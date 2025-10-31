Live TV

Cum și de ce s-a lepădat Bill Gates de „alarmismul” schimbărilor climatice: „Nu vor duce la dispariția umanității”

Data publicării:
bill gates
Foto: Bill Gates / Sursa foto: Profimedia Images

Schimbările climatice nu reprezintă sfârșitul lumii, potrivit lui Bill Gates. Într-o postare pe blogul său, publicată acum câteva zile, cofondatorul Microsoft - a cărui fundație a donat miliarde de dolari unor proiecte filantropice menite să atenueze un dezastru climatic - a criticat „perspectiva apocaliptică” a „comunității climatice”, scrie UnHerd.

Deși a numit schimbările climatice „o problemă foarte importantă” care necesită o soluție, el a adăugat că „perspectiva apocaliptică determină o mare parte a comunității climatice să se concentreze prea mult pe obiectivele privind emisiile pe termen scurt”.

Gates a spus că „deturnăm resursele de la cele mai eficiente lucruri pe care ar trebui să le facem pentru a îmbunătăți viața într-o lume care se încălzește”. El a adăugat: „Deși schimbările climatice vor avea consecințe grave - în special pentru oamenii din cele mai sărace țări - acestea nu vor duce la dispariția umanității”.

Aceste cuvinte reprezintă un șoc pentru oricine a urmărit comentariile multimiliardarului în ultimele decenii. În 2021, Gates a publicat cartea „Cum să eviți un dezastru climatic: soluțiile pe care le avem și descoperirile de care avem nevoie ”. În aceasta, el a susținut că oamenii ar trebui să valorifice tehnologia pentru a „menține Pământul locuibil”.

Încă din 2010, Gates a ținut o conferință TED în care a susținut că „miracolele” energetice sunt necesare pentru a evita catastrofa planetară și că oamenii trebuie să impună emisii globale nete zero până în 2050. În 2011, el a spus: „Dacă mi-ați da de ales între a alege următorii 10 președinți sau a mă asigura că energia este ecologică și cu un sfert din costurile sale, aș alege chestia cu energia.”

Îndemnând la o „reorientare strategică” înaintea COP30 din Brazilia, de luna viitoare, miliardarul din domeniul tehnologiei a scris, marți, pe Gates Notes: „Deci, de ce sunt optimist că inovația va reduce schimbările climatice? În primul rând, pentru că deja a făcut-o.”

El a subliniat că „în urmă cu zece ani, Agenția Internațională pentru Energie a prezis că până în 2040, lumea va emite 50 de miliarde de tone de dioxid de carbon în fiecare an”. Un deceniu mai târziu, previziunile Agenției Internaționale pentru Energie „au scăzut la 30 de miliarde și preconizează că emisiile din 2050 vor fi și mai mici.

Într-un interviu acordat PBS în 2021, Gates a declarat că eșecul eliminării unor cantități semnificative de carbon din atmosferă ar fi mai mortal decât Covid-19. El a susținut că un astfel de rezultat „va crea literalmente zeci de milioane de refugiați climatici [...] Și astfel face ca pandemia [de Covid-19] să pară mică. Rata mortalității până la sfârșitul secolului ar fi de peste cinci ori mai mare decât cea pe care am avut-o în această pandemie”.

În postarea sa recentă, el a rezumat viziunea „apocalipsei” astfel: „În câteva decenii, schimbările climatice catastrofale vor decima civilizația. Dovezile sunt peste tot în jurul nostru - uitați-vă la toate valurile de căldură și furtunile cauzate de creșterea temperaturilor globale. Nimic nu contează mai mult decât limitarea creșterii temperaturii.” Dar, a concluzionat el: „Din fericire pentru noi toți, această viziune este greșită.”

Citește și:

Lumea se confruntă cu „o nouă realitate”: Pământul a atins primul prag climatic ce ar putea produce pagube catastrofale

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati americani mihail kogalniceanu
1
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
2
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
plen camera deputatilor
3
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența...
d trump saluta de pe scara air force one
4
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
5
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Digi Sport
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Kharkiv, Ukraine, July 22, 2025 Military memorabilia consisting of various Russian army items, such as documents and shells recovered from the battlef
Mărturii șocante de pe frontul din Ucraina: Cel puțin 100 de ofițeri...
130th anniversary of construction of the Maria Valeria Bridge in Esztergom
Extinderea UE după calculele lui Viktor Orban: De ce respinge...
ANDREI PLESU 4744423-Mediafax Foto-Theodor Pana
Andrei Pleșu, despre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu: unul e o...
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Cu voință, va fi...
Ultimele știri
FBI a rămas fără bani pentru informatori și operațiuni sub acoperire. Criză de fonduri din cauza blocajului guvernamental din SUA
Atacul cu pagere al Israelului în Liban inspiră un thriller de spionaj: „Frequency Of Fear”, cu vedetele din „Fauda”
Maica Spionilor și „biserica-minune” de lângă Moscova: Cum se folosește Rusia de o icoană ca să-și trimită soldații să moară în Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
uraganul melissa jamaica palmieri
De la furtună tropicală la uragan devastator: Melissa arată cum încălzirea globală amplifică fenomenele extreme
Bill Gates vine cu o nouă strategie în lupta cu schimbările climatice
Incendiile de vegetatie din Australia au ucis 3 miliarde de animale
Australia și Noua Zeelandă au emis avertismente de pericol extrem de incendiu. „Cele mai ridicate temperaturi din 1910 încoace”
Președintele Nicușor Dan.
Mesajul lui Nicușor Dan la Climate Change Summit: „Schimbările climatice nu au granițe și vedem cât de distructive pot fi inundațiile”
lac glaciar-islanda
Premieră neplăcută în Islanda: țânțarii au ajuns și în mica insulă vulcanică celebră pentru mediul său nu tocmai ospitalier
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Fanatik.ro
ANAF vrea să-i ia 7 milioane de lei lui Gigi Becali! Cum s-a ajuns la această sumă uriașă, care ar fi...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Doliu la Universitatea Craiova! A murit în război
Adevărul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va...
Playtech
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi Sport
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice...
Pro FM
Lora, adevărul despre perioada în care și-a pierdut tatăl: „Am avut tot timpul orgoliul femeii care poate...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
„Calm Down”. Elanul nuclear al lui Medvedev, temperat de ministrul belgian al Apărării pe ritmurile Selenei...
Newsweek
Tabelul care arată când poți ieși la pensie în funcție de anul nașterii. Cum știi ce vechime ai?
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Un cuplu atât de admirat. Paul Bettany și Jennifer Connelly, de mână pe covorul roșu, la o premieră pe...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles