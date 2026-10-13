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Cum se pregătește Iranul pentru eventuale atacuri ale SUA: „Republica Islamică ar putea ieși din impasul în care s-a băgat”

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Panou publicitar uriaș anti-SUA în Teheran. Foto: Profimedia
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Iranul își consolidează apărarea, își mobilizează susținătorii și amenință cu o reacție mai amplă și mai dură împotriva Statelor Unite și a aliaților acestora din Golf, în timp ce se pregătește pentru eventuale atacuri americane după alegerile de la jumătatea mandatului și încearcă să le descurajeze, notează The Wall Street Journal.

Oficialii iranieni au avertizat public și în cadrul unor discuții private cu oficialii din regiune că Republica Islamică va răspunde printr-o escaladare și mai mare a conflictului în Orientul Mijlociu în cazul în care SUA vor lansa noi atacuri.

Imaginile din satelit arată că Iranul consolidează locațiile sensibile, inclusiv instalațiile nucleare și zonele de frontieră, pentru a le face mai rezistente la atacuri. De asemenea, guvernul îi pregătește pe iranieni pentru un nou război, trimițând forțe paramilitare să le citească copiilor de la grădiniță povești de război, promovând antrenamente de tragere cu rachete antiaeriene portabile și organizând mitinguri.

Iranul dispune de puține mijloace de apărare împotriva atacurilor lansate de avioanele de vânătoare avansate ale SUA, de bombardierele de mare altitudine sau de rachetele de croazieră, ceea ce determină țara să încerce să descurajeze astfel de atacuri prin amenințări. Tonul beligerant servește, de asemenea, ca o distragere a atenției de la suferința economică tot mai profundă cu care se confruntă iranienii, pe măsură ce SUA înăspresc sancțiunile și exercită presiuni asupra companiilor aeriene să nu mai zboare către această țară, întărind astfel blocada.

„Starea de război le este de folos, deocamdată, din cauza impasului în care se află pe mai multe fronturi — diplomatic, economic și politic”, a declarat Sanam Vakil, directorul pentru Orientul Mijlociu al institutului de cercetare Chatham House din Londra. „Printr-un nou război, Republica Islamică ar putea ieși din impasul în care s-a băgat singură”.

În încercarea de a descuraja un potențial atac, unii oficiali iranieni au lăsat să se înțeleagă că forțele lor ar putea efectua incursiuni terestre în țările vecine, potrivit unor surse familiarizate cu aceste avertismente. Cel mai înalt oficial iranian în domeniul securității naționale, Mohsen Rezaei, a declarat duminică că Teheranul ar putea viza Emiratele Arabe Unite – care, în mare măsură, au scăpat de atacuri încă de la sfârșitul primăverii –, precum și centrele de date și cablurile de internet din întreaga regiune.

Teheranul a avertizat separat oficialii arabi că ar putea lansa atacuri asupra unor ținte regionale, inclusiv asupra instalațiilor petroliere saudite, în cazul unui nou conflict, au afirmat unele dintre surse. Acest lucru s-ar adăuga amenințării cu care se confruntă Arabia Saudită din partea militanților houthi din Yemen, susținuți de Iran, care au atacat aeroportul internațional al capitalei saudite în weekend.

Armata SUA se pregătește, la rândul ei, pentru o eventuală revenire la conflict. Un al treilea grup de luptă format din portavioane și o altă unitate expediționară a Infanteriei Marine se îndreaptă spre Orientul Mijlociu, iar Pentagonul ia în considerare trimiterea de echipamente suplimentare de apărare aeriană și muniții către bazele din regiune, potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal.

Deși președintele Trump a exclus săptămâna trecută posibilitatea unui atac înainte de alegerile intermediare din 3 noiembrie, el a luat în considerare în mod public posibilitatea unui atac asupra complexului nuclear Muntele Târnăcopului/Pickaxe Mountain din Iran, iar oficialii americani au declarat că armata pregătește o serie de opțiuni pentru noi atacuri.

Eforturile depuse de ambele părți pentru a-și consolida capacitatea de luptă evidențiază faptul că, la mai bine de șapte luni de la izbucnirea războiului, niciuna dintre părți nu se simte obligată să renunțe la o luptă care se află, în mare măsură, într-un impas.

În schimb, ambele părți încearcă să depășească impasul în favoarea lor. Statele Unite și-au intensificat campania de presiune economică și ghidează petrolierele prin Strâmtoarea Ormuz cu un succes din ce în ce mai mare.

Iranul și-a intensificat atacurile asupra navelor din zona Golfului Persic. Cel puțin trei nave comerciale au fost lovite în weekend în strâmtoare și în împrejurimile acesteia, potrivit organizației britanice Maritime Trade Operations, afiliată Marinei Regale. Duminică, un atac cu drone a provocat un incendiu la petrolierul Petro Dolphin, în apropiere de Oman, doi marinari indieni fiind dați dispăruți.

