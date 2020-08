Cum se luptă Venezuela cu COVID-19. Guvernul lui Maduro îi numește pe cei infectați „bioteroriști”. Medicii, reținuți și intimidați

Oficialii venezueleni numesc persoanele infectate cu coronavirus „bioteroriști” și îndeamnă vecinii acestora să îi raporteze. Guvernul reține și intimidează medicii și experții care pun la îndoială politicile președintelui cu privire la virus. Venezuelenii care se întorc acasă din alte ţări din America Latină sunt nevoiţi să stea în camere aglomerate cu mâncarea, apa şi măştile raţionalizate. Ei sunt ţinuţi sub pază militară săptămâni sau luni pentru teste de coronavirus sau tratamente cu medicamente neprobate, scrie cotidianul The New York Times.

Președintele Nicolas Maduro se luptă cu virusul prin aceleași metode prin care duce și lupta politică prin care se menține la putere: se folosește de aparatul represiv.

„Ne-au spus că suntem contaminaţi şi suntem vinovaţi că am infectat ţara”, a spus pentru New York Times, Javier Aristizabal, o asistentă din Capitală, Caracas, care spune că a petrecut 70 de zile în centre după ce s-a întors din Columbia în martie.

Într-un oraş important, San Cristóbal, activiştii de partid marchează casele familiilor bănuite de a avea virusul cu plăci, au spus locuitorii. Într-un alt oraş, Maracaibo, poliţia patrulează pe străzi în căutarea venezuelenilor care au reintrat în ţară fără aprobare oficială. Politicienii din opoziţia locală ale căror circumscripţii înregistrează un focar spun că sunt ameninţaţi cu urmărirea penală.

„Aceasta este singura ţară din lume în care a avea Covid este o crimă”, a declarat Sergio Hidalgo, un activist din opoziţia venezueleană.

Pe măsură ce pandemia a afectat ţările vecine mult mai pregătite decât sistemul medical în paragină din Venezuela, Maduro a adoptat o abordare liniară, tratând coronavirusul ca o ameninţare la adresa securităţii naţionale care ar putea destabiliza naţiunea sa şi să-i pună în pericol cotrolul asupra puterii.

Foto: Profimedia Images

„Pandemia prezintă în mod clar o ameninţare pentru guvern, deoarece arată precaritatea resurselor sale”, a spus John Magdaleno, un politolog venezuelean din Caracas pentru New York Times. „Prioritatea nu este de elimina pandemia. Este o supravieţuire politică pe termen scurt", a mai preziat acesta.

Cu resurse puține pentru a pregăti spitalele națiunii sau pentru a ajuta populația sărăcită să supraviețuiască crizei, Maduro a apelat la represiune și constrângere pentru a încerca să oprească virusul. Abordarea guvernului îi descurajează pe oameni să ceară ajutor. Astfel, pandemia devine și mai greu de combătut.

„Atunci când oamenii se simt bolnavi, ei cred că au o problemă cu legea, se simt ca și cum ar fi delincvenți”, a declarat Julio Castro, un medic venezuelean

Medicii şi jurnaliştii care au pus la îndoială statisticile oficiale spun că au fost ameninţaţi. Cel puţin 12 medici şi asistente venezuelene au fost reţinuţi pentru că au făcut comentarii publice cu privire la coronavirus, potrivit sindicatelor medicale.

Migranţii venezueleni care se întorc acasă după ce şi-au pierdut locul de muncă în străinătate în urma pandemiei sunt vizaţi în special de politicile lui Manduro.

Foto: Profimedia Images

Potrivit guvernului columbian, aproximativ 95.000 de venezuelani s-au întors în ţara de origine din martie, iar 42.000 îşi aşteaptă rândul de-a lungul graniţei.

Doar 1.200 au voie să se întoarcă în fiecare săptămână prin puntele de trecerea principale ale frontierei, în conformitate cu regulile impuse de guvernului venezuelean, forţându-i pe mulţi să aştepte luni în taberele improvizate.

Pe Twitter, forţele armate din Venezuela au îndemnat populaţia să raporteze aşa-numiţii bioterorişti, referindu-se la venezuelenii care au evitat controalele guvernamentale la frontieră şi s-au întors acasă.

Foto: Profimedia Images

Oficial, Venezuela se mândrește cu una dintre cele mai mici rate de infecție din regiune. La cinci luni de la depistarea virusului, numărul de decese zilnice, potrivit guvernului, nu a depășit niciodată 12.