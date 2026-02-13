Cum vrea China să creeze un „Drum Polar al Mătăsii” prin Arctica: „O nouă frontieră crucială pentru competiția geopolitică”

Capabil să spargă banchize de până la 2,5 metri grosime, cel mai recent spărgător de gheață arctic al Chinei este un simbol puternic al ambițiilor Beijingului în nordul îndepărtat, unde tensiunile au crescut din cauza încercărilor președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, notează Financial Times.

Nava cu propulsie nucleară și cu bot rotunjit, prezentată ca proiect conceptual în decembrie, este destinată să servească drept prototip pentru flota polară emergentă a Beijingului. Institutul de cercetare 708 din China, care a proiectat nava, afirmă că aceasta va fi o navă „multifuncțională” destinată transportului de marfă și turismului polar.

În timp ce China descrie interesele sale în regiune în termeni de comerț și cercetare, puțini analiști pun la îndoială intenția duală civil-militară a programului arctic al Beijingului, de la înființarea bazelor de cercetare până la cooperarea în domeniul petrolului și gazelor și patrulele militare comune cu Rusia în apropierea Alaskăi.

Programul Chinei de construcție a spărgătoarelor de gheață a sporit îngrijorarea occidentală cu privire la avansurile Chinei și Rusiei în Arctica, pe care liderul de la Casa Albă le-a folosit pentru a justifica preluarea Groenlandei de către America.

„China consideră Arctica ca o nouă frontieră crucială pentru competiția sa geopolitică și geostrategică cu SUA și, în general, cu Occidentul”, a declarat Helena Legarda, șefa programului pentru echipa de relații externe la Merics. „Beijingul dorește să-și extindă influența, amprenta și accesul în Arctica.”

Aceste ambiții au adâncit îngrijorările experților și ale factorilor de decizie din SUA și din alte capitale occidentale, care prevăd o luptă pentru asigurarea unor rute maritime mai rapide și mai ieftine și a resurselor naturale bogate, pe măsură ce calotele polare se topesc.

Arctica oferă nenumărate posibilități pentru operațiuni militare, de la războiul spațial și satelitar până la poziționarea strategică a submarinelor cu arme nucleare, crescând riscul ca tensiunile să degenereze în confruntări în cursa pentru controlul teritoriului emergent.

Șantierul naval care a construit primul spărgător de gheață autohton a livrat și Fujian, al treilea portavion al Chinei, care a intrat în serviciu la sfârșitul anului trecut, fiind dotat cu unele dintre cele mai avansate tehnologii militare ale țării. Șantierul este administrat de gigantul de stat China State Shipbuilding Corp.

China nutrește ambiții în Arctica de zeci de ani. Însă activitatea sa a cunoscut o accelerare rapidă în ultimii ani, în concordanță cu influența sa economică și geopolitică crescândă.

Beijingul a cumpărat primul său spărgător de gheață, Xue Long — Dragonul de Zăpadă — din Ucraina în 1993, înainte de a începe să-și dezvolte propria flotă. În 2004, a deschis prima sa stație permanentă de cercetare arctică în arhipelagul Svalbard din Norvegia, urmată de o alta în Islanda în 2018.

În același an, Beijingul a prezentat politica sa privind Arctica, care prevede „un «Drum al Mătăsii Polar» prin dezvoltarea rutelor maritime arctice”. Politica promova cercetările și „studiile hidrografice” ale Chinei în regiune, care, potrivit acesteia, aveau ca scop îmbunătățirea „securității și capacităților logistice în Arctica”.

Spărgătoarele de gheață sunt esențiale pentru proiectarea puterii în regiunile polare, permițând țărilor să pătrundă pe teritorii adesea înghețate și să-și mențină prezența. Administrația Trump a alocat 9 miliarde de dolari pentru spărgătoare de gheață și infrastructură în Arctica și Antarctica pentru a „asigura accesul, securitatea și leadershipul SUA în regiunile polare”, a declarat în decembrie departamentul apărării.

China s-a descris ca fiind un „stat aproape arctic” în documentul său de politică din 2018, ceea ce a atras o critică aspră din partea secretarului de stat de atunci, Mike Pompeo. „Există doar state arctice și state non-arctice”, a spus Pompeo. „Nu există o a treia categorie, iar afirmarea contrariului nu conferă Chinei absolut niciun drept.”

