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Cum va arăta +Colonia, orașul viitorului construit de magnații utopiști din domeniul tehnologiei pentru o lume post-AI

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proiectul +Colonia din Uruguay
Criticii spun că acest gen de proiecte sunt fie inițiative elitiste ale unor magnați din domeniul tehnologiei în încercarea de a se desprinde de restul societății, fie proiecte utopice imposibil de realizat. Captură foto: X
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Din articol
Detalii puține, ambiții uriașe Regiunea mediteraneeană și Groenlanda au fost primele opțiuni Uruguay, o „Elveție a Americii de Sud”

Utopiștii americani din domeniul tehnologiei au căutat timp de ani de zile un loc în care să construiască un oraș al viitorului. După ce au renunțat la regiunea mediteraneeană din cauză că ar fi prea aproape de zone active de conflict, fondatorii Praxis, o comunitate online finanțată cu sute de milioane de dolari de o companie cripto, susțin că au găsit un loc în Uruguay pentru proiectul lor de revigorare a culturii occidentale.

„Turul mondial s-a încheiat: am ales Uruguay”, a spus Dryden Brown, directorul executiv al Praxis, într-un interviu pentru New York Times. „Este cel mai tare lucru din lume.”

Brown, un fost surfer profesionist care a renunțat la ultimul său job la vârsta de 23 de ani, și-a propus să construiască o nouă civilizație. El a ales proiectul +Colonia dezvoltat în apropiere de orașul uruguayan Colonia del Sacramento de antreprenorul Eduardo Bastitta, care este și unul dintre consilierii președintelui argentinian Javier Milei.

Acordul dintre Praxis și compania lui Bastitta confirmă din nou faptul că America de Sud este un continent tot mai apreciat de magnații din domeniul tehnologiei, precum Peter Thiel, care caută să își construiască locuri de refugiu în caz de apocalipsă.

Brown a spus că plănuiește să se mute în Uruguay începând chiar din luna decembrie, în timp ce alți membri ai comunității sale ar urma să vină în +Colonia de anul următor.

Ar fi un pas foarte important pentru o comunitate care a existat mai mult pe internet și care a organizat petreceri la New York, unde membrii săi au purtat lănțișoare cu mesajul: „Ne vedem în orașul etern.”

Viitorii locuitori ai noului oraș din Uruguay vor lansa noi sisteme culturale, economice și de guvernare pentru o lume post-AI, potrivit lui Dryden Brown. Captură foto: X

Detalii puține, ambiții uriașe

Praxis ar urma să achiziționeze pământuri în +Colonia, o întindere aridă cu dune de nisip aflată la o oră cu feribotul de Buenos Aires, până la finalul anului următor, conform înțelegerii cu Uruguay.

Viitorii locuitori ai noului oraș, pe care Brown i-a descris drept „cei mai talentați și isteți gânditori din lume”, vor lansa noi sisteme culturale, economice și de guvernare pentru o lume post-AI.

Detaliile sunt limitate, dar ambițiile sunt uriașe. Brown a spus că orașul va fi un laborator pentru crearea unei noi culturi inspirate din estetica Greciei antice, a Imperiului Roman și a Renașterii și bazate pe virtuțile adevărului, frumuseții și eroismului, întruchipate de Apollo, zeul preferat al comunității Praxis.

Planul lui Brown face parte dintr-o inițiativă mai amplă a antreprenorilor din Silicon Valley, care vor să construiască paradisuri tehnologice pe modelul corporațiilor orientate spre profit.

Mișcarea s-a inspirat din conceptul unui „stat-rețea”, popularizat prima dată de Balaji Srinivasan, fostul director de tehnologie al companiei de schimb de criptomonede Coinbase.

În viziunea lui Srinivasan, comunitățile online legate de valori comune ajung să susțină financiar achiziția unui teritoriu fizic, să formeze micronațiuni cu propriile lor legi și să obțină recunoaștere diplomatică din partea celorlalte state.

Houses in Nuuk with Sermitsiaq moutain in the background, Greenland
Planul de a construi „orașul viitorului” în Groenlanda a picat din cauză că locuitorii celei mai mari insule din lume „au un fel de sentiment de mândrie ce face ideea de a fi cumpărați să pară aproape ca o jignire”. Foto: Profimedia Images

Regiunea mediteraneeană și Groenlanda au fost primele opțiuni

Criticii spun că tentativele de a crea astfel de state sunt fie inițiative elitiste ale unor magnați din domeniul tehnologiei în încercarea de a se desprinde de restul societății, fie proiecte utopice imposibil de realizat.

Susținătorii lor, precum Peter Thiel sau Marc Andreessen, spun că aceste proiecte pot funcționa ca laboratoare utile pentru testarea unor noi forme de guvernământ care ar putea ajuta la reducerea birocrației și accelerarea inovării tehnologice.

Poate cea mai cunoscută tentativă de a construi un oraș de tip „start-up” este Prospera din Honduras, un oraș-stat semiautonom și administrat privat, care a devenit ținta unui litigiu internațional de miliarde de dolari, după ce guvernul din Honduras a respins cadrul legal ce îi permitea să existe.

După ce, inițial, a vrut să construiască orașul undeva în regiunea mediteraneeană, Brown și-a mutat apoi atenția asupra Groenlandei. Planul a picat din cauză că locuitorii celei mai mari insule din lume „au un fel de sentiment de mândrie ce face ideea de a fi cumpărați să pară aproape ca o jignire”.

Uruguay, o țară mică și stabilă politic ce oferă proceduri facile pentru obținerea permisului de ședere și a cetățeniei, precum și scutiri de impozite pentru nou-veniți, satisface deja aproape toate condițiile legale pe care membri Praxis și le doresc pentru noul lor oraș.

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Proiectul +Colonia este dezvoltat în apropiere de orașul uruguayan Colonia del Sacramento de antreprenorul Eduardo Bastitta, care este și unul dintre consilierii președintelui argentinian Javier Milei. Captură foto: X

Uruguay, o „Elveție a Americii de Sud”

Despre Uruguay, Brown a spus că este ca un fel de „Elveție a Americii de Sud”, având „valuri excelente, și destulă frumusețe naturală ca să atragă profesioniști creativi și directori din lumea tehnologiei ce vor rămâne fără joburi din cauza inteligenței artificiale”.

Tot mai mulți europeni și nord-americani au cumpărat proprietăți în Uruguay în ultimii ani, atrași parțial de faptul că țara se află departe de alte zone tulburi ale lumii, a explicat avocatul și profesorul uruguayan Leonardo Costa.

Praxis a descris viitorul său oraș-stat drept un „stat cripto”, o „societate de negustori corpolenți, războinici musculoși și preoți foarte slabi” și o entitate ce ar avea nevoie de un „cadru juridic și de reglementare special”.

Acum, Brown și-a mai temperat discursul, spunând că este un loc cu „yoga și DJ excelenți”, unde „merge și prietenul tău pictor, care organizează o expoziție acolo”.

Președintele Uruguayului, Yamandu Orsi, a spus anul trecut că +Colonia este un „proiect foarte inovator”.

Editor : Raul Nețoiu

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