Live TV

Cum racolează Rusia „carne de tun” pe rețelele sociale: Primul raport care dezvăluie identitatea africanilor care luptă Ucraina

Data publicării:
africani rusia razboi
Mii de luptători străini s-au alăturat trupelor ruse în Ucraina. Sursa foto: Profimedia Images

Un raport al colectivului All Eyes on Wagner dezvăluie pentru prima dată identitatea africanilor recrutați de Rusia pentru a lupta în Ucraina, arătând amploarea rețelelor de racolare care operează pe platformele sociale și exploatează vulnerabilitățile economice din zeci de state africane. Listele publicate includ peste 1.400 de nume și confirmă sute de morți pe front.

Cel puţin 1.417 africani au fost recrutaţi în armata rusă pentru conflictul din Ucraina, iar peste 300 au murit în război, conform unui raport publicat miercuri de colectivul All Eyes on Wagner (AEOW), care publică pentru prima dată o listă de nume, relatează AFP.

Această listă, obţinută de grupul de investigaţii AEOW prin intermediul programului ucrainean „Vreau să trăiesc”, care urmăreşte soldaţii ucişi în război în rândul taberei ruse şi încurajează predarea, oferă o idee despre amploarea recrutării pe continentul african.

Raportul conţine numele a 1.417 persoane din 35 de ţări africane care au fost recrutate în armata rusă între ianuarie 2023 şi septembrie 2025 şi 316 care au murit pe front, dar probabil nu este exhaustivă, iar cifrele reale ar putea fi mult mai mari, potrivit colectivului.

„Fenomenul recrutării cetăţenilor africani nu este un epifenomen izolat, ci mai degrabă coloana vertebrală a unei strategii deliberate şi organizate”, pe măsură ce războiul se prelungeşte, iar Moscova trebuie „să se confrunte cu o lipsă de oameni”, se arată în raport.

„Am fost foarte impresionaţi de cât de uşor se poate găsi în aceste ţări (africane) o ofertă sau o modalitate de a pleca. Durează cinci minute pe reţelele de socializare”, a declarat pentru AFP Lou Osborn, de la colectivul AEOW. „Rusia a depus eforturi mari pentru a face recrutarea cu adevărat accesibilă maselor”, a adăugat ea.

Potrivit acesteia, publicarea listei îşi propune să „permită familiilor fără veşti să afle ce s-a întâmpla cu cei dragi şi să se organizeze pentru a solicita returnarea rămăşiţelor sau a persoanelor blocate”.

Cele mai mari contingente provin din Egipt (361 de luptători), Camerun (335) - ţara care a suferit cele mai mari pierderi - şi Ghana (234), conform raportului, iar persoanele sunt recrutate prin „reţele transnaţionale care exploatează vulnerabilităţile socio-economice persistente” de pe continent.

Cel puţin 45 de kenyeni au murit, de asemenea, pe frontul controlat de Rusia. Nairobi a considerat marţi „inacceptabil” ca cetăţenii săi să fie astfel înşelaţi şi apoi folosiţi drept „carne de tun” de către armata rusă şi a anunţat o vizită la Moscova în martie a reprezentanţilor Ministerului kenyan de Externe.

Mii de luptători străini s-au alăturat trupelor ruse în Ucraina. Pentru recrutare, Moscova a valorificat în special legăturile sale istorice cu ţări precum Kazahstan, Tadjikistan şi Cuba, precum şi relaţiile sale în creştere cu ţări din Sudul Global (Nepal, Sri Lanka, Irak, naţiunile africane). Ucraina, la rândul ei, are, de asemenea, câteva mii de luptători străini în rândurile sale.

Citește și Luptătorii străini care au transformat războiul din Ucraina: „Nimeni nu și-ar fi putut imagina așa ceva, dar s-a întâmplat”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
2
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
Digi Sport
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu Venezuela. Prima reacție de la Kremlin
mark rutte nato 4
Șeful NATO spune că i-a comunicat lui Trump ce face Rusia în Ucraina. „Da, există o claritate absolută în SUA”
zelenski la birou
Zelenski anunță că delegațiile din Ucraina și Rusia s-ar putea întâlni pentru prima dată față în față în SUA
steagurile sua si rusia si arme nucleare
După expirarea tratatului New START cu SUA, Lavrov anunță care este condiția Rusiei pentru menținerea limitelor arsenalului nuclear
lavrov
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
Recomandările redacţiei
radu oprea
Reorganizarea promisă la Guvern stagnează. Secretarul general, acuzat...
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald...
radu miruta si mihail fedorov
Radu Miruţă s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării...
drona la mamaia
Ministerul Apărării anunță de unde provin resturile de dronă...
Ultimele știri
Românii vor putea apela 112 și video. Noul sistem, implementat în premieră în Europa, permite localizarea precisă
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților
Când va decide Justiția franceză soarta Marinei Le Pen, în scandalul angajărilor fictive
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura...
Fanatik.ro
Ticăie ceasul în Orientul Mijlociu, mai mult ca oricând! Cât de aproape suntem de marele război dintre SUA și...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Cristi Tănase a scuipat fanii, ca şi Baiaram, dar nu a fost suspendat! Istoricul deciziilor contradictorii...
Adevărul
Planurile UE pentru a depăși vetoul premierului Ungariei asupra aderării Ucrainei
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
Pro FM
14 ani de la moartea lui Whitney Houston. Cu 30 de minute înainte să fie găsită fără viață vorbise la telefon...
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Momentele în care omenirea a fost la un pas de al Treilea Război Mondial
Newsweek
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei?
Digi FM
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani. Soția sa, declarații sfâșietoare despre prima aniversare fără el: „Dorul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Reacția dură a lui Sean Connery când i s-a propus rolul Hannibal Lecter din "Tăcerea mieilor". Morgan Freeman...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online