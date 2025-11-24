Cuplu din Germania, reţinut după ce ar fi furat monede în valoare de 1 milion de euro din parcometre

Un angajat al oraşului Kempten, din sudul Germaniei, este acuzat că ar fi furat cel puţin 1 milion de euro (1,15 milioane de dolari), în monede, din parcometre, transmite luni agenţia DPA.

Poliţia şi procurorii au anunţat luni că au fost emise mandate de arestare pe numele bărbatului şi al soţiei sale, sub acuzaţia de furt, respectiv complicitate la furt, în 720 de cazuri. Ambii se află în arest.

Anchetatorii au fost alertaţi cu privire la acest bărbat în urma raportului unei bănci cu privire la suspiciuni de spălare de bani. Parchetul din Kempten a fost informat în octombrie în legătură cu efectuarea, în mod repetat, a unor depozite în numerar în mai multe conturi bancare.

Angajatul ar fi luat monede din parcometre, în numeroase ocazii, şi ar fi depus banii în conturi la care soţia sa avea acces. Potrivit estimărilor, oraşul ar fi pierdut astfel peste 1 milion de euro.

Primarul din Kempten, Thomas Kiechle, s-a declarat „şocat şi consternat” de aceste acuzaţii.

Luni, în cadrul acestei anchete, autorităţile au percheziţionat şi birourile primăriei.

„Desigur, sprijin procuratura şi poliţia în cadrul anchetei lor amănunţite privind acuzaţiile”, a declarat edilul.

„Până la finalizarea procedurilor, se aplică prezumţia de nevinovăţie. Cu toate acestea, voi lua imediat măsuri concrete în materie de drept al muncii şi organizare pentru a revizui procesele anterioare de lucru, pentru a descoperi posibile puncte slabe şi pentru a le remedia în mod fiabil pentru viitor”, a precizat primarul.

