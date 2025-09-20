Live TV

Cum s-a îndrăgostit Regele Charles al III-lea de România: Viața ascunsă a monarhului britanic în Transilvania

Data actualizării: Data publicării:
colaj cu Regele Charles al III-lea în România și imagini Viscri și Valea Zălanului
Prima vizită în străinătate a Regelui Charles după încoronare a fost în România, țară despre care a spus că „am ajuns să o iubesc”. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
România rurală este un refugiu și un laborator viu pentru Regele Charles Charles petrece ore întregi plimbându-se pe pajiștile pline cu flori sălbatice din Transilvania Peste 35.000 de turiști au vizitat Casa Regelui din Viscri anul trecut

Pentru a-l înțelege mai bine pe Regele Charles al III-lea, care a sărbătorit recent trei ani de la încoronare și l-a primit pe Donald Trump la Castelul Windsor, trebuie să uităm de Palatul Buckingham. Ritmul pe care el îl preferă este cel al satelor românești din Transilvania înghețate în timp. Acolo, în Valea Zălanului, regele are o pensiune fără WiFi și televizor, având un aer auster, cu o sobă din secolul al XVII-lea, un pat vechi de lemn și un portret al Reginei Elisabeta a II-a agățat pe perete.

România „face parte din viața lui”, a spus contele Tibor Kalnoky, o rudă îndepărtată și prieten al lui Charles, într-un interviu pentru Washington Post.

Regele Charles găsește în România toate „convingerile sale pe care încearcă să le transmită” mai departe și pentru care „se luptă”. „Faptul că vine aici de peste 25 de ani vorbește de la sine”, a mai spus Kalnoky.

Suveranul britanic a fost de multe ori în lumina reflectoarelor anul acesta: a participat la a 80-a aniversare a eliberării lagărului de concentrare de la Auschwitz din Polonia, l-a vizitat pe Papa Francisc la Vatican, s-a întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Sandrigham, una dintre reședințele familiei regale din estul Angliei, și a susținut „discursul de pe tron” cu ocazia deschiderii unei noi sesiuni parlamentare în Canada.

regele-charles-potecă-valea-zălanului
În ciuda multelor evenimente oficiale la care Regele Charles participă în Marea Britanie și în străinătate, România este cea care dezvăluie ceva mult mai profund despre omul din spatele coroanei. Foto: Profimedia Images

În timp ce aceste momente îl prezintă pe Regele Charles îndeplinindu-și rolul său formal pe scena mondială, România dezvăluie ceva despre omul din spatele coroanei.

Lui Charles îi place să glumească spunând că are un „interes” în România - în engleză, cuvântul „stake” înseamnă și interes și țăruș/țeapă - făcând referire la faptul că este un urmaș al lui Vlad Țepeș, care a inspirat romanul Dracula al lui Bram Stoker.

Dar, ceea ce îl atrage cu adevărat pe Regele Charles la România este, însă, mult mai profund.

România rurală este un refugiu și un laborator viu pentru Regele Charles

Biografii lui spun că România rurală îi oferă regelui atât un refugiu, cât și un laborator viu pentru preocupările sale vechi legate de cultivarea pământurilor și de biodiversitate. Aici, agricultura la scară mică este un stil de viață, iar peisajul este bogat în plante și animale care au dispărut sau, în cel mai bun caz, sunt rare în nordul Europei.

Urșii, lupii și râșii, care pot fi văzuți încă în România, sunt animale ce au dispărut de mult în Marea Britanie din cauza vânatului excesiv, defrișării pădurilor și distrugerii habitatului.

Un panou informativ găsit în una dintre proprietățile regelui Charles din România precizează faptul că există 1.200 de specii de plante în acest colț al Transilvaniei. Într-un alt text este citat chiar regele, care a spus că sunt „peste 200 de specii de fluturi în România, în comparație cu doar 40 în Marea Britanie”.

vaci-mulse-sat-viscri
Regele Charles apreciază faptul că în România multe din vechile tradiții de la țară continuă să fie practicate, spre deosebire de Marea Britanie, despre care a spus că a făcut o „greșeală oribilă” pentru că a permis pierderea patrimoniului rural și a biodiversității. Foto: Profimedia Images

Într-un discurs susținut în 2014 la Universitatea din București, Charles a avertizat despre procesul modernizării, spunând că Marea Britanie a făcut „greșeala oribilă” de a-și deteriora patrimoniul rural și biodiversitatea.

Regele Charles a spus în timpul unei vizite în 2023 că „am ajuns să iubesc România” - a fost prima lui călătorie în străinătate după încoronare. „România a păstrat, prin pădurile sale străvechi, peisajele rurale autentice și exemplele remarcabile de agricultură durabilă, o bogăție unică a naturii.”

Prin donațiile pe care le-a făcut, Charles a susținut creșterea nivelului de trai în sate din Transilvania precum Viscri, acolo unde a finanțat o mare parte din proiectul de construcție a unei stații ecologice de epurare a apelor uzate.

