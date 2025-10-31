Cum și de ce s-a lepădat Bill Gates de „alarmismul” schimbărilor climatice: „Nu vor duce la dispariția umanității”

Schimbările climatice nu reprezintă sfârșitul lumii, potrivit lui Bill Gates. Într-o postare pe blogul său, publicată acum câteva zile, cofondatorul Microsoft - a cărui fundație a donat miliarde de dolari unor proiecte filantropice menite să atenueze un dezastru climatic - a criticat „perspectiva apocaliptică” a „comunității climatice”, scrie UnHerd.

Deși a numit schimbările climatice „o problemă foarte importantă” care necesită o soluție, el a adăugat că „perspectiva apocaliptică determină o mare parte a comunității climatice să se concentreze prea mult pe obiectivele privind emisiile pe termen scurt”.

Gates a spus că „deturnăm resursele de la cele mai eficiente lucruri pe care ar trebui să le facem pentru a îmbunătăți viața într-o lume care se încălzește”. El a adăugat: „Deși schimbările climatice vor avea consecințe grave - în special pentru oamenii din cele mai sărace țări - acestea nu vor duce la dispariția umanității”.

Aceste cuvinte reprezintă un șoc pentru oricine a urmărit comentariile multimiliardarului în ultimele decenii. În 2021, Gates a publicat cartea „Cum să eviți un dezastru climatic: soluțiile pe care le avem și descoperirile de care avem nevoie ”. În aceasta, el a susținut că oamenii ar trebui să valorifice tehnologia pentru a „menține Pământul locuibil”.

Încă din 2010, Gates a ținut o conferință TED în care a susținut că „miracolele” energetice sunt necesare pentru a evita catastrofa planetară și că oamenii trebuie să impună emisii globale nete zero până în 2050. În 2011, el a spus: „Dacă mi-ați da de ales între a alege următorii 10 președinți sau a mă asigura că energia este ecologică și cu un sfert din costurile sale, aș alege chestia cu energia.”

Îndemnând la o „reorientare strategică” înaintea COP30 din Brazilia, de luna viitoare, miliardarul din domeniul tehnologiei a scris, marți, pe Gates Notes: „Deci, de ce sunt optimist că inovația va reduce schimbările climatice? În primul rând, pentru că deja a făcut-o.”

El a subliniat că „în urmă cu zece ani, Agenția Internațională pentru Energie a prezis că până în 2040, lumea va emite 50 de miliarde de tone de dioxid de carbon în fiecare an”. Un deceniu mai târziu, previziunile Agenției Internaționale pentru Energie „au scăzut la 30 de miliarde și preconizează că emisiile din 2050 vor fi și mai mici.

Într-un interviu acordat PBS în 2021, Gates a declarat că eșecul eliminării unor cantități semnificative de carbon din atmosferă ar fi mai mortal decât Covid-19. El a susținut că un astfel de rezultat „va crea literalmente zeci de milioane de refugiați climatici [...] Și astfel face ca pandemia [de Covid-19] să pară mică. Rata mortalității până la sfârșitul secolului ar fi de peste cinci ori mai mare decât cea pe care am avut-o în această pandemie”.

În postarea sa recentă, el a rezumat viziunea „apocalipsei” astfel: „În câteva decenii, schimbările climatice catastrofale vor decima civilizația. Dovezile sunt peste tot în jurul nostru - uitați-vă la toate valurile de căldură și furtunile cauzate de creșterea temperaturilor globale. Nimic nu contează mai mult decât limitarea creșterii temperaturii.” Dar, a concluzionat el: „Din fericire pentru noi toți, această viziune este greșită.”

