Cum vrea China să oprească declinul populației: de la vouchere de nuntă la alocații pentru copii

Partidul Comunist Chinez face tot posibilul să încurajeze căsătoria și procrearea și cheltuiește milioane pentru a-și convinge cetățenii să se căsătorească, relatează The Times.

Provincia Zhejiang, situată în sud-estul țării, este cea mai recentă regiune care s-a oferit să plătească o parte din costurile nunții unui cuplu, deoarece dorește cu ardoare să-i impulsioneze să se căsătorească la oficiul stării civile local și să ajungă la maternitate la scurt timp după aceea.

Orașele Ningbo și Hangzhou din provincie, împreună cu alte câteva districte, oferă vouchere de nuntă în valoare de până la 1.000 de yuani (aproximativ 113 euro), care pot fi cheltuite pentru petrecerea de nuntă, serviciile unui fotograf sau luna de miere.

Ningbo a declarat că programul său va fi limitat din punct de vedere financiar, pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

Alte regiuni din China, stimulate de recompensele și facilitățile oferite funcționarilor publici care îndeplinesc cu succes dorințele Beijingului, au mers și mai departe. Unele dintre ele au devenit cunoscute sub numele de „orașe pentru copii” datorită recompenselor oferite.

Tianmen, un oraș de dimensiuni medii, cu un milion de locuitori, situat în provincia Hubei, a fost lăudat pentru creșterea cu 17% a numărului de nașteri în ultimele douăsprezece luni. Această creștere a fost favorizată de o serie de subvenții pentru copii și achiziționarea de locuințe, care pot ajunge la 220.000 de yuani (peste 26.000 de euro) pentru o familie cu trei copii.

Ratele natalității din Asia de Est sunt în scădere, la fel ca în țările dezvoltate și în curs de dezvoltare, dar nicăieri tendința descendentă nu este mai evidentă decât în China.

Timp de 35 de ani, de la începutul erei „deschiderii și reformei” în 1980, Partidul Comunist a impus o politică a copilului unic, la îndemnul lui Song Jian, un om de știință specializat în rachete, care a folosit estimări matematice pentru a prezice dezastrul care ar urma să lovească țara dacă ratele natalității ridicate ar fi fost menținute.

Politica a fost pusă în aplicare de un general pensionat al Armatei Populare de Eliberare, care a fost numit la conducerea comisiei statale pentru planificare familială și a folosit eficiența militară nemiloasă pentru a impune amenzi și alte sancțiuni pentru al doilea și al treilea copil, împreună cu avorturi forțate în masă.

A avut un succes atât de mare încât, atunci când a fost abandonată acum zece ani, organizatorii Partidului se lăudau că a prevenit 400 de milioane de nașteri. Din păcate, efectul asupra demografiei a fost atât de extrem încât se preconizează că populația Chinei va ajunge la doar 700 de milioane de oameni până la sfârșitul secolului, jumătate din numărul actual.

Președintele Xi Jinping a îndemnat tinerele femei să înceapă din nou să facă copii, dar a constatat că a le convinge să-și asume responsabilitatea creșterii copiilor, acum că ele sunt la rândul lor copii unici, cu așteptări familiale legate de carieră și prosperitate, este la fel de dificil ca și a le convinge să renunțe la această responsabilitate.

Un sondaj realizat anul trecut în rândul studenților a arătat că doar o minoritate dintre tinerele chestionate erau sigure că vor copii, iar aproape 40% erau sigure că nu vor.

Anul acesta, guvernul central a anunțat o alocație națională pentru copii în valoare de 3.600 de yuani (431 de euro) pe an pentru fiecare nou-născut până la vârsta de trei ani.

La fel ca în cazul altor politici sociale, inclusiv politica copilului unic, autoritățile locale au primit sarcina de a crește rata natalității, iar rezultatele au fost variabile. Multe femei s-au plâns online că au primit apeluri telefonice aleatorii de la funcționari locali care le-au întrebat dacă intenționează să rămână însărcinate în curând sau li s-au pus întrebări intime despre regularitatea ciclului menstrual.

Alte autorități au încercat să nu se amestece în viața intimă a cuplurilor, promovând căsătoria, conștiente fiind că majoritatea chinezilor încă preferă să aibă copii în cadrul căsătoriei. Tianmen a oferit un mix complex de alocații mai mari pentru copii, o subvenție unică de 120.000 de yuani (aproximativ 14.500 de euro) pentru achiziționarea unei case sau a unui apartament, indemnizații de maternitate și un bonus unic de 60.000 de yuani (circa 7260 de euro) pentru orice persoană care se căsătorește acolo.

Guvernul central a eliminat restricția care obliga cuplurile să se întoarcă în unul dintre orașele lor natale înregistrate oficial pentru a se căsători, o măsură descurajatoare în contextul actual, în care mulți chinezi au migrat din regiunile rurale îndepărtate către orașe pentru a găsi un loc de muncă.

