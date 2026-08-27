Cum se schimbă accesul copiilor la Instagram şi Facebook, după procesul împotriva Meta

Facebook şi Instagram se vor schimba semnificativ pentru cei mici, al căror acces va fi restricţionat nu doar în funcţie de vârstă, ci şi la nivel de funcţionalităţi oferite de cele două platforme.

Meta s-a angajat să opereze următoarele modificări:

- În cel mult patru luni, Facebook şi Instagram vor trebui să le ofere celor mici opţiunea unui flux de conţinut nepersonalizat;

- Verificarea vârstei - copii sub 13 ani nu vor avea acces la cele două platforme, iar cei cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani vor folosi conturi speciale pentru adolescenţi;

- Limită de două ore - copiii nu vor avea voie să mai stea pe Facebook şi Instagram mai mult de două ore cumulate pe zi, cu excepţia cazului în care părinţii dezactivează această limită; nu sunt contorizate aici clipurile video sau podcast-urile mai lungi de 22 de minute;

- Restricţii pe timp de noapte - copiii vor fi blocaţi de pe cele două platforme între orele 00 şi 06, având acces în acest interval doar la funcţia de chat;

- Nu vor mai fi emise notificări în timpul orelor de şcoală, între orele 8 şi 15, cu excepţia mesajelor directe şi a alertelor de siguranţă;

Clipurile video nu vor mai fi redate automat, ceea ce înseamnă că cei mici vor trebui să apese pe ecran pentru a derula un clip:

- Va fi ascuns numărul de like-uri în mod implicit;

- Se va bloca accesul la filtre „extreme” de înfrumuseţare.

Aceste modificări vor fi aplicate pe Facebook şi Instagram în Statele Uite, cu excepţia statului New Mexico, care are încă un proces pe rol cu Meta, conform News.ro.

Meta, compania care deține Facebook și Instagram, a acceptat să plătească până la 17,1 miliarde de dolari pentru stingerea unor procese intentate de 29 de state americane, care au acuzat că platformele online au avut un impact negativ asupra copiilor. În cadrul acordului, prin care gigantul nu își recunoaște vinovăția, Meta s-a angajat să introducă modificări pe platformele sale la nivelul SUA.

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Editor : A.C.