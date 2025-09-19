Un cuplu britanic, reținut de talibani în Afganistan în luna februarie, a fost eliberat și transportat cu avionul la Doha, în urma medierii Qatarului, a declarat un oficial, vineri, pentru Reuters. Barbie și Peter Reynolds, a căror familie și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea lor de sănătate și la capacitatea lor de a supraviețui în custodia talibanilor, fuseseră arestați pe 1 februarie la ordinul Ministerului de Interne al grupării afgane.

Autoritățile afgane au arestat la acel moment patru persoane - doi cetățeni britanici, un cetățean chinez-american și interpretul lor, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne. Qatarul a purtat însă discuții cu autoritățile talibane timp de câteva luni, în coordonare cu guvernul britanic și cu familia cuplului britanic, pentru a asigura eliberarea celor doi, a spus oficialul.

„Pe parcursul celor opt luni de detenție - în care au fost ținuți în mare parte separați - ambasada Qatarului la Kabul le-a oferit sprijin esențial, inclusiv acces la medic, livrarea de medicamente și comunicarea regulată cu familia lor”, a adăugat oficialul.

BBC, citând surse oficiale talibane, a raportat în februarie că cei doi cetățeni britanici, despre care se crede că lucrau pentru o organizație neguvernamentală în provincia centrală afgană Bamiyan, au fost reținuți. BBC a citat un oficial care a declarat că aceștia au fost arestați după ce au folosit un avion fără a informa autoritățile locale.

Cuplul a fost arestat împreună cu o prietenă chinezo-americană, Faye Hall, și un traducător de la firma lor de training, a raportat agenția de știri britanică PA.

Qatarul a depus eforturi pentru a asigura eliberarea străinilor reținuți în Afganistan. Negociatorii statului arab din Golf au contribuit la eliberarea a cel puțin trei americani până în prezent.

Țările occidentale, inclusiv Marea Britanie și Statele Unite, și-au închis ambasadele și și-au retras diplomații atunci când talibanii au preluat puterea în Afganistan în 2021. Marea Britanie își sfătuiește cetățenii să nu călătorească în Afganistan, avertizându-i asupra riscului de a fi reținuți.

Cuplul britanic desfășura însă proiecte în școli din Afganistan de 18 ani și a decis să rămână chiar și după preluarea puterii de către talibani, potrivit Sunday Times.

Editor : C.A.