Cum vor să recupereze moștenitorii lui Maradona Balonul de Aur furat de la tatăl lor

Cei cinci moştenitori ai fostului fotbalist argentinian Diego Maradona încearcă să anuleze vânzarea şi să recupereze Balonul de Aur câştigat de tatăl lor în 1986, când acesta a fost declarat cel mai bun jucător al Cupei Mondiale, potrivit News.ro. Balonul de Aur a fost furat în 1989.

În 6 iunie, la Paris, este programată licitaţia pentru vânzarea Balonului de Aur cucerit în 1986 de legenda fotbalului mondial, Diego Armando Maradona. Acesta a primit trofeul pentru cel mai bun fotbalist al Cupei Mondiale din Mexic 1986 în cadrul unei gale care a fost organizată pe data de 13 noiembrie 1986. Ulterior, Balonul de Aur a fost plasat într-un seif al unei bănci din Napoli, Banca della Provincia, iar în 26 octombrie 1989 banca a fost jefuită şi Balonul a fost furat.

Trofeul a reapărut după aproape 25 de ani. La 28 ianuarie 2016, actualul proprietar, Abdelhamid B., un fost galerist, în vârstă de 58 de ani, a achiziţionat la licitaţie o cutie cu mai multe trofee, considerate a fi replici, şi a fost uimit să găsească acolo Balonul de Aur dispărut în 1989.

Acum, Abdelhamid B. a anunţat scoaterea la licitaţie a trofeului, iar cei cinci moştenitori ai lui Diego Maradona au aflat despre asta dintr-un articol publicat de revista France Football şi au mandatat o firmă de avocatură franceză care să solicite anularea licitaţiei şi înapoierea bunului furat proprietarilor de drept: „Vom cere cât mai repede preşedintelui instanţei de judecată din Nanterre (Hauts-de-Seine) să dispună o măsură asiguratorie pentru scoaterea trofeului de la vânzarea organizată pe 6 iunie de casa Aguttes”, confirmă Gilles Moreu, reprezentant al firmei pariziene Paradox Avocats.

„Obiectivul acţiunii noastre civile este suspendarea vânzării şi sechestrarea trofeului, ceea ce înseamnă că un executor judecătoresc l-ar păstra până când instanţele se pronunţă asupra dreptului de proprietate. ”, continuă Lola Chunet, avocat la acelaşi cabinet.

„Familia consideră că acest Balon de Aur a fost furat în circumstanţe deosebit de violente şi delicate şi nu avea cunoştinţă de deţinerea obiectului de către persoana care doreşte să îl vândă”, mai scrie în cererea făcută către instanţele franceze, iar Gilles Moreu a mai spus: „Suntem foarte perplecşi de ideea că acest domn a găsit acest Balon de Aur din întâmplare, în timp ce dorea să-i facă un cadou socrului său. Domnulk în cauză susţine că a încercat să-l contacteze pe Diego Maradona, dar nici unul dintre copiii sau avocaţii săi nu a confirmat despre asta. Prin urmare, dorim să împiedicăm vânzarea trofeului pe teritoriul francez, atunci când există îndoieli reale cu privire la deţinătorul său”.

Cu toate acestea, Abdelhamid B. nu se arată îngrijorat: „A fost un pas previzibil şi aşteptat din partea lor. Cu toate acestea, deoarece circumstanţele achiziţiei mele sunt transparente, acest lucru nu ar trebui să fie un obstacol legal. Nu m-am ascuns niciodată. Avocaţii spun că nu a era atât de greu să ajungi la Maradona, dar a fost pur şi simplu imposibil. Nimeni nu m-a crezut când am spus că am un Balon de Aur, aşa că era imposibil să-mi imaginez că ajung la Diego. Fără modesta mea participare, acest trofeu ar fi căzut în uitare. Am făcut lumină asupra a ceea ce este mai mult decât o legendă: un sceptru!”, a încheiat Abdelhamid B.

