Trump, adăugând că va opri intrarea drogurilor şi "pe uscat".

În ultimele săptămâni, Statele Unite au distrus peste 10 şalupe şi ambarcaţiuni semisubmersibile în Caraibe şi Pacific, în apropierea coastelor Venezuelei şi Columbiei, provocând moartea mai multor persoane. Aceste acţiuni au amplificat tensiunile cu ambele ţări şi au dus la acuzaţii conform cărora Washingtonul comite execuţii extrajudiciare.

Pentagonul a anunţat, de asemenea, vinerea trecută, desfăşurarea portavionului USS Gerald Ford, cel mai mare din flota americană, în Marea Caraibelor, pentru a consolida operaţiunea militară lansată în august în regiune.

Trump a sugerat că forţele americane ar putea lansa în curând atacuri împotriva traficului de droguri pe teritoriul venezuelean, acuzând guvernul lui Nicolas Maduro că ar conduce aşa-numitul Cartel de los Soles, o afirmaţie pe care Caracas o neagă cu vehemenţă.

Statele Unite l-au sancţionat recent şi pe preşedintele columbian Gustavo Petro şi familia sa, acuzându-i de legături cu traficul de droguri. Preşedintele columbian, la rândul său, a apărat politica antidrog a guvernului său.

Citește și În contextul disputei cu Trump, Venezuela încheie un parteneriat cu Putin