Atacul cu rachete lansat sâmbătă de militanții Houthi asupra aeroportului din Riad a provocat cel puțin 13 morți și sute de răniți, fiind cel mai sângeros atac asupra Statelor Unite sau a aliaților lor din Golf în cadrul conflictelor legate de războiul cu Iranul.

Atacurile au scos în evidență vulnerabilitatea principalelor ținte economice din regiune, în cazul în care Trump ar decide să reia conflictul.

Guvernul le-a mai transmis, de asemenea, mediatorilor că va lua măsuri mai agresive împotriva personalului american, inclusiv prin încercarea de a scufunda nave de război americane în Orientul Mijlociu și de a ucide membrii echipajelor acestora, potrivit unor persoane care au cunoștință despre aceste avertismente.

Rachetele iraniene s-au apropiat de navele de război americane în timpul atacurilor din septembrie. Pentagonul a mutat săptămâna trecută o duzină de bombardiere B-1 dintr-o bază militară din Marea Britanie, din cauza temerilor că Garda Revoluționară Islamică din Iran ar fi planificat un atac cu drone.

Confruntările directe dintre SUA și Iran au fost, în mare măsură, suspendate de când Trump a renunțat la planurile privind o escaladare majoră la sfârșitul lunii iulie, în parte din cauza îngrijorărilor legate de aprovizionarea cu rachete de interceptare necesare pentru apărarea țintelor din întreaga regiune, a relatat The Wall Street Journal.

Iranul a profitat de această pauză pentru a-și reconstrui instalațiile de rachete și drone și pentru a-și reface arsenalul. Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a lăudat eforturile depuse, dar a recunoscut existența unor dificultăți legate de lanțul de aprovizionare în declarațiile sale de la începutul lunii septembrie, publicate de agențiile de știri afiliate Gărzii Revoluționare.

Iranul a întărit, de asemenea, măsurile de protecție din jurul instalațiilor sale nucleare și al altor buncăre de securitate. Luna trecută, a construit măsuri de apărare pasivă, precum movile improvizate de pământ în jurul instalațiilor nucleare de la Muntele Târnăcop și Natanz, pentru a împiedica orice încercare de raid din partea forțelor terestre, potrivit imaginilor din satelit Vantor analizate de Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, o organizație non-profit cu sediul în Washington, D.C.

Oficialii iranieni își laudă eforturile. Aeroporturile, porturile maritime și centralele electrice ale țării „s-au pregătit pentru condiții de război”, instalând adăposturi și stocuri de rezervă pentru a-și putea continua activitatea în caz de criză, a declarat reporterilor, la sfârșitul lunii septembrie, generalul de brigadă Gholamreza Jalali, responsabilul cu planurile de urgență ale țării.

Presa de stat a transmis, de asemenea, imagini cu mitingurile zilnice în favoarea regimului. Locuitorii iranieni afirmă că mulțimile au devenit mai numeroase și s-au extins în mai multe locații în ultimele săptămâni.

Un cleric cu poziții radicale, care s-a alăturat demonstrațiilor, a declarat că se așteaptă ca războiul să reînceapă și ca Iranul să-l câștige. Diplomația nu a dat rezultate, a afirmat clericul într-un interviu, așa că Iranul nu are altă opțiune decât să lupte.

Panourile publicitare din Teheran promovează acum cursuri de instruire pentru civili privind utilizarea rachetelor antiaeriene portabile și a puștilor cu lunetă.

Luna trecută, Garda Revoluționară s-a lăudat că a instruit primele sale unități de comando feminine în tactici de gherilă, utilizarea armelor de foc și pilotarea dronelor, potrivit unor imagini publicate de Fatehin, o unitate de elită a forțelor de apărare voluntare Basij din Iran.

În Sabzevar, un oraș din nord-estul Iranului, o unitate a Gărzii Revoluționare a vizitat o grădiniță și le-a povestit copiilor despre luptele de la începutul acestui an, prezentându-le totodată o rachetă americană Tomahawk pe care unitatea a afirmat că a neutralizat-o, potrivit contului de pe rețelele sociale al forțelor terestre ale Gărzii.

„Atât prin cuvinte, cât și prin fapte, Republica Islamică se pregătește activ pentru următorul război”, a declarat Behnam Ben Taleblu, directorul principal al programului dedicat Iranului din cadrul Fundației pentru Apărarea Democrațiilor, un think tank din Washington. „În acest sens, măsurile luate de regim constituie atât un mijloc de descurajare, cât și o planificare de război”.

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Editor : A.M.G.

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