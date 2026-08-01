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Cum vrea Prințul William să salveze monarhia britanică: Prințesa Catherine este „arma secretă” din spatele planului viitorului rege

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william si kate in doliu
Prințul William vrea să schimbe imaginea monarhiei britanice, iar Prințesa Catherine ar putea fi „arma secretă” a familiei regale. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Vreau să creez o lume în care fiul meu să fie mândru de ceea ce facem” „Dacă William ar fi fost la conducere, el ar fi rupt legăturile” cu fostul prinț Andrew mult mai repede William vrea să vândă 20% din proprietățile ce țin de Ducatul de Cornwall „Președinții Chinei, Franței, Statelor Unite se comportă cu toții ca niște școlari îndrăgostiți” în preajma Prințesei Catherine

Prințul William își dorește să transforme monarhia britanică pentru următoarea generație, însă rămâne de văzut dacă viitorul rege va putea recâștiga încrederea publicului într-o veche instituție care, în ultimul timp, a fost afectată de mai multe scandaluri. Un rol important în acest proces de tranziție îl va avea și Prințesa de Wales, „bijuteria din coroana lui William” și „arma secretă” a familiei regale britanice, se arată într-o investigație ABC News.

În ultimii doi ani, Prințesa Catherine (44 de ani) a stat departe de evenimente precum meciul caritabil de la Guards Polo Club din 10 iulie – aceeași zi în care fratele Prințului de Wales, Harry, și familia lui s-au întâlnit la Highgrove House cu regina și regele.

Kate și William au fost văzuți pupându-se, ținându-se de mână, râzând și vorbind relaxat. Felul afectuos în care s-au comportat în public viitorul rege și viitoarea regină a Regatului Unit diferă mult de rigiditatea generațiilor anterioare ale familiei regale și, chiar, de felul în care cei doi se comportau în anii precedenți.

Acum, cei doi se îmbrățișează cu membrii publicului, dau mâna cu mult entuziasm și fac gesturi din compasiune. Această evoluție a comportamentului regal reprezintă, parțial, un semn al schimbării de generație, dar și o schimbare clară a felului în care se simt în acest moment William și Kate.

Prințul William a descris anul care a venit după diagnosticul de cancer primit de soția sa și de tatăl lui drept „cel mai greu din viața mea... brutal”. „A fost foarte greu să încerc să depășesc toate celelalte lucruri și să mențin totul pe linia de plutire.”

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Monarhia britanică este în criză din cauza implicării fostului prinț Andrew în scandalul Epstein. Foto: Profimedia Images

„Vreau să creez o lume în care fiul meu să fie mândru de ceea ce facem”

Comentariile lui William au dezvăluit nivelul ridicat de anxietate cu care se confrunta în privat, a evidențiat și Cristopher Andersen, jurnalist și biograf al familiei regale britanice.

„Având în vedere prin tot ce a trecut – căsnicia turbulentă și de multe ori volatilă a părinților săi, accidentul devastator de mașină în care și-a pierdut viața mama lui, ruptura tristă a legăturii sale frățești cu Harry – asta spune cu adevărat ceva”, a spus Andersen.

Prințesa de Wales a vorbit mult despre felul în care lupta ei contra cancerului i-a dat o nouă perspectivă asupra vieții. Pentru William, experiențele care l-au „expus unor niveluri atât de ridicate de tristețe, traume și moarte” l-au ajutat cel mai probabil să își definească mai bine viziunea sa asupra viitorului.

William a înlocuit o parte din sarcinile regale tradiționale de zi cu zi – strângeri de mâini, tăieri de panglici și susținerea a sute de organizații caritabile – cu proiecte altruiste de care este cu adevărat pasionat și care se concentrează asupra protejării mediului și animalelor sălbatice și rezolvării problemelor legate de persoanele fără adăpost și problemelor de sănătate mintală.

Criticii scot în evidență faptul că William și Kate au, astfel, mai puține sarcini pe care trebuie să le îndeplinească față de alți membri ai familiei regale, care sunt mult mai în vârstă. Rămâne de văzut dacă publicul britanic va susține viziunea lui William, dar el este hotărât să urmeze această cale.

„Vreau să creez o lume în care fiul meu să fie mândru de ceea ce facem, o lume și o ocupație care să schimbe cu adevărat viețile oamenilor în mai bine”, a spus Prințul William într-un interviu oferit actorului canadian Eugene Levy la Castelul Windsor.

Royal Family attend Easter Service at Windsor Castle, UK - 05 Apr 2026
Mulți comentatori cred că William a jucat un rol important în decizia Regelui Charles de a-l lăsa pe Andrew fără titlul de prinț și calitatea de membru oficial al familiei regale. Foto: Profimedia Images

„Dacă William ar fi fost la conducere, el ar fi rupt legăturile” cu fostul prinț Andrew mult mai repede

La o lună după ce a fost difuzat acel interviu, Regele Charles al III-lea i-a retras ultimele titluri nobiliare fostului prinț Andrew. Scandalul din jurul prieteniei sale cu Jeffrey Epstein, notoriul infractor sexual și pedofil condamnat, a atins punctul de vârf și a afectat și mai mult imaginea monarhiei britanice.

