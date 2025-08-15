Live TV

Cum vrea un extremist din guvernul israelian să îngroape ideea unui stat palestinian. Planul de colonizare al lui Bezalel Smotrich

Bezalel Smotrich In The Knesset
Ministrul israelian al Finanțelor, Bezalel Smotrich, liderul Partidului Sionist Religios, vorbește la o reuniune a partidului în Knesset, Parlamentul din Ierusalim, luni, 9 ianuarie 2023. Foto: Profimedia
Ministrul de finanţe al Israelului, extremistul Bezalel Smotrich, a anunţat că vor începe lucrările mult amânate la o colonie care va diviza Cisiordania şi o va separa de Ierusalimul de Est, o măsură care, potrivit cabinetului său, va „îngropa” ideea unui stat palestinian. Guvernul palestinian, aliaţii şi grupurile de lobby au condamnat proiectul, afirmând că este ilegal şi că fragmentarea teritoriului va distruge planurile de pace pentru regiune, relatează Reuters.

Într-o declaraţie intitulată „Îngroparea ideii unui stat palestinian”, purtătorul de cuvânt al lui Smotrich a afirmat că ministrul a aprobat planul de construire a 3.401 de case pentru colonişti israelieni, între o colonie existentă în Cisiordania şi Ierusalim, scrie News.ro.

Smotrich, un ultra-naţionalist din coaliţia de dreapta aflată la putere, care militează de mult timp pentru suveranitatea Israelului asupra Cisiordaniei, a declarat pentru Reuters că planul din Maale Adumim va intra în vigoare miercurea viitoare.

Joi, aflat la locul unde urmează să fie construită colonia, în Maale Adumim, Smotrich, el însuşi un colonist, a declarat că premierul Benjamin Netanyahu şi preşedintele american Donald Trump au convenit asupra reluării proiectului E1, deşi niciunul dintre cei doi nu a confirmat imediat acest lucru.

„Oricine în lume încearcă astăzi să recunoască un stat palestinian va primi răspunsul nostru pe teren. Nu cu documente, decizii sau declaraţii, ci cu fapte. Fapte concrete, cum ar fi case şi cartiere”, a avertizat Smotrich.

Ce spune Casa Albă

Întrebat despre aceste declaraţii, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a răspuns: „O Cisiordanie stabilă asigură securitatea Israelului şi este în conformitate cu obiectivul actualei administraţii de a realiza pacea în regiune”. Oficialul american a îndrumat reporterii către guvernul israelian pentru mai multe informaţii. Purtătorul de cuvânt a afirmat că Washingtonul rămâne concentrat în primul rând pe încheierea războiului din Gaza.

Naţiunile Unite au îndemnat Israelul să revină asupra deciziei de a începe lucrările la colonie. „Aceasta ar pune capăt perspectivelor unei soluţii cu două state”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric.

„Coloniile sunt contrare dreptului internaţional ... (şi) consolidează şi mai mult ocupaţia”, a punctat el.

Consecințe

Israelul a îngheţat planurile de construcţie la Maale Adumim în 2012, apoi a făcut-o din nou după ce acestea au fost reluate în 2020, în ciuda obiecţiilor SUA, ale aliaţilor europeni şi ale altor puteri care consideră proiectul o ameninţare la adresa oricărui acord de pace viitor cu palestinienii.

Reluarea proiectului ar putea izola şi mai mult Israelul, care a văzut cum unii dintre aliaţii săi occidentali au condamnat ofensiva militară din Gaza şi au anunţat că ar putea recunoaşte un stat palestinian.

Palestinienii se tem că prin construirea de colonii în Cisiordania – proces care s-a intensificat brusc după atacul Hamas din 2023 asupra Israelului – nu vor mai avea nicio şansă de a-şi construi un stat propriu în zonă.

Reacții

Rupeţi Tăcerea, un grup israelian pentru drepturile omului înfiinţat de foşti soldaţi israelieni, a declarat că aceasta este o „acaparare de teritorii” care „nu numai că va fragmenta şi mai mult teritoriul palestinian, dar va consolida şi mai mult apartheidul”.

Nabil Abu Rudeineh, purtătorul de cuvânt al preşedintelui palestinian, a cerut Statelor Unite să facă presiuni asupra Israelului pentru a opri construirea de colonii.

„UE respinge orice schimbare teritorială care nu face parte dintr-un acord politic între părţile implicate. Prin urmare, anexarea teritoriului este ilegală în conformitate cu dreptul internaţional”, a declarat Anitta Hipper, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene.

Ministrul britanic de externe, David Lammy, a declarat că planul trebuie oprit. „Marea Britanie se opune ferm planurilor de colonizare E1 ale guvernului israelian, care ar împărţi un viitor stat palestinian în două şi ar constitui o încălcare flagrantă a dreptului internaţional”, a declarat Lammy într-un comunicat transmis prin e-mail.

Construcția de locuințe, „într-un an”

Organizaţia Peace Now, care monitorizează activitatea de colonizare din Cisiordania, a declarat că mai sunt încă paşi de făcut înainte de începerea propriu-zisă a construcţiilor, dar lucrările de infrastructură ar putea începe în câteva luni, iar construcţia de locuinţe în aproximativ un an.

„Planul E1 este fatal pentru viitorul Israelului şi pentru orice şansă de a ajunge la o soluţie paşnică cu două state. Ne aflăm la marginea prăpastiei, iar guvernul ne împinge înainte cu viteză maximă”, a declarat Peace Now într-un comunicat.

Conform grupului israelian pentru drepturile omului Yesh Din, guvernele israeliene succesive au iniţiat, aprobat, planificat şi finanţat colonizarea.

Unii colonişti s-au mutat în Cisiordania din motive religioase sau ideologice, în timp ce alţii au fost atraşi de costurile mai mici ale locuinţelor şi de stimulentele guvernamentale. Printre aceştia se numără cetăţeni cu dublă cetăţenie, americană sau europeană.

Palestinienii sunt deja demoralizaţi de campania militară israeliană care a ucis peste 61.000 de persoane în Gaza, potrivit autorităţilor locale din domeniul sănătăţii, şi se tem că Israelul îi va alunga în cele din urmă din acest teritoriu.

Coloniile israeliene, o problemă veche

Aproximativ 700.000 de colonişti israelieni trăiesc printre 2,7 milioane de palestinieni în Cisiordania şi Ierusalimul de Est.

Israelul a anexat Ierusalimul de Est în 1980, o mişcare nerecunoscută de majoritatea ţărilor, dar nu şi-a extins în mod oficial suveranitatea asupra Cisiordaniei.

Majoritatea puterilor mondiale afirmă că extinderea coloniilor a erodat viabilitatea unei soluţii cu două state, fragmentând teritoriul palestinian.

Planul cu două state prevede un stat palestinian în Ierusalimul de Est, Cisiordania şi Gaza, care să coexiste alături de Israel.

Israelul invocă legăturile istorice şi biblice cu zona şi afirmă că aceste colonii asigură profunzime strategică şi securitate.

Majoritatea comunităţii internaţionale consideră că toate coloniile sunt ilegale în conformitate cu dreptul internaţional. Israelul respinge această interpretare, afirmând că Cisiordania este un teritoriu „disputat”, nu „ocupat”.

Marea Britanie, Canada, Australia şi Noua Zeelandă au impus în iunie sancţiuni împotriva lui Smotrich şi a unui alt ministru de extremă dreapta care susţine extinderea coloniilor, acuzându-i pe amândoi de incitare repetată la violenţă împotriva palestinienilor din Cisiordania.

