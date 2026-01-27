Live TV

Cum profită China de situația Rusiei: O aprovizionează cu ce-i trebuie, la profituri uriașe. Următorul pas, dependența politică

Xi Jinping și Vladimir Putin
Foto: Profimedia Images

China își intensifică treptat influența politică, economică și tehnologică asupra Federației Ruse, absorbind-o efectiv pe fondul presiunii sancțiunilor asupra Rusiei din cauza războiului său împotriva Ucrainei.

Potrivit corespondentului Ukrinform, acest lucru a fost declarat de șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Kirilo Budanov, în cadrul unei discuții în panel la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Budanov a reamintit că, încă de la începutul invaziei pe scară largă a Federației Ruse în 2022, a devenit evident că Rusia se confrunta cu o acută penurie de componente electronice, microcircuite și controlere din cauza sancțiunilor. Și pentru a rezolva această problemă, după cum au scris mass-media, din China în Rusia au început să fie „transportate mii de mașini de spălat, diverse computere și așa mai departe”.

În același timp, el a remarcat că, în acest moment, China nu vindea direct Rusiei aceste componente electronice și microcircuite.

„Apoi, China a înțeles cum să folosească toate acestea, iar Rusia, deoarece, în calitate de agresor, s-a trezit supusă unor restricții și mai mari decât înainte, a început să caute căi de ieșire din această situație. Este evident că, prin intermediul canalelor de afaceri, cu, să spunem, acordul tacit al conducerii, a găsit un partener de încredere pentru a avea canale de aprovizionare fiabile. În primul rând, componente electronice, apoi mașini-unelte, apoi diverse materiale din care se fabrică diverse elemente de armament și așa mai departe. Adică, această cooperare s-a intensificat. Rusia a plătit sume enorme pentru asta, mult mai mult decât orice altă țară a plătit până atunci pentru astfel de produse, dar, în principiu, nu aveau altă opțiune”, a remarcat Budanov.

Potrivit lui, ulterior China „a început să profite de această situație” pentru a obține profituri suplimentare, iar mai târziu a început să-și extindă și influența politică asupra Federației Ruse.

„A apărut posibilitatea de a obține profituri suplimentare, pur și simplu uriașe. După aceea a urmat partea politică, au început, să zicem așa, să aibă o influență și mai mare asupra Federației Ruse. Cu cât sancțiunile și presiunea din exterior erau mai puternice, cu atât Rusia se apropia mai mult de China. Ceea ce, în cele din urmă, acum toată lumea vede în mod deschis", a declarat șeful Oficiului Președintelui.

El a remarcat că, în prezent, cooperarea a trecut la un nou nivel – are loc un schimb de tehnologii militare, și anume de la Rusia către China. În cele din urmă, are loc o absorbție de facto a Rusiei de către China.

„China, apropo, nu a transferat nicio unitate de armament gata pregătită. Indiferent de atitudinea noastră față de China, bună sau rea, ea nu a făcut acest lucru... A folosit ea acest lucru pentru a-și îmbogăți țara – mă refer la China – și pentru a-și consolida influența asupra Federației Ruse și, în cele din urmă, pentru a absorbi Federația Rusă? Da, așa este. Rușilor le este greu să recunoască acest lucru, dar și ei știu asta. Ei știu foarte bine acest lucru”, a declarat Budanov.

 

