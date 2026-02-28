Cum s-a pregătit Iranul ca să lovească ținte ale SUA din Orientul Mijlociu: discuții cu milițiile irakiene

Oficiali iranieni au participat la o reuniune, în urmă cu două luni, cu reprezentanţi ai unor miliţii irakiene afiliate Iranului, în vederea întocmirii unor planuri de răspuns, în cazul atacării Iranului şi în vederea repartizării unor sarcini grupărilor armate irakiene, au declarat doi reprezentanţi ai unora dintre miliţiile irakiene susţinute de Iran, relatează The Associated Press, potrivit News.ro.

Ei au făcut aceste dezvăluri sub protecţia anonimatului, scrie AP. Una dintre surse a declarat că s-a hotărât atunci ca răspunsul să ţintească forţe şi interese americane în regiunea semiautonomă kurdă din nordul Irakului şi în Iordania vecină.

Trupele americane au evacuat bazele pe care le ocupau în Irak, în zone aflate sub controlul guvernului central de la Bagdad, în urma unui acord care a pus capăt misiunea militară în Irak a unei coaliţii conduse de către americani împotriva grupării islamiste Satul Islamic (SI).

Însă trupe americane se află în continuare în Kurdistanul irakian.

Kataib Hezbollah, una dintre cele mai imporante miliţii iraliene, şi-a îndemnat combatanţii joi, într-un comunicat, „să se pregătească de un război de uzură care s-ar putea prelungi şi depăşi aşteptările Statelor Unite”.

Gruparea a avertizat Guvernul regional kurd din Irak „împotriva colaborării cu forţe străine ostile” care-i „poate ameninţa securitatea şi viitorul”.

Israelul și SUA au lansat sâmbătă dimineață ceea ce ministrul Apărării de la Tel Aviv a numit „un atac preventiv” asupra Iranului. Donald Trump a confirmat, într-un video publicat pe Truth Social, implicarea Americii și a spus că obiectivul este protejarea SUA prin „eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian”. Ayatollahul Khamenei nu s-ar afla la Teheran, unde au fost raportate mai multe explozii. Atacul, desfășurat sub numele „Roaring Lion” (Răgetul Leului, n.r.), care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie 2025, vine în urma avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice. Operațiunea este prevăzută să dureze mai multe zile. Departamentul de război al SUA vorbește despre operațiunea „Epic Fury”. Bazele SUA din zona Golfului Persic au fost atacate cu rachete.

