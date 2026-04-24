Live TV

Cum răspunde NATO la scenariul Pentagonului privind suspendarea sau excluderea Spaniei din Alianță

Data publicării:
masura-nato
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia

Un presupus document intern al Pentagonului a readus în discuție scenariul suspendării sau excluderii Spaniei din NATO, pe fondul tensiunilor dintre Madrid și Washington legate de conflictul cu Iranul. În acest context, Alianța a clarificat ce prevede tratatul său fondator.

Agenția EFE citează un purtător de cuvânt al NATO care a amintit vineri că tratatul fondator al Alianţei „nu cuprinde niciun articol referitor la suspendarea sau excluderea” vreunui stat membru, reacţie venită după dezvăluirea unui presupus e-mail intern al Departamentului american al Apărării care sugera posibilitatea suspendării Spaniei din NATO în urma refuzului acestei ţări de a susţine SUA în războiul împotriva Iranului, relatează Agerpres.

Tratatul Atlanticului de Nord (Tratatul de la Washington), documentul fondator al NATO, include numai protocolul pentru aderarea unor noi membri sau pentru scenariul în care o ţară membră doreşte să se retragă din Alianţă. Aşa cum a reamintit acum şi purtătorul de cuvânt citat, cele 14 articole ale acestui Tratat nu prevăd posibilitatea unei suspendări sau excluderi a vreunui stat membru.

Guvernul spaniol condus de premierul socialist Pedro Sanchez a transmis vineri că nu este deloc îngrijorat de relatările conform cărora administraţia preşedintelui american Donald Trump ar putea încerca suspendarea Spaniei din NATO, subliniind că Tratatul Atlanticului de Nord nu permite o astfel de acţiune, şi a asigurat că angajamentul Madridului faţă de apărarea colectivă rămâne incontestabil. Premierul Sanchez însuşi a minimalizat această problemă, în declaraţiile acordate presei la summitul UE desfăşurat în Cipru.

Posibilitatea ca administraţia preşedintelui Trump să suspende Spania din calitatea sa de stat membru al NATO este luată în considerare, se afirmă într-un e-mail intern al Pentagonului despre care a relatat vineri mai devreme Reuters.

După ce a fost singurul din NATO care a refuzat cererea lui Trump de creştere în perspectivă a bugetului apărării la 5% din PIB, guvernul lui Sanchez a devenit unul dintre cei mai vocali critici ai războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului.

Spania şi-a închis spaţiul aerian pentru avioanele americane angajate în atacuri şi le-a interzis să utilizeze baze militare operate în comun în sudul ţării, aviaţia militară americană fiind astfel nevoită să-şi mute din Spania către alte baze europene 15 avioane cisternă KC-135, folosite pentru realimentarea în zbor a avioanelor de vânătoare şi bombardament care participau la operaţiunile militare împotriva Iranului.

Trump a ameninţat Spania cu represalii comerciale, care sunt însă dificil de pus în practică, în condiţiile în care este vorba despre o ţară membră a UE şi schimburile sale comerciale cu SUA se desfăşoară în baza cadrului comercial dintre UE şi SUA.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
2
ilie bolojan
3
Peter Magyar
4
putin si peskov
5
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lansare carte spania
Pentagon US Iran
politisti americani la locul unui atac armat
Darryl Nirenberg FB
Donald Tusk, premierul Poloniei
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Prim-ministrul Ilie Bolojan
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
simion aur inquam george calin
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