Până acum câțiva ani, a spus Legarda de la Merics, Europa era partenerul preferat al Chinei în Arctica. Dar după ce Europa a început să se distanțeze de China și Rusia în urma pandemiei de Covid-19 și a invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, Beijingul s-a apropiat mai mult de vecinul său nordic.

Principalele rute maritime din Europa către China trec prin teritorii controlate de NATO, inclusiv Canada și Groenlanda.

În ultimii ani, China a devenit deosebit de interesată de ruta maritimă nordică care traversează apele teritoriale rusești. Rutele arctice „pot reduce distanțele de călătorie cu 30 până la 40% în comparație cu ruta tradițională prin Canalul Suez”, a declarat Yu Yun, cercetător la Institutul de Cercetare 708, pentru ziarul de stat China Daily.

China a raportat că, în septembrie, un vas de containere numit Istanbul Bridge a plecat din Ningbo, în provincia Zhejiang din estul țării, și a navigat pe ruta maritimă arctică nordică până în portul britanic Felixstowe. China a declarat că această călătorie a marcat „deschiderea oficială a primei rute maritime arctice de transport rapid de containere din lume între China și Europa”, o rută pe care a numit-o „China-Europe Arctic Express”.

Beijingul a investit, de asemenea, în proiecte miniere, energetice și de infrastructură în nordul Rusiei, de la cărbune lângă Murmansk până la un port de adâncime la Arkhangelsk, pe Marea Albă, pe care principala companie de transport maritim din China, Cosco, intenționează să îl utilizeze ca bază principală în Arctica.

Însă experții consideră că, deși Rusia dorește să exploreze oportunitățile economice cu China, dorința sa de cooperare are limite.

„Rusia cooperează strâns cu China, dar există o oarecare ambiguitate în ceea ce privește acceptarea acesteia în Arctica, deoarece [Rusia] dorește să fie hegemonică”, a declarat Tore Sandvik, ministrul apărării din Norvegia.

Un înalt oficial nordic a declarat că cele opt state arctice, inclusiv Rusia, nu doresc ca China să aibă un rol oficial în regiunea polară. „China se autointitulează stat aproape arctic, iar eu consider că este suficient de aproape pentru noi toți. Nu dorim o formă de guvernare care să acorde Chinei un cuvânt de spus.”

Însă James Char, expert în China la Școala de Studii Internaționale S Rajaratnam din Singapore, a afirmat că strategia Beijingului este de a se angaja într-o „consolidare a prezenței” pe termen lung în regiune, mai degrabă decât într-o „proiecție de putere fără rețineri”.

Majoritatea activităților militare chineze, inclusiv patrulele navale și aeriene comune cu Rusia, s-au desfășurat în apropierea Alaskăi, la aproximativ 4.000 km distanță de Groenlanda, potrivit lui Jo Inge Bekkevold, cercetător principal la Institutul Norvegian de Studii de Apărare. „Până în prezent, nu s-a înregistrat niciun vas militar chinez care să navigheze în Oceanul Arctic”, a declarat Bekkevold.

Utilitatea militară a rutei din Marea Nordului a fost, de asemenea, adesea supraestimată, a afirmat Bekkevold. Căile maritime înguste și sezonul scurt pot face navele vulnerabile în cazul unui conflict, a spus el, adăugând că ar fi dificil pentru China să introducă submarine nucleare în Arctica prin strâmtoarea Bering fără a fi detectate.

Deși călătoria din nordul Chinei către Europa ar putea fi mai scurtă prin Arctica, pentru exportatorii din centrul industrial din sudul țării, transportul prin Canalul Suez către Grecia era totuși mai rapid, a spus Bekkevold.

La rândul său, China a încercat să-și prezinte interesele în Arctica mai degrabă din punct de vedere civil decât strategic.

Noul spărgător de gheață al Institutului Maritim 708 va putea transporta sute de pasageri și containere de marfă și va oferi pasagerilor o experiență de călătorie polară „luxoasă, captivantă și sigură”, a declarat Cui Meng, inginer de nave polare la institut, pentru China Daily.

Char a afirmat că Beijingul și-a prezentat activitățile ca fiind „destinate cercetării, comerțului și turismului, dar cred că, de fapt, își revendică drepturile asupra unor regiuni din Arctica”.

Citește și:

Cum câștigă Rusia cursa pentru dominarea Arcticii cu ajutorul Chinei. „Este o regiune care ar putea genera un conflict”

Era superputerilor de nișă: Cum pot țările „de nivel mediu” să iasă învingătoare din lupta pentru supremație dintre SUA și China

Editor : A.M.G.