Charles petrece ore întregi plimbându-se pe pajiștile pline cu flori sălbatice din Transilvania

Perioada mai-iunie este de obicei momentul când Charles vizitează România. El stă în pensiunea lui cu șapte dormitoare din Valea Zălanului (Zalanpatak), care pe durata șederii sale este închisă turiștilor și se umple cu membrii echipei sale de securitate.

În mod normal, a cameră costă cam 200 de dolari pe noapte, iar vizitatorii pot participa la activități precum observatul urșilor, plimbatul cu căruța sau coacerea cozonacului secuiesc (kürtőskalács). Masa se servește de obicei la comun.

Charles petrece ore întregi plimbându-se pe pajiștile pline cu flori sălbatice unde nu se aude decât zgomotul greierilor și al berzelor.

La ultima sa vizită în Valea Zălanului, în 2023, Charles a invitat tot satul – în jur de 100 de persoane – la un picnic. Localnicii au adus pâine, brânzeturi și țuică. Regele a adus, la rândul lui, borcane de Marmite – un fel de pastă lipicioasă din extract de drojdie de culoare maro închis cu o aromă puternică și foarte sărată.

Historic Viscri Citadel and fortified church in Transylvania, Romania, where Prince Charles, now King, owns a property.
Viscri a devenit între timp cel mai faimos sat din Transilvania – are o biserică fortificată inclusă în patrimoniul UNESCO (în poză), un restaurant care a apărut la HBO și, mulțumită lui Charles, un fel de aură regală. Foto: Profimedia Images

Kalnoky este cel care l-a ajutat pe Charles să găsească acest loc. Regele avea deja o proprietate în Viscri, dar fiind în centrul satului „devenise deja destul de turistic și el cu siguranță nu ar fi avut pace acolo”.

Când Charles i-a descris ce își dorește – o căsuță cu un pârâu alături, flori sălbatice și un peisaj rural, dar departe de centru – Kalnoky l-a condus într-o plimbare de cinci ore până la un grup de case construite în secolul al XVII-lea pe lângă care curgea un pârâu.

Strămoșii lui au construit casele pentru sticlarii de odinioară, însă acum erau părăsite. „Asta este exact ce visam”, i-a spus Charles, care a cumpărat proprietatea în 2008.

Peste 35.000 de turiști au vizitat Casa Regelui din Viscri anul trecut

Charles ar fi trebuit să vină în România anul acesta, dar a fost nevoit să își schimbe planurile pentru a face o vizită importantă în Canada.

Viscri a devenit între timp cel mai faimos sat din Transilvania – are o biserică fortificată inclusă în patrimoniul UNESCO, un restaurant care a apărut la HBO și, mulțumită lui Charles, un fel de aură regală.

Proprietatea lui din Viscri – Casa Regelui – a fost redeschisă publicului în 2022 și funcționează ca muzeu și spațiu de expoziție. Profiturile obținute sprijină proiectele locale, precum plantarea de peri și construirea unui nou loc de joacă.

Casa Regelui vinde miere și obiecte de ceramică și are o grădină îngrijită de elevii din sat. Peste 35.000 de turiști au vizitat locația anul trecut.

sat-valea-zălanului
Regele Charles a cumpărat o proprietate și la marginea satului Valea Zălanului, unde se poate bucura de mai multă liniște și intimitate decât în Viscri. Foto: Profimedia Images

Ideea de „sate sustenabile” susținută de regele Charles s-a răspândit și dincolo de cele două proprietăți ale sale din România, înspre alte comunități săsești și situri incluse în patrimoniul UNESCO. A atras, de asemenea, tineri dornici să restaureze vechile case din satele transilvănene.

„În România, spre deosebire de Marea Britanie și celelalte regate (ale Commonwealth-ului), el întâmpină foarte puțină opoziție și primește multă apreciere pentru ceea ce face”, a explicat Catherine Mayer în cartea ei „Charles: Inima unui rege”.

Această apreciere este vizibilă în activitățile de zi cu zi pe care Charles le admiră: fasole și dovleci semănați printre lanurile de porumb pentru a preveni răspândirea buruienilor fără să fie nevoie de erbicide, fân tăiat cu coasa pentru a promova biodiversitatea și ferme vopsite în albastru pentru a respinge insectele.

Nu toți membrii familiei regale au lăsat aceeași impresie în Transilvania. Când își amintesc de vizita Prințului Harry în 2012, localnicii vorbesc despre călătorii cu motocicleta și degustări de țuică – scene mult mai animate decât plimbările liniștite ale lui Charles pe pajiștile înflorite.

Regina Camilla și Prințul William nu au venit încă în vizită în Transilvania, dar Prințul George deține deja o pajiște cu flori sălbatice în Viscri – un cadou din partea regelui cu ocazia botezului fiului cel mare al prințului moștenitor.