Mulți comentatori cred că William a jucat un rol important în decizia de a-l lăsa pe Andrew fără titlul de prinț și calitatea de membru oficial al familiei regale.

„Dacă William ar fi fost la conducere, el ar fi rupt legăturile cu familia York mai devreme și mai aspru”, a explicat Andrew Lownie, a cărui carte „Entitled” a dezvăluit cu adevărat comportamentul șocant și arogant al Prințului Andrew.

„William nu îl suportă personal pe Andrew” și recunoaște cât de mult a fost afectată imaginea familiei regale de acțiunile lui Andrew și ale fostei lui soții, Sarah Ferguson, potrivit lui Lownie. „El și-ar dori ca tatăl lui să rezolve această problemă, în loc să i-o transmită mai departe lui, la fel cum a făcut-o regina cu Charles.”

„Este un subiect de mare tensiune între rege și moștenitorul tronului și are urmări constituționale”, a mai spus Lownie.

Monarhia este în criză „din cauza implicării lui Andrew în scandalul Epstein”, a spus și Andersen, care consideră că viitoarea regină consoartă este „arma secretă” a familiei regale britanice.

„Nimeni nu înțelege mai bine decât soția lui William, Kate, care a fost prima membră a familiei regale ce i-a întors spatele lui Andrew, și prima care a refuzat să îi vorbească, chiar și la evenimente private de familie.”

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„Vreau să creez o lume în care fiul meu să fie mândru de ceea ce facem, o lume și o ocupație care să schimbe cu adevărat viețile oamenilor în mai bine”, a spus Prințul William. Foto: The Prince and Princess of Wales / X

William vrea să vândă 20% din proprietățile ce țin de Ducatul de Cornwall

Nu este de mirare, așadar, că Prințul William vrea să schimbe imaginea monarhiei britanice.

În luna mai a apărut informația că, în următorii 10 ani, William urmează să vândă 20% din proprietățile ce țin de Ducatul de Cornwall, pe care l-a moștenit de la tatăl lui în 2022, atunci când acesta a devenit rege. Ducatul include un teritoriu de 531 de kilometri pătrați, care se întinde pe 23 de comitate. Anul trecut, veniturile obținute de pe urma acestor proprietăți s-au ridicat la 20 de milioane de lire sterline.

William vrea să investească 500 de milioane de lire sterline din banii obținuți în proiecte dedicate crizei persoanelor fără adăpost și problemelor legate de mediu.

Argumentul lui William este că ducatul „ar trebui în primul rând să existe pentru a avea un impact pozitiv asupra lumii”. Legăturile cu partenerii ducatului care nu joacă niciun rol în rezolvarea problemelor legate de schimbările climatice, declinul naturii, energia durabilă sau nevoile sociale vor fi, cel mai probabil, tăiate.

Toată lumea crede că Prințesa Catherine va fi bijuteria din coroana lui William, fiind utilă în special pentru genul de diplomație internațională de tip „soft power”.

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„Spre deosebire de Diana, care provenea dintr-una din cele mai vechi familii aristocratice, Kate este urmașa unor muncitori în minele de cărbune și mama ei a fost o însoțitoare de bord”. Foto: Profimedia Images

„Președinții Chinei, Franței, Statelor Unite se comportă cu toții ca niște școlari îndrăgostiți” în preajma Prințesei Catherine

„Liderii mondiali sunt fascinați în prezența ei. Președinții Chinei, Franței, Statelor Unite se comportă cu toții ca niște școlari îndrăgostiți atunci când ea este așezată strategic în dreapta lor la banchetele de stat”, a spus Andersen. „În acest sens, ea este Diana 2.0.”

Cu toate că există unele asemănări clare între cele două femei, există și o diferență importantă.

„Spre deosebire de Diana, care provenea dintr-una din cele mai vechi familii aristocratice, Kate este urmașa unor muncitori în minele de cărbune și mama ei a fost o însoțitoare de bord”, a spus Andersen.

„Este extrem de ironic că cineva cu un trecut atât de modest va ajunge să fie salvatoarea monarhiei britanice”, a mai zis Andersen.

În ciuda protestelor interne, trecerea de la monarhie la republică în Marea Britanie este puțin probabilă. Totuși, familia regală este „tot mai nepopulară și văzută ca irelevantă”, a spus Lownie.

Pentru William, această situație ar putea fi ocazia perfectă pentru o revitalizare, „ca să faci monarhia să aibă o funcție utilă în secolul XXI și să recâștigi încrederea și susținerea” publicului.

Editor : Raul Nețoiu

